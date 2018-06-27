新浪科技> 互联网 > 正文

ofoAPP用户注册协议条款惹争议 是否属于霸王条款

ofoAPP用户注册协议条款惹争议 是否属于霸王条款
2018年06月27日 00:40 法治周末
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

 

　　在杭州中诸葛路，4万辆回收的ofo单车停放在场地上。  视觉中国

　　“ofo”APP用户注册协议条款惹争议

　　如今，越来越多的消费者通过注册网上衣、食、住、行等各种APP来满足生活需求。一旦出现权益受损，消费者通常会选择向法院提起诉讼。而ofo用户注册协议却约定了仲裁的解决方式，并且协议第15条显示，仲裁应在北京进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力

　　法治周末记者 马金顺

　　因为一纸诉状，ofo共享单车又被推向了风口浪尖。

　　北京市海淀区人民法院（以下简称海淀法院）官网信息，消费者陈先生于2018年4月20日，扫码打开了一辆“ofo小黄车”，但在推车的过程中，发现自行车已损坏且不能骑行，陈先生立即关闭小黄车车锁，整个过程花费时间0分钟，但“ofo小黄车”依然收取其1元费用。

　　5月5日和6日，陈先生又遭遇了同样的情形。

　　随后，陈先生将ofo运营商北京拜克洛克科技有限公司（以下简称拜克洛克公司）起诉至法院，要求返还其所支付的3元费用。然而，海淀法院审理此案后，裁定驳回了陈先生的起诉。

　　海淀法院为何驳回陈先生的起诉？接下来陈先生该如何维护自己的权益？

　　因约定仲裁条款，起诉被驳回

　　北京市人民法院官网信息显示，审理过程中，拜克洛克公司向法院提交了用户注册协议，其中第15条显示，凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时现行有效的仲裁规则进行仲裁。

　　法治周末记者打开ofo的手机APP看到，《用户注册协议》位于ofo注册页面“注册/登陆”键的下方，点击进去后可以看到该协议共有15条，其中第15条，明确约定了关于法律管辖的前述内容。

　　《中华人民共和国仲裁法》第二十六条规定，当事人达成仲裁协议，一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，人民法院受理后，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉。

　　中国政法大学知识产权研究中心特约研究员李俊慧也表示，关于争议的解决方式，是选择仲裁还是诉讼，合同当事人是可以协商确定的。

　　法院经审理后认为，陈先生通过用户注册协议已经与拜克洛克公司达成了协议，双方已约定因使用ofo服务所发生的争议由中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁，故法院依法裁定驳回了陈先生的起诉。

　　“手机APP运营商提供的用户注册协议就相当于电子合同，一旦注册成功，就意味着APP运营商与用户之间签订了一份电子合同，若出现纠纷，原则上是按照合同约定来解决，除非合同中的内容被认定为无效。”知名IT法律专家赵占领说。

　　因此，法官也提醒消费者在注册成为APP用户之前，一定要留意双方争议的解决方式，注意法院是否具有管辖权。

　　是否属于霸王条款

　　现在，越来越多的消费者通过注册网上衣、食、住、行等各种APP来满足生活需求。一旦出现权益受损，消费者通过客户后续服务无法得到及时救济，且与售后沟通不畅的情况下，通常会选择向法院提起诉讼。而ofo用户注册协议却约定了仲裁的解决方式，并且协议第15条显示，仲裁应在北京进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　有消费者质疑：“这也就是说如果发生争议，全国任何地方的小黄车用户要想维护权益，只能去北京通过仲裁来解决，并且仲裁费用也很高，小黄车设计这样的条款来限制用户的维权途径，是否过于霸道，用户注册协议第15条算不算霸王条款？”

　　法治周末记者查询中国国际经济贸易仲裁委员会网站信息以及《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》了解到，对于国内争议案件申请仲裁的最低费用是6100元（包括案件受理费和案件处理费）。

　　而据赵占领介绍，如果该案通过法院诉讼来解决，仅需缴纳50元诉讼费。

　　法治周末记者就用户注册协议第15条是否属于霸王条款及当初制定上述条款主要基于哪些考虑，采访了ofo相关负责人，对方仅表示ofo一直致力于为用户提供更好的骑行服务与体验，同时针对用户在骑行中遇到的问题，给予更高效更便捷的解决方案。

　　赵占领认为，绝大多数格式合同都会有类似的约定，这种条款是否属于霸王条款，尚存在争议。司法实践中绝大多数案件也是遵循合同约定来处理的。但是作为格式合同中的格式条款，如果明显加重消费者的义务、排除其权利，又没有通过显著的方式去提示消费者，则这种条款一般会被认定为无效。

　　在李俊慧看来，即使约定了仲裁条款，如果双方当事人一致同意选择诉诸法院解决，本身也不构成障碍。而过高的仲裁费用，对抑制各方滥诉有帮助，利于双方通过协商等方式解决争议，如果确实无法通过协商解决，也可以诉诸仲裁。至于仲裁费用的负担，一般由败诉方承担，因此，约定仲裁与诉诸法院的解决方式并无太大差异。

　　亟需完善相关法律法规

　　赵占领在接受法治周末记者采访时也表示，其实APP注册协议中类似条款很常见。

　　实践中，消费者在安装手机软件的时候，经常会弹出提示框，询问消费者是否同意APP获取其位置信息或者读取其手机中的通讯录等信息。大部分情况下，用户可以根据自己的意愿来选择是否允许。不过有部分APP在用户拒绝其获取请求之后，不允许用户使用APP，而大部分遭遇上述情况的手机用户表示只能卸载APP。

　　对于“用户拒绝其获取请求之后，不允许用户使用APP”的做法是否合法？

　　赵占领介绍，网络安全法及《全国人民代表大会常务委员会关于加强网络信息保护的决定》等对个人信息的收集、使用都有明确的规定，即需要经过用户的同意。一般同意的方式有两种，一种是对于一般的个人信息，通过注册协议进行约定，用户注册账号时主动勾选或者默认勾选同意；另一种就是对于个别比较敏感的个人信息，比如通讯录、地理位置信息等，部分APP会在用户协议之外再单独提示并获得用户的明确授权。

　　赵占领向法治周末记者分析说：“至于‘用户拒绝获取信息、就不允许用户使用APP’的做法是否符合法律规定，从必要性的角度来讲，最主要的就是判断APP方面收集用户相关个人信息是否有必要，与提供产品和服务的功能是否有关，即是否符合必要性原则。但是从执行同意的角度来讲，APP方面上述做法是没问题的。”“比如，社交软件读取通讯录是很正常的，而有的软件就不需要读取通讯录，但是实践中，就必要性解释可能存在一些争议，商家总会找到一些理由，来说明其具有必要性。对此，消费者只能投诉质疑商家的这种做法是否符合法律规定、是不是遵循必要性原则。”赵占领进一步补充说。

　　赵占领认为，网络安全法中规定的“合法、正当、必要”原则比较笼统，没有具体解释和客观衡量标准，未来还应出台专门的相关法规或强制性国家标准，对目前立法加以细化。

ofo小黄车
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有