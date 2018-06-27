Facebook解除加密货币广告禁令 ICO相关的仍被禁止

新浪科技讯 北京时间6月27日凌晨消息，Facebook正在解除该公司于今年一月份制定的数字加密货币广告禁令，广告主们需在投放广告前接受审查，而且有关首次代币发行（ICO）相关的广告仍被禁止。

Facebook最初制定数字加密货币广告禁令时，像比特币这种数字加密货币正在快速增长（比特币在去年12月份时价格高达2万美元，而最近跌到了6千美元以下），而且由于缺乏监管，当时出现了很多备受关注的欺诈行为。在Facebook制定数字加密货币广告禁令后，谷歌、Twitter、和Snapchat也推出了类似禁令。

Facebook在禁令中描述称，所有“存在误导和欺骗性推销行为的金融产品或服务”都不能在该平台上购买广告。然而现在，有兴趣在Facebook上投放广告的数字加密货币广告主们可以提交一份申请，Facebook将决定是否允许其投广告。在申请中应该写明执照信息，和该数字货币是否在公开市场上交易等。

Facebook产品管理总监罗伯·雷森（Rob Leathern）在博客文章中写道：“有了这些限制后，广告主们不是想投就能投的了。并且，我们将听取用户反馈，评估这个策略是否有效。如果有必要，将在未来继续修改。”

今年五月份时，Facebook成立了一个实验性质的区块链团队，由聊天应用Facebook Messenger主管大卫·马库斯（David Marcus）领导，专门研究驱动数字加密货币的区块链技术。

在Facebook放宽数字加密货币广告禁令的同时，谷歌才开始实施类似禁令。今年五月份，谷歌宣布将在六月份开始禁止广告主在其平台上投放与数字加密货币相关的广告。（小宝）