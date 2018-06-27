新浪科技> 互联网 > 正文

PayPal携手八达通推转账服务 香港移动支付竞争加剧

PayPal携手八达通推转账服务 香港移动支付竞争加剧
2018年06月27日 02:36 21世纪经济报道
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　特约撰稿 朱丽娜 香港报道

　　PayPal作为全球电子支付的始祖，在香港市场又有新动作。

　　6月26日，PayPal与八达通宣布合作推出增值服务，八达通O！ePay好易畀客户可直接向个人PayPal账户增值，每天增值上限7999港元，为客户提供通过信用卡或银行转账以外的另一个增值方式。

　　“我们选择八达通作为合作伙伴，因为八达通是深受香港消费者信赖的品牌，在香港的历史已经有21年，拥有庞大的客户群体，我们希望通过合作可以获得更多的客户。”PayPal香港、韩国及台湾企业客户及电子市场总监叶承浩在接受21世纪经济报道记者采访时表示。

　　事实上，香港早于1997年已经推出“八达通”，曾是不少亚太地区发展电子支付的学习典范。根据八达通提供的数据显示，目前市场上流通的八达通卡超过3480万张，八达通成为香港市民大众日常生活不可或缺的部分。

　　除了垄断香港公共交通支付服务，八达通还被众多连锁零售商接受，如便利店、超级市场、快餐店、电影院等作为小额支付工具，成为香港最普及的电子付款方式。

　　选择携手八达通这个香港人家喻户晓的品牌，PayPal看中的正是后者在香港消费者群体中扎实的根基。根据PayPal在去年年底在亚洲七个市场进行的一项调查显示，香港人对新支付方式的认知和使用率之间存有差距。当中54%受访者知道电子或流动钱包的存在，但只有41%的港人使用有关电子支付方式。

　　上述报告指出，造成这一差距的主要原因是私隐问题，调查中有45%的受访者因担心私隐没有使用电子支付工具，该数字超过亚洲平均值的25%。

　　PayPal全球拓展伙伴合作

　　为了更灵活地应对电子支付市场的挑战，2014年PayPal正式从eBay剥离，并在全球寻求更多的合作伙伴。

　　叶承浩坦言，PayPal在过去20个月在全球范围内达成了多达25项合作（partnership）。

　　去年8月，PayPal宣布与万事达卡（MasterCard）深化双方在亚太地区的合作，明确地将万事达卡设为PayPal的支付选项。通过此合作，PayPal将逐步扩大在亚太区零售网点的覆盖率。合作协议将利用MasterCard的令牌化（Tokenization）技术，为PayPal带来拓展线下零售点应用范围的机会。协议将允许消费者在全球超过650万家接受非接触式支付的线下零售商店中，使用PayPal钱包里的MasterCard电子令牌进行付款购物。

　　根据公司第一季度的财报显示，今年第一季度PayPal增加了810万个新活跃账户，同比增加35%。目前该平台共有2.37亿个活跃账户，其中包括1900万个商户账户。期内，该平台移动支付处理的交易额达到490亿美元，同比激增52%。

　　2017年7月27日，PayPal与百度达成战略合作。根据协议，中国消费者将可以在中国境内通过百度钱包，在PayPal的国际商户中进行购物和付款。

　　移动支付市场竞争加剧

　　近年来，以内地两大科技巨头支付宝、微信支付为首的各大移动支付运营商在香港的“抢地盘”之战越发激烈。

　　如何在百花齐放的竞争中脱颖而出，各家公司都使出浑身解数，提供各种优惠吸引更多用户。今年2月，WeChat Pay HK对麦当劳每餐超过25港元的订单提供10港元的补贴，并在农历新年期间发放了价值约1000万港元的红包。效果也是立竿见影，仅今年2月份注册用户数目就上升了44%。

　　去年9月，支付宝香港则与李嘉诚旗下的长江和记实业签署共同运营的协议，借助长和集团的众多超市、连锁店打入香港市场，并为每个新用户提供50港元的迎新优惠。自去年5月上线以来，支付宝香港已经累计超过150万用户，合作商户超过2万家。

　　随着各大电子支付平台纷纷加入战局，香港的移动支付市场开始展露生机。根据数据科技公司钱方好近（QFPay）最新数据，今年“五一”期间，香港的总移动支付交易额为1.05亿港元，交易单数增幅达8倍，商户平均交易额同比增加2.02倍，增幅远远超过到香港的境内旅客的增长幅度。

　　这种局势也倒逼八达通不断进行变革，于2016年推出O！ epay好易畀的移动支付服务，功能和支付宝与微信支付十分相像，包括线上购物和P2P转账，线下也通过二维码而非八达通机收付款。八达通行政总裁张耀堂在接受本报记者采访时表示，未来将增加更多应用场景来获取更多线上用户。

　　事实上，八达通目前仍在香港市场占据一定主导地位。目前八达通每日交易宗数达到1490万，金额超过2.3亿港元。但张耀堂拒绝透露目前O！epay好易畀用户的数量，但这次与PayPal合作将为使用新服务单次增值满200港元的前5000名用户提供50港元的回赠。

　　“这次与八达通合作表示我们对香港市场非常重视。”叶承浩表示。数据显示，香港电子商贸市场的规模预计将在2022年达到58亿美元，消费者会要求更流畅方便的电子支付服务。

　　（编辑：张涵）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有