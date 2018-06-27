吸粉、卖货、拉广告 网红经济能否找到更多出路？

截至2018年5月，粉丝规模在10万人以上的网络红人数量较去年增长51%，粉丝规模超过100万的头部网红增长达到了23%，多达2万多人。

原标题：“吸粉”、卖货、拉广告，快速上位的网红经济能否找到更多出路？

来源：界面新闻

作者：刘燕秋

2016年被视为中国的网红经济元年，网红电商张大奕的店铺双十一当天10分钟的销量就超越了优衣库，短视频红人papi酱获得了真格基金、罗辑思维、光源资本和星图资本等投资方共计1200万融资……一时间网红经济成为年度热词。

在第三届微博超级红人节上，雪梨Cherie、李子柒、张大奕eve、国民老岳父公、林珊珊_Sunny等一众网红亮相，其中不乏韦思嘉、张凯毅等有一定专业背景的红人，也有很多在过去一年崛起的新晋网红博主。就连微博CEO王高飞也在个人微博上表示，当天上台分享的红人中他只关注过两个，其他都不认识。

“这是非常好的事情，至少现阶段还没有阶级固化，不断有新人出来。我之前一直跟他们说做微博永远不晚，就像2008年做淘宝的人会觉得已经晚了，现在反过来看并不晚，只是每个时代玩法不一样。”微博商业产品部总经理余双表示。

根据艾瑞与微博联合发布的《2018中国网红经济发展洞察报告》，过去一年，网红产业规模不断扩大，红人数量及粉丝规模继续提升，MCN机构在网红生态中的地位不断加强。

报告显示，截至2018年5月，粉丝规模在10万人以上的网红数量较去年增长51%，粉丝规模超过100万的头部网红增长达到了23%，达2万多人。中国网红粉丝总人数达到5.88亿人，同比增长25%，网红粉丝中53.9%的年龄集中在25岁以下。截至2018年5月，与微博合作的MCN机构数量达到1917家，较去年增长269%，合作覆盖领域达到53个。

从行业来看，时尚和泛娱乐领域依旧占据主导位置，与此同时，知识科普、美食、健身、母婴等新兴领域的网红也不断涌现。在内容更多样化和专业化的同时，网红内容呈现形式也在不断更新。如今，微博上的视频已经成为头部网红的主要内容形式之一，其中竖屏视频内容占到发布量的40%。

在变现方面，报告称过去一年，网红电商、广告、直播打赏、付费服务以及演艺代言培训等变现手段都取得了可观的增长，尤其是广告收入增长迅猛，成为继电商之后网络红人重要的收入来源，与广告主签约的网络红人占比从23.1%增至57.53%。

当然，网红电商仍然是重要的变现手段。网红电商林限定的创始人罗凯认为这个行业的市场竞争已经越来越激烈了。2016年时会感觉到每天会有一个漂亮的“小姐姐”走红，而现在每天可以出来100个，且商业模式非常成熟，分层明确，吸粉手段也非常清晰。最直观的表现是，从2016年到2017年涨100万粉比较简单，后来涨粉则越来越难，最近他们的粉丝数刚涨到550万。

随着平台流量的下降，网红电商也需要一些新的玩法。近日亿欧网报道称，有商家在6.18期间流量下滑了一半，对于签约了赵大喜、于MOMO等红人的网红电商索星联合创始人卢恺来说，这种感受“特别明显”。

从今年3月到5月，卢恺一直在做数据对比，他发现4月、5月比去年同期流量掉了55%，但是成交额没降，反而增长了10%，转化率也增长了，“以前上新的时候一天转化率也就2%，现在达到6%-7%”。卢恺告诉界面新闻记者，“短视频、直播提升了转化率，之前很多人说网红的红利期已经过了，其实并没有，最主要的是在公域流量下降的情况下怎么样把握私域流量，玩好了一样可以完成销售额。”

卢恺认为，从2016年开始到2018年，网红电商的发展态势已经非常明显。现在活跃的电商红人都有很好的团队帮他完成一系列工作。“顾客也不傻，粉丝第一次来买确实会卖得很好，卖300万-400万都不是问题，但后来发现服务很差，问产品、问售后没人理，谁还来买？产品卖500元只值50元，谁来买？我觉得不要怕流量下滑，有好的团队帮你完成一些环节一样是可以有增长的。”

随着头条系平台的崛起，微博试图强调其平台帮助红人积累粉丝的价值。一个反复提到的例子是抖音上拥有千万粉丝的红人费启鸣，目前在微博上累计的粉丝规模也已经达到了500万。

余双表示，从去年到今年，微博上的网红人群在不断发生变化，依然有大量从微博平台成长起来的网红，但也开始有很多在其它平台上成长起来的网红来微博经营粉丝。“微博对网红来说变成了一个标配的平台，其不一样的价值在于，首先它是网红深度经营粉丝的平台，第二，在微博上可以建立公众影响力。”而这将是微博寻求增长的动力之一。