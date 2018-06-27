Facebook面向商业领袖推出高端印刷杂志《增长》

新浪美股讯 北京时间6月27日消息，据外媒报道，Facebook悄悄在英国和北欧推出了名为《增长》的高端印刷杂志。

但是不要这么快就把它叫做“杂志”。Facebook虽然在实体封面上被贴上了“商业领袖季刊”的标签，可是Facebook表示，这实际上是一场营销活动。

“Facebook的《增长》是一项商业营销计划，通过年度活动以及印刷和在线营销渠道，直接与我们的客户分享思想领导力内容，”Facebook负责北欧业务营销的负责人Leila Woodington在一份声明中说。“我们不会对任何事件或内容进行任何广告或收费，因为这纯粹是为了营销传播的目的。”

尽管如此，在其页面中，《增长》似乎有一位主编，以及在杂志出版物中常见的角色，比如创意总监。不仅如此，Facebook高管尼古拉门德尔松写了这封欢迎信，她在自己的邮件中也称其为“杂志”。

创建自己杂志的公司远非新鲜事物。Facebook的一位发言人将这份杂志比作通用电气的Txchnologist杂志和网站。该发言人说，该公司的内容是由Facebook委托的文案撰写，并由Facebook的营销团队负责。

该杂志的目标读者是商业领袖。三年前，Facebook的英国团队发起了一系列针对商界领袖的独家活动，这让他们的《增长》得到了证实。现在，他们已经将这些活动扩大到包括一本印刷杂志，这些杂志将会在特别的邮件列表、成长活动和英国航空公司的休息室里使用。《增长》的内容也将在其Facebook页面、博客和即将推出的“新数字家园”上直播。

就像航空杂志一样，《增长》的特色也聚焦在商业领域。这本季刊的第一版将与其他高端的潮人生活方式出版物类似。它的封面是H&M的新时尚品牌Oscar Olsson，留着胡子、有纹身的创意总监，他被称为“千年语者”。

这本杂志的品牌理念是，“增长您的业务，增加您的网络，增添您的头脑。”

此外Facebook还表示，将于今年晚些时候推出一个与《名利场》和《创业家论坛》合作的新播客系列。