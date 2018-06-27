恒大入主FF引资本波澜 乐视网基本面颓势未改

本报记者 饶守春 北京报道

6月26日，乐视网（300104.SZ）早间开盘即告一字涨停，涨幅10.15%暂报3.69元/股，公司最新市值147亿元。

乐视网股价的突然涨停，与前一日Faraday Future（下称“FF”）宣布20亿美元融资获批，并且中国恒大（3333.HK）将以持股45%入主，成为其第一大股东的消息有关。作为贾跃亭创办的超级汽车品牌，外界认为乐视网有如今困境，一定程度为FF导致。

乐视网有关负责人对21世纪经济报道记者表示，有关FF的情况公司后期将以公告形式披露，并表示无论FF情况如何，并不会影响乐视网与贾跃亭之间就债务问题的协商解决。

当天晚间，乐视网则发布澄清公告称，目前无法确认FF的资金来源与公司关联方应收款项或贾跃亭未履约的相关承诺借款是否存在直接或间接关系。

巧合的是，在FF宣布中国恒大拟入主的消息后，6月25日晚间深交所针对乐视网股东大会下发了问询函，再度提及上市公司与贾跃亭及其关联公司之间的债务问题，并要求上市公司报备截止到8月底即将到期的债务明细。

第八个涨停

6月26日出现的涨停，是乐视网自今年1月24日复牌以来，出现的第8个涨停。

当天早间开盘，乐视网即告一字涨停，全天成交量38.74万手，成交总额达到1.43亿元，换手率为1.26%。值得注意的是，Wind资讯数据显示，截至收盘，乐视网仍有31.76万手涨停封单，早间开盘时涨停封单一度超过75万手。

资金流入方面，东方财富Choice数据显示，26日乐视网主力净流入额高达6400.19万元，净占比55.18%。其中，超大单净流入5025.28万元，净占比43.33%；大单净流入1374.91万元，净占比11.85%。

乐视网的这次涨停，被外界认为是受到FF消息的影响。

不过与乐视网关系更大的，仍是贾跃亭在FF中的情况。21世纪经济报道记者获悉，尽管与中国恒大方面签署了不少约束条款，但就当下而言，贾跃亭不仅将担任FF的CEO职务，还通过AB股制度拥有FF共88%的投票权，并在公司5人董事会中保持3个席位，从而成为FF目前的实际控制人。

“对乐视网来说，贾跃亭在FF中掌握话语权是一件好事。贾跃亭如果能够通过FF摆脱财务困境，对解决与乐视网之间的债务问题也是好事。就算FF最后没有取得成功，对目前乐视网的困境来说，也不会再有任何更消极的影响。”北京一家私募高管对21世纪经济报道记者表示。

Wind数据统计显示，自今年1月宣布复牌以来，在债务危机持续环绕下，乐视网仍出现了多达8个涨停板，而除最新的这个外，其中仍有数个与贾跃亭及FF的消息有关。

其中，3月20日乐视网出现的涨停，即被认为与当天外界披露的FF关联公司睿驰智能汽车（广州）有限公司（下称“睿驰汽车”）在广州拍下一块工业用地相关。此外，4月17日、19日和20日的涨停，则是市场传闻中国恒大和许家印将投资FF后，乐视网随之作出的反应。

实际上，不仅是乐视网股价大涨，作为此次入股FF的主体，恒大健康在6月26日股价更出现暴涨。当天，恒大健康在以4.64港元/股的价格开盘后，盘中一度暴涨79.61%，最终涨幅维持在66.16%，报收7.66港元/股。

再收债务问询函

巧合的是，在FF发布上述消息的6月25日晚间，深交所即就乐视网的关联账款等问题下发了问询函。

虽然涉及内容与FF无关，但深交所仍将重点聚焦于乐视网与贾跃亭等方之间的债务问题，希望乐视网根据当前生产经营情况和财务状况，说明是否存在可能触发净资产为负导致暂停上市的情形。

深交所于问询函中表示，希望乐视网能够说明公司与非上市公司体系相关债务的解决进展，是否有明确的工作时间表，并要求乐视网报备截止到8月底即将到期的债务明细，补充披露截止目前公司债务总额、债务类型、是否存在逾期未清偿债务。

同时，深交所要求乐视网说明公司与债权人沟通取得进展的详细情况，包括还款计划、是否展期及其他，并结合公司的资产状况和现金流情况，说明公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在偿债风险以及应对措施。

而对乐视网及其投资者而言，在FF宣布融资获批、中国恒大入主的消息后，更关注的也许仍是其如何偿还与上市公司间的关联账款问题。

上海一位证券业律师对记者表示，按照相关法律法规，乐视网确实能通过诉讼的形式向贾跃亭及其关联方追讨债务，也可以通过拍卖的形式令其归还关联账款，但就FF而言，却也同样存在诸多难点。

“FF是注册在美国的公司，贾跃亭就算持股，拍卖后怎么执行也是个问题。再就是乐视网的关联账款主要是和乐视控股及其子公司之间发生，并非与贾跃亭个人发生，这在主体对象上也有差别。”上述证券法律师表示。

21世纪经济报道记者注意到，早在今年一季度，FF通过睿驰汽车在广州拿地时，深交所已对这一情况进行过问询。

当时乐视网在回函中表示，睿驰汽车为FF的关联公司，与乐视控股体系不存在法律关系，完全独立运营。同时，乐视网称睿驰汽车土地拍卖款项全部来源于FF战略投资者的投资，与乐视控股体系之间的关联款项不存在任何关系。

6月26日晚间，乐视网在有关澄清公告中再度表态，无法确认FF资金来源与公司应收款项是否存在关系，并表示与FF等公司不存在股权关系或合作关系。

乐视网有关负责人则强调，FF股权的变化以及业务的进展，不会影响到公司与贾跃亭及其关联方就应收账款回收问题的解决，但对于如何解决仍需要双方共同协商。

此前6月22日的年度股东大会中，乐视网董事长刘淑青曾表示，关于非上市公司体系的债务问题，公司与非上市公司体系的沟通、交流取得了一定的进展，但尚未签署正式的协议。（编辑：林虹）