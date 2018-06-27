Twitter打击僵尸号：要新用户提供邮箱地址或电话号

新浪科技讯 北京时间6月27日早间消息，Twitter表示，公司正在做出调整，打击存在滥用和恶意行为的僵尸帐号。这些调整包括要求新用户进行更多的身份验证等，目标是解决有关骚扰和操纵行为的投诉。

根据新规则，用户首次需要提供电子邮件地址或电话号码才能注册Twitter帐号。长期以来，批评者指责，Twitter允许恶意行为者创建多个垃圾邮件帐号。Twitter表示，将与专家合作，确保这些调整不会影响处于高风险环境中、需要匿名的用户。

在2016年美国大选中，Twitter等社交媒体上来自俄罗斯的帐号引发了一系列争议。今年早些时候，Twitter CEO杰克·多西（Jack Dorsey）承认，Twitter无意中帮助僵尸帐号传播了错误、骚扰和操纵性的信息。上周，Twitter收购了信息安全创业公司Smyte，协助打击垃圾、滥用和欺诈信息。

Twitter周二在博客中表示：“从大选到紧急事件，再到备受关注的公众对话，全世界都能感受到这些问题。正如我们在最近的声明中所指出的，Twitter平台上对话的公众健康程度是衡量我们在这些领域是否取得成功的关键标准。”

Twitter也在开发机器学习算法，主动查找有问题帐号，而不是被动等待用户标记不良行为。Twitter表示，今年5月，该公司的系统每周能识别超过990万个可能的垃圾消息帐号或僵尸帐号，高于去年9月份的320万个。平均每天报告的垃圾消息数量则从3月份的2.5万个下降至5月份的1.7万个。

Twitter也在让可疑帐号变得不可见。这些帐号将被贴上警告标志，而新用户将无法关注这些帐号。(邱越)