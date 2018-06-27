网络偶像经济能走多远？看重“快钱”却忽视长期养成

6月23日，网络综艺《创造101》迎来总决赛，通过网友投票点赞，最终点赞数最高的11名女生组成了偶像团体出道，前11名的点赞数总和超过了13亿次。除了这个女子偶像团体选拔综艺节目，男子偶像团体选拔综艺节目《偶像练习生》也受到关注。

这两款选秀类的综艺节目，与过去成功的同类综艺节目最大的不同点，就是它们都是基于网络平台传播的，由网络视频平台主办主播，并通过网络渠道点赞投票。而在过去，同类节目是由电视台制作并播出的，投票渠道从电话、短信到网络不一而足。

就在《创造101》总决赛之前，微博与艾瑞咨询联合发布了《2018中国网红经济发展洞察报告》，报告显示，截至2018年5月，中国网红粉丝总数达5.88亿人，同比增长25%；粉丝中，53.9%的年龄集中在25岁以下。

借助网络平台，通过某个事件或某个行为而走红，已经成为许多新艺人出道和积攒人气的重要路径之一。而偶像团体，一旦成名，收益也不菲。就在上个月，日本当红女子偶像组合AKB48发型了第52张单曲，首周销量166万张，至此，AKB48唱片总销量超过了5500万张。而这第52张单曲中，也有即将到来的第十次投票选拔的投票券，团体成员的得票数将关乎未来站位，这也就促使了粉丝大量购买唱片。

在偶像界，“偶像+粉丝投票”是个经久不衰的推介方式，如果再配上网络平台，爆发力和影响力可想而知。但是，“网络+偶像+粉丝投票”的网络偶像经济模式，究竟能走多远呢？

一组不可回避的数字是，截至6月23日24时，《创造101》累计播放量突破47.3亿，同时，《偶像练习生》的累计播放量也已经超过30亿次。不可否认的是，由网络视频平台自制并推介的综艺节目，为平台本身带来了巨大的流量，以及相应的广告及会员费收入。事实上，这样的模式，与10年前电视台的各类选秀节目并无本质上的不同，只是平台变了，依然是凭借庞大的收看人群赢得广告，以及衍生付费项目。

也就是说，网络偶像赢利的关键在于平台，而不是偶像团体本身，平台是团队的创造者、策划者，也是收益者。这与AKB48先扎根小剧场，团体本身有了影响力后再上电视截然不同，对于AKB48而言，电视台只是合作方而已，核心竞争力还在于自身。

网络平台推出偶像团体，是为了增加自身流量，最终增加广告、会员费等收益。那么，如果平台想要获得持续性的流量，就势必要不断推新。不管这样的推新，是推出新的偶像，还是在已有的偶像团体里进行新旧人员更替。网络平台如此，电视台亦然。当然，这样的推新，看重“快钱”却忽视偶像团队的长期养成，最终会冲淡受众对原有偶像的关注度。

10多年前那些获得高票的电视台选秀选手，如今有多少还活跃在舞台上？更关键的是，这样的“推新”进行过几次后，受众很容易审美疲劳，这也是当年火爆一时的电视台选秀节目，如今大多销声匿迹的原因之一。

在当下的互联网时代，网络当然可以成为偶像推介的重要渠道，甚至是偶像组合成功绝对不可忽视的渠道。但真正决定偶像组合最终成败的，并非传播渠道，而是相关文化经纪公司从曲目创作、节目制作到运营水平等多方面综合实力，并且赋予偶像团队相应的文化特色，而非简单模仿外国已有节目和团队，这就需要长期制作和推介。而在这方面，我们一直不敌欧美和日韩同行。这也就是为何选秀节目搞了多少年，高票者也不少，但只见中国粉丝后援会为欧美和日韩偶像团体一掷千金，甚至还有为海外偶像“代办投票”的生意，却不见有外国粉丝为中国偶像消费。

网络偶像团队能走多远，不取决于能一时红到什么程度，而取决于能否久久为功。（赵昂）