贾跃亭要靠“造车梦”翻身？

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昨天，乐视网开盘迎来涨停，一直保持到收盘。港股恒大健康则冲出一根大阳线，截至收盘，大涨63.77%，报收于7.75港元。市场所看好的不只是恒大借此机会展开造车之旅，而是乐视网第一大股东、美国新能源汽车公司Faraday Future（下称FF）创始人贾跃亭能否通过新能源汽车实现东山再起。

FF获得恒大入股，被市场认为是乐视网股价涨停的逻辑之一。恒大健康6月25日发布公告，大股东恒大集团以67.46亿港元收购香港时颖公司100%股份，间接获得Smart King公司45%的股权，成为该公司第一大股东。这意味着恒大正式入主FF，开始造车之旅。

Smart King是香港时颖公司与以贾跃亭为代表的FF原股东以合资模式，在2017年11月30日设立的。 FF创立于2014年5月，其创始人是贾跃亭，公司备受国内资本与业界关注。FF估值达44.5亿美元，此次20亿美元的融资规模超越了所有同类公司首轮融资的数额，创造了新的行业纪录。

根据此前FF与时颖签订的协议，FF将采用AB股模式，即贾跃亭作为创始人和CEO享有“1股10票投票权”的权力，而时颖所持有的股份，则每股配有1票投票权。这一模式虽然会引起“同股不同权”的质疑，但无疑加大了贾跃亭的决策权，公司未来大的发展方向仍在贾跃亭团队的掌控中。市场认为，这一AB股模式同时也规定，在FF原股东违约的情况下，投票权将出现反转，特别投票权将回转到恒大手中。

目前，FF在美国的工厂才刚刚敲定承建商，在广州南沙的工厂刚刚开建，距离2018年底量产时间表仅剩6个月，贾跃亭的压力颇大。

FF创始人贾跃亭，目前仍是乐视网第一大股东，但持股全部被冻结，同时贾跃亭控制的乐视网非上市体系，对乐视网仍存在巨额欠款。贾跃亭在FF的持股，有多大概率能被乐视网追讨来还债成为市场关注的焦点。

对此，乐视网昨晚发布澄清公告称，公司注意到有部分网络媒体报道了《许家印买下贾跃亭的FF 恒大67亿入股45%成第一大股东》等文章，公司目前无法确认FF的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。截至目前，公司与上述报道提到的香港时颖公司、Smart King公司、FF均无股权关系或合作关系。（记者 刘慎良）