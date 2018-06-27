微软高管纷纷跳槽亚马逊 专家:品牌形象或为重要原因

新浪科技讯 北京时间6月27日早间消息，当亚马逊应用科学总监鲁西·萨里卡亚（Ruhi Sarikaya）今年4月在国际万维网大会上讲话时，台上的Echo智能音箱介绍：他正在“开发我的大脑”。

在加盟亚马逊之前，他组建了微软的Cortana语音助手团队，这是微软内部的关键部门。Echo介绍：“他的部门开发了Cortana的语言理解和对话管理能力。”

萨里卡亚于2016年加入亚马逊，他此前在微软供职5年时间。消息人士透露，目前他带领着一支超过200名工程师的团队。根据LinkedIn上的信息，他的团队负责开发Alexa自然语言处理和对话管理的核心人工智能技术，同时也承担其它关键任务。

萨里卡亚为亚马逊和微软这两家相互竞争的公司开发了类似的核心技术。他加入亚马逊也凸显了招聘市场的一大趋势：亚马逊正在挖走微软的高级人才。

根据薪资信息分析创业公司Paysa的数据，近年来亚马逊从微软挖走的高级人才要比从其它公司更多。在2015年到2017年的3年时间里，至少有30名总监或更高级别的高管从微软跳槽至亚马逊。亚马逊另一个挖人的重要来源是谷歌，但这3年时间里只有5名谷歌高管转投亚马逊。在此期间，苹果和eBay各有两名高管加入亚马逊，而Facebook、沃尔玛和Netflix没有高管流向亚马逊。

Paysa的数据只包括最近一份工作在微软的人，没有考虑那些在加入亚马逊之前还曾前往其它公司工作的人。Paysa表示，已经查阅至少500万份简历，但可能漏掉了一些没有及时更新的简历。

目前，许多从微软转投亚马逊的高管都身居高位。例如，曾在微软工作20多年的电商服务副总裁戴夫·特雷德韦尔（Dave Treadwell）于2016年加入亚马逊，目前直接向全球消费者业务CEO杰夫·威尔克（Jeff Wilke）汇报。微软前首席产品官马克·惠特顿（Marc Whitten）现在担任亚马逊副总裁，向亚马逊硬件业务负责人戴夫·利普（Dave Limp）汇报。亚马逊物联网副总裁德科·迪达斯卡罗（Dirk Didascalou）最近担任微软企业副总裁，负责Surface Hub集团。

亚马逊拒绝对此发表评论，而微软则尚未做出回应。

很难有明确原因解释这种趋势。不过一大原因可能在于，两家公司都位于西雅图地区。此外，亚马逊近期迅速扩张，需要聘请大量高级管理者。从2015年到2017年，亚马逊的员工人数增加了一倍以上，达到57.7万人。

招聘专家认为，这样的人才流动趋势也与两家公司各自的品牌形象有关。

例如消息人士表示，萨里卡亚加盟亚马逊一定程度是受到Alexa在商业上比Cortana更成功的影响。除了处于领先地位的电商业务，亚马逊同时也是云计算市场的领先者，并在尝试一些面向未来的项目，包括无人零售店和无人机送货服务。这给亚马逊带来了更具创新性的形象。(邱越)