PayPal携手八达通推转账服务 香港移动支付竞争加剧

特约撰稿 朱丽娜 香港报道

PayPal作为全球电子支付的始祖，在香港市场又有新动作。

6月26日，PayPal与八达通宣布合作推出增值服务，八达通O！ePay好易畀客户可直接向个人PayPal账户增值，每天增值上限7999港元，为客户提供通过信用卡或银行转账以外的另一个增值方式。

“我们选择八达通作为合作伙伴，因为八达通是深受香港消费者信赖的品牌，在香港的历史已经有21年，拥有庞大的客户群体，我们希望通过合作可以获得更多的客户。”PayPal香港、韩国及台湾企业客户及电子市场总监叶承浩在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

事实上，香港早于1997年已经推出“八达通”，曾是不少亚太地区发展电子支付的学习典范。根据八达通提供的数据显示，目前市场上流通的八达通卡超过3480万张，八达通成为香港市民大众日常生活不可或缺的部分。

除了垄断香港公共交通支付服务，八达通还被众多连锁零售商接受，如便利店、超级市场、快餐店、电影院等作为小额支付工具，成为香港最普及的电子付款方式。

选择携手八达通这个香港人家喻户晓的品牌，PayPal看中的正是后者在香港消费者群体中扎实的根基。根据PayPal在去年年底在亚洲七个市场进行的一项调查显示，香港人对新支付方式的认知和使用率之间存有差距。当中54%受访者知道电子或流动钱包的存在，但只有41%的港人使用有关电子支付方式。

上述报告指出，造成这一差距的主要原因是私隐问题，调查中有45%的受访者因担心私隐没有使用电子支付工具，该数字超过亚洲平均值的25%。

PayPal全球拓展伙伴合作

为了更灵活地应对电子支付市场的挑战，2014年PayPal正式从eBay剥离，并在全球寻求更多的合作伙伴。

叶承浩坦言，PayPal在过去20个月在全球范围内达成了多达25项合作（partnership）。

去年8月，PayPal宣布与万事达卡（MasterCard）深化双方在亚太地区的合作，明确地将万事达卡设为PayPal的支付选项。通过此合作，PayPal将逐步扩大在亚太区零售网点的覆盖率。合作协议将利用MasterCard的令牌化（Tokenization）技术，为PayPal带来拓展线下零售点应用范围的机会。协议将允许消费者在全球超过650万家接受非接触式支付的线下零售商店中，使用PayPal钱包里的MasterCard电子令牌进行付款购物。

根据公司第一季度的财报显示，今年第一季度PayPal增加了810万个新活跃账户，同比增加35%。目前该平台共有2.37亿个活跃账户，其中包括1900万个商户账户。期内，该平台移动支付处理的交易额达到490亿美元，同比激增52%。

2017年7月27日，PayPal与百度达成战略合作。根据协议，中国消费者将可以在中国境内通过百度钱包，在PayPal的国际商户中进行购物和付款。

移动支付市场竞争加剧

近年来，以内地两大科技巨头支付宝、微信支付为首的各大移动支付运营商在香港的“抢地盘”之战越发激烈。

如何在百花齐放的竞争中脱颖而出，各家公司都使出浑身解数，提供各种优惠吸引更多用户。今年2月，WeChat Pay HK对麦当劳每餐超过25港元的订单提供10港元的补贴，并在农历新年期间发放了价值约1000万港元的红包。效果也是立竿见影，仅今年2月份注册用户数目就上升了44%。

去年9月，支付宝香港则与李嘉诚旗下的长江和记实业签署共同运营的协议，借助长和集团的众多超市、连锁店打入香港市场，并为每个新用户提供50港元的迎新优惠。自去年5月上线以来，支付宝香港已经累计超过150万用户，合作商户超过2万家。

随着各大电子支付平台纷纷加入战局，香港的移动支付市场开始展露生机。根据数据科技公司钱方好近（QFPay）最新数据，今年“五一”期间，香港的总移动支付交易额为1.05亿港元，交易单数增幅达8倍，商户平均交易额同比增加2.02倍，增幅远远超过到香港的境内旅客的增长幅度。

这种局势也倒逼八达通不断进行变革，于2016年推出O！ epay好易畀的移动支付服务，功能和支付宝与微信支付十分相像，包括线上购物和P2P转账，线下也通过二维码而非八达通机收付款。八达通行政总裁张耀堂在接受本报记者采访时表示，未来将增加更多应用场景来获取更多线上用户。

事实上，八达通目前仍在香港市场占据一定主导地位。目前八达通每日交易宗数达到1490万，金额超过2.3亿港元。但张耀堂拒绝透露目前O！epay好易畀用户的数量，但这次与PayPal合作将为使用新服务单次增值满200港元的前5000名用户提供50港元的回赠。

“这次与八达通合作表示我们对香港市场非常重视。”叶承浩表示。数据显示，香港电子商贸市场的规模预计将在2022年达到58亿美元，消费者会要求更流畅方便的电子支付服务。

（编辑：张涵）