北京日报：“网络暴徒”必须受到应有惩罚

原标题：“网络暴徒”必须受到应有惩罚

来源：北京日报

因摔死咬人小狗便遭遇“死亡威胁”，结果家不能回、店不能开、孩子学不能上，妻子崩溃之下竟割腕自杀“以偿狗命”……最近曝光的这起“人肉”事件，观来让人不寒而栗。

“人肉搜索”，现在似乎已是网络生活的一种日常，而引爆矛盾的冲突点越来越多，比如是否爱狗、如何爱狗，等等。而无论对人对事，一言不合就“人肉”，就诉诸网络暴力，进行猛烈的道德炮轰，成为一些人网络表达的常态。但凡出现舆论争议点，他们便“杀气腾腾”，不问青红皂白先给别人贴上“人渣”“绿茶婊”等标签。在标签的裹挟下，堂而皇之发动“人肉”把对方隐私信息“昭告天下”，鼓动众人集体“暴锤”，搅得当事者不得安宁，竟成为一些人眼中的“胜利”。

放大网络戾气、纵容网络暴力，“人肉搜索”这种暴戾的浪潮，几乎可以瞬间吞噬掉一个毫无防备的人。特别是随着传播技术的突飞猛进，“人肉”早已不是在这头敲敲键盘谩骂几句那么简单，其杀伤力甚至可以对当事人“一剑封喉”。就拿这次“摔狗”事件来说，被扒得体无完肤的饭店老板一家人除了精神遭受严重创伤，正常生活经营也因骚扰破坏陷入绝境；在前不久引发巨大争议的“直播自杀”事件中，花季少女本来打算鼓起勇气重新生活，却终因无法忍受从小到大经历全被“示众”的压力二次自杀而亡……正如电影《无形杀》所演，“人肉搜索”就像一把利器，兵不血刃却杀人于无形。

“人肉搜索”的社会破坏力日益显现，因之而起的生命悲剧屡屡发生，我们再也不能等闲视之、放任自流。有专家直言，“人肉搜索”之所以如脱缰野马，很大程度就在于网民的话语权利与话语责任严重不匹配。在群体匿名性和法不责众的心理预期下，很多键盘侠借机发泄情绪，“不惮以最坏的恶意”攻击他人。目前，《刑法修正案(七)》《网络安全法》等有关个人信息保护的相关法规已不断健全，但由于网络追本溯源难、涉及责任主体多、侵权证据难以确定等原因，很多突破法律底线的“网络暴徒”并未受到应有惩罚。要想彻底刹住这股歪风，还需进一步细化相关法规、加大惩戒力度。

任由互联网上的恶之花野蛮生长，每个人都可能成为其受害者。除了法律跟进，大家也要自觉行动起来。凡事多一些理性思考，少一些跟风谩骂，善待他人的同时，我们自己也就有足够的强大来抵抗寒流和恶意。