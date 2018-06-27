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小米孖展续弱预期最终超购仅约5至10倍 铁塔本周聆讯

小米孖展续弱预期最终超购仅约5至10倍 铁塔本周聆讯
2018年06月27日 07:18 新浪科技
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　　新浪科技讯 6月27日早间消息，据香港经济日报报道，小米集团（新上市编号：01810）今午截孖展，次日招股续受市况疲弱影响，时富金融及辉立被投资者抽飞约17亿元。本报统计14家券商，累计借出孖展逾97亿元，相当于超购3.06倍。

　　业界普遍预期小米最终或仅超购约5至10倍，冻资约240亿元。券商亦提醒以零成本或免息等优惠入票者，慎防中签远多于预期，而须预留资金补差额。

　　借出最多孖展的国泰君安，初步借出30亿元，但公司坦言外围市况阴霾密布，大客或于今天最后关头减注、甚至抽飞。至于录得约14亿元抽飞的时富金融，发言人解释，近日市场气氛转淡，科技股更首当其冲，部分客户退軚，但亦有个别大额客户转以现金落票，共约1亿元。

　　辉立企业融资副经理陈英杰昨晚指，已提醒孖展客中货或较预期多的风险，料小米招股超购低于10倍。

　　铁塔本周聆讯 最多集780亿

　　其他新股方面，由内地三大电讯商注资组成、流动通讯基础设施营运商中国铁塔，消息指将于本周进行上市聆讯，如顺利通过，将于下周开始上市前路演，集资最多100亿美元（约780亿港元），成为2014年以来全球最大型的新股，目标于7月底挂牌。

　　外电引述消息人士指，中国铁塔估值最高达400亿美元，集资额介乎80亿至100亿美元，联席保荐人为中金及高盛。中国铁塔由中移动（00941）、联通（00762）及中电信（00728）于2014年合资组成，消息刺激中移动及中电信昨日逆市升1.2%及1.7%。

　　另外，市传李泽楷有意将旗下保险公司富卫集团在港上市，正与投资银行作初步洽商，预计会在未来两年公开招股，富卫发言人对市场传闻不作评论。

　　富卫为李泽楷于2013年于ING手上收购而来，集团数据显示，其资产总值达266亿美元（约2，075亿港元），股东包括盈科拓展（Pacific Century Group）、瑞士再保及新加坡政府投资公司（GIC）。

铁塔小米孖展
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