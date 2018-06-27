刘强东和王兴背后的男人和他的资本帝国

“华兴和美团真是好朋友，连提交上市表格都是在一起，同一时间完成，也希望更多的优质企业和我们组团前行，携手共进，互赢互利。”6月25日，华兴资本创始人包凡妻子在朋友圈感慨道。

6月25日，这一天对于王兴和包凡来说是第一次“裸奔”的时刻。

同一日，美团点评和华兴资本均在港交所披露招股书，这是上述两家公司财务状况第一次向公众展示自己的“肌肉”。

作为2015年美团与大众点评战略并购的财务顾问，华兴资本这次也担任美团点评赴港IPO的独立财务顾问。

此前，包凡创立的华兴资本曾经参与京东集团、360的IPO，以及滴滴出行、美团点评天价融资，因此，包凡也被誉为刘强东、周鸿祎、王兴背后的男人。如今，这位创业13年收割互联网“最强人脉”的男人正把自己创办的华兴资本带到了上市之路。

▲华兴资本与美团点评、京东等企业关系密切

包凡主导这场资本盛宴

持股62.9%为实际控制人

6月25日，中国新经济领域最活跃金融中介之一——华兴资本正式提交赴港IPO上市申请，募集资金尚未披露。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际，财务顾问为自己——华兴资本。

招股书显示，作为华兴资本的创始人，包凡是第一大股东。此外，执行董事还包括杜永波，非执行董事为沈南鹏、李曙军、独立非执行董事为姚珏等。

华兴资本披露，2018年可转换债券转换后的股权比例显示，CR Partners持股52.70%，为第一大股东，该公司权益为包凡所拥有，再加上接受包凡指示的是Sky Alies Development Limited持股6.7%，包凡亦有权因行使根据雇员购股权计划获授的购股权而收取4，100，000股股份，约持股3.54%。包凡合计拥有约62.94%股份的权益。

此外，沈南鹏控制的Bamboo Green持股7.46%，李曙军控制的两家公司合计持股7.7%。

而CR Partners 的第一大股东FBH Partners持有其73.37%股权。包凡持有FBHPartners79%股权，其妻子HuiYinChing（持有FBHPartners21%股权）就所持FBHPartners全部股权授予包凡代理投票权。

因此，包凡在FBH Partners股东大会控制100%投票权，同时也是华兴资本的实际控制人。即包凡也是华兴资本赴港IPO资本盛宴的主导者。

为什么在此时选择上市？

华兴资本董事长包凡表示，该公司上市后的工作重点包括继续吸引人才，增加风控与运营方面的投入，并拓展国际化业务。

招股书显示，融资金额中， 40%用于扩展投资银行业务，20%用于扩展投资管理业务，20%发展私人财富管理业务，10%用于投资于所有业务的科技发展，一般公司用途占10%。

招股书披露，截至2018年3月31日，华兴资本已为约700项交易提供顾问服务，交易金额超过1000亿美元，投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元，华兴证券（香港）已担任28项香港及美国IPO的承销商，筹资共计141亿美元（行使超额配股权后）。

华兴资本的“三驾马车”

6月25日，中国新经济领域最活跃金融中介之一——华兴资本正式提交赴港IPO上市申请，募集资金尚未披露。华兴资本IPO的主承销商为高盛、工银国际，财务顾问为自己——华兴资本。

这家服务新经济企业的投资银行和财务顾问机构主要有三块业务，包括投资银行业务、投资管理业务及A股持牌券商华菁证券。

华兴资本成立于2005年，起初仅开展私募股权融资财务顾问业务。2009年，华兴资本开始并购财务顾问业务。2015年，伴随着中国互联网行业掀起并购融资热潮，华兴资本以财务顾问的身份深度参与了滴滴快的、58赶集、美团点评的合并。

2016年到2017年，华兴资本又参与了京东金融分拆、猫眼微影合并等交易，2018年，华兴资本帮助美团点评收购摩拜。

这一系列案例让华兴资本广受关注，同时，华兴资本也开始在财务顾问业务之外，开展私募融资、直接投资、并购、股票承销、资产管理等金融服务，试图为企业提供全周期的服务。

根据招股书披露，华兴资本业务主要分为投资银行、投资管理及与上海光线控股合资的境内券商华菁证券三部分。其中，投行业务是其收入的主要来源，在2015年-2017年，约占其总收入的94%、79%及71%。

值得注意的是，华兴资本在2015年促成了美团与大众点评的合并，而华兴资本与合并后的美团点评在同一天递交了招股书，同时华兴资本还是美团的承销商之一。

2017年投行经营利润降71.25%

华菁证券持续亏损

截至2018年3月31日，华兴资本已为约700项交易提供顾问服务，交易金额超过1000亿美元，投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元，华兴证券（香港）已担任28项香港及美国IPO的承销商，筹资共计141亿美元（行使超额配股权后）。

2017年，华兴在投资银行业务中获得的收入及经营利润均出现下降。其中，投资银行业务收为9886.4万美元，同比下降6%；经营利润1328.7万美元，同比下降71.25%。

但投资银行业务业务于2018年Q1出现好转。当期内投资银行业务收入2139.8万美元，同比增长43.79%；经营利润为230.1万美元，同比增加42.3%。

招股书显示，由于市场不景气，2017年，公司投资管理业务所占比重加大。其中，投资管理业务收入为1.01亿美元，同比上升176.41%；经营利润为3314.2万美元，同比增加164.16%。

除此之外，华兴资本旗下的华菁证券在2016年8月成立后持续亏损，从2016年、2017年到2018年3月31日止的第一季度，华菁证券分别亏损1610万美元、2900万美元及2800万美元。

同时，员工福利与债务利息的成本也在增加。

招股书显示， 2017年，以股份为基础的薪酬开支为820万美元，同比增加125.0%。从2016年开始产生债务利息开支，从2万美元增长到2017年的140万美元。

交易及顾问费为主营业务

华兴资本的收入主要包括交易及顾问费、管理费及利息收入三部分。根据招股书披露，华兴资本总收入虽然在逐年增长，但从2017年到2018年初，亏损正在增长。

根据文件披露，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度以及截至2017年及2018年3月31日止三个月，华兴资本的总收入分别为1.202亿美元、1.334亿美元、1.394亿美元、2340万美元及3883万美元。

利润在2015年、2016年、2017年、2017年第一季、2018年第一季期内则分别为2959万美元、2856万美元、-1351万美元、-245万美元、-6582万美元。

根据招股书显示，不按国际财务报告准则计算，华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元，同比增长47.6%，2018年一季度调整后收入更是达到9，292万美元，同比猛增了1.75倍；在净利润方面，受益于投资银行及投资管理业务成长迅速，今年一季度经调整后净利润达3，567万美元。

编辑：陈维城 倪雪莹