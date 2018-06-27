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人人网上市七年芳华不再市值缩水逾97%仅余空壳？

人人网上市七年芳华不再市值缩水逾97%仅余空壳？
2018年06月27日 04:26 证券日报
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　　原标题：人人网上市七年芳华不再市值缩水逾97%仅余空壳？

　　编者按：任何一家文化娱乐上市公司的发展，几乎都带有深刻的时代烙印，也具有个性化特征。跟不上时代发展，管理迟滞，都会或多或少暴露出问题，并最终体现在市值的变化上。今日，本报聚焦文娱巨头市值变迁，引起大家深度思考，感悟并推动行业再上台阶。

　　■本报见习记者 陈 炜 

　　曾被看作是中国版“Facebook”的人人网，如今在其原有的社交道路上越走越远。

　　2011年，其背后的人人公司（以下统称“人人”）登陆纽交所上市首日，市值就超过了70亿美元。但截至北京时间6月26日收盘，公司股价为2.44元/股，总市值跌至1.68亿美元。以此计算，已不足其上市之初的3%。

　　风光之时，其掌舵者陈一舟，曾是与马云、马化腾齐名的互联网界大佬。周鸿祎此前曾评价称：“湖北第一聪明的当属陈一舟，雷军第二，我第三”。作为股神巴菲特的粉丝，陈一舟的聪明，更多的体现在投资方面独到的眼光和直觉。但在不少业内人士看来，他似乎又并不是一个称职的“领导”人选。

　　如今芳华不再，在陈一舟的带领下，人人经历了多番转型，涉足过的板块包括游戏、团购、互联网金融、直播、二手车、区块链等，但其曾经的业务核心——社交网络已被逐渐边缘化。

　　从最新的财务数据来看，公司净亏损进一步扩大，主要营收来源是旗下的二手车销售业务。资本涌动的风口，人人又将何去何从？

　　净亏损幅度扩大

　　6月20日，人人公司披露2018财年第一季度未经审计财报，报告期内，按照美国通用会计准则（GAAP）计算，公司总净营收为1.405亿美元，较上年同期增长570%；归属于公司的净亏损为4160万美元，较上年同期的净亏损1620万美元扩大157%。

　　具体来看，人人营收大幅增长的主要原因，来源于公司旗下从事汽车交易的子公司所开展的二手车销售业务，数据显示，该项收入为1.236亿美元，占其总营收的87.97%。

　　事实上，自去年公司开展二手车业务后，在2017年财报中，二手车业务板块的收入就达到了1.21亿美元，占当年2.021亿美元总营收的59.87%。

　　但受二手车销售成本的增加，公司今年一季度的营业成本从去年同期的1450万美元，上涨至1.286亿美元。

　　而此前曾被赋予厚望的互联网金融业务，却出现了较大幅度的下滑。数据显示，一季度，公司该板块的净营收为220万美元，较2017年同期的930万美元下降76.4%。

　　此外，受益于人人直播的收入增长，公司的互联网增值服务和其他营收为1470万美元，较2017年同期增长26.5%。

　　但值得注意的是，公司旗下人人网的用户数量在持续下滑中。财报显示，2018年3月份，人人网月独立登陆用户数约为3100万。而记者查阅资料发现，去年12月份，该数据为3200万。2016年、2015年及2014年的3月份，其独立登陆用户数据分别为3700万、4600万、5100万。

　　公司方面在财报中提及，预计2018年第二季度的净营收或在1.4亿美元-1.45亿美元之间，较2017年同期增长527%至549%。

　　目前来看，受益于上周人人宣布每股美国存托股（ADS）派息9.1875美元的消息，上周五，公司股价大涨155.83%，报收于2.36美元/股。

　　但即便如此，与2011年上市首日的收盘价18.01美元/股相比，当下股价跌幅超过80%。截至北京时间6月26日收盘，公司总市值仅为1.68亿美元，与2011年上市时超过70亿美元的数据相比，已不足当初的3%。

　　引发投资者质疑

　　有不愿具名的分析人士向记者表示，人人网净亏损的扩大，主要在于其并未抓住互联网时代变化中的机会。而其业务转型，颇有些陈一舟的个人风格。甚至在不少人眼中，人人网似乎更像是一家风投型公司。

　　资料显示，近年来人人网先后投资了SoFi、雪球、香港货运用车平台GoGoVan、互联网投资理财平台金斧子等，都被看作是不错的选择。

　　相比之下，其核心主业的发展态势并不明朗。梳理其发展路径可以发现，短短几年时间内，人人网已先后布局社交网络平台、游戏、互联网金融、直播、二手车、区块链等各个领域，但并未真正做大做强。

　　同时，记者注意到，在此次财报中公司披露称，2018年4月30日公布的交易将对公司的财务报表产生重大影响。

　　据了解，该事项即为4月30日晚间，人人披露的一份交易方案，将资产中的很大一部分以5亿美元的作价转让给全资子公司Oak Pacific Investment（以下简称“OPI”）。 

　　事实上，这部分资产也被看作是人人的核心资产，包括其持有的美国在线借贷公司Social Finance Inc。、雪球等44家公司的股份、在6家投资基金中的权益及人人子公司运营的广告代理业务。在上述资产剥离后，人人公司将继续运营其社交网络、二手车和SaaS业务，保留纽交所上市公司身份。

　　私募配售结束后，人人将不再持有OPI任何股份，OPI将完全由私募配售中的买家拥有。OPI股票不会在公开市场流通，且没有计划上市，其股份将定向配售给人人公司股东中符合特定资格标准的投资者。

　　事实上，在该公告发布后，即遭到部分投资者的质疑，此举是否有“掏空”人人的嫌疑。甚至已有多位小股东向美国证券交易委员会提起申诉，要求阻止公司上述资产出售计划。

　　而陈一舟表示，公司未来几个季度的阶段性目标，是各事业线，包括人人网社交和直播业务，有序增加和调整运营规模，扭亏为盈，争取早日实现各个运营业务的股东价值。

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