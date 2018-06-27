揭秘虚拟币平台圈钱套路：哄抬币价 高位卖接盘者

每经记者 向江林 实习记者 潘婷 每经编辑 姚祥云

上线不到一个月，86bex关闭提币通道；运营不到一周，Cattleex宣布破产……数字货币交易平台持续爆雷，不过以FCoin为代表的平台币却依旧火爆，这是为何？平台币又是什么？

其实，平台币圈钱套路无外乎两种，一种是以一定的噱头，比如持有平台币必然会挣钱，吸引用户将手中有价值的BTC等数字货币交换成没有价值的平台币，相当于用自己的鸡毛换了别人家的鸡；另一种是通过用户在平台交易时收取手续费，并以手续费会以平台币进行分红返还的承诺来寻找最终的高价接盘侠。

那么，庄家刷量，最终的接盘侠是谁？“交易即挖矿”、“持币分红”到底是什么模式？《每日经济新闻》记者通过一名以平台币进行圈钱的操作者了解到，他们利用预发机制将一部分平台币分给“自己人”，大量刷单的同时，还能以系统内的支付猫腻来骗钱，等到平台币的价格被刷上来，最终接盘者只有两种命运，手握一文不值的平台币，或者等来平台跑路的消息。

“交易即挖矿”背后的刷量游戏

不论是在自家平台建立的微信群，还是在各大贴吧论坛币圈人士聚居地，平台币操作者之一陈阳从来不会说他们的平台币是ICO或者IFO项目，他们内部人统一了口径，对外一致声称“我们会上交易所，但是在此之前要有大量投资者进入”。

作为平台的初始进入者之一，早在刚开始进行平台币推广之前，陈阳就知道，平台币的一部分会以“交易即挖矿”的方式逐步回馈给交易用户，用户交易会产生手续费，但是手续费会在第二天以平台币的方式返还给交易用户。而剩下的部分，则是以预挖的形式给予相关伙伴持有，虽然并没有锁定，但是其流通是以“交易即挖矿”的方式解锁。

以FCoin为例，51%比例的平台币FT可以自由交易，而手续费会在次日以FT的形式返还。49%比例的FT以预发方式被基金、团队、合作伙伴及私募投资者持有，并随着交易的进行而逐步解锁。

这就意味着，部分用户进行交易，不仅能在第二天再得到作为手续费返还的平台币，还可以解锁预发的平台币，实现了双倍流通量。而利用这种交易才会进行相应解锁的机制，会使得各方铆足了劲进行推广。

“持币分红”则意味着，用户手中持有多少平台币，就能获得相应的手续费分红。

作为类似陈阳的先入局者以及预发行时就已经获得平台币的人，会以极低的价格获得没有价值的平台币，通过后期在交易平台的刷量行为营造出一种平台币很火爆，价格一日千里的现象，比如FCoin，在上线后短短十几天，交易量就超过了OKEx、币安、火币等六家交易所之和，其平台币FT价格也从开盘价的0.1元左右涨了几十上百倍。

这种交易模式能够使平台币早入局者挣得盆满钵满，这也是为什么陈阳等人竭尽全力进行平台币的推广，甚至以“拉人头、发展线下”的传销模式进行炒币。而后入场的人，则是被定位为高价接盘者。

于是，也就有了陈阳等混迹在各大群内推广注册链接，用各种形式的反馈来引诱投资者进入平台币的交易，并在群内制造出一种平台币极其火爆的氛围。

在《每日经济新闻》记者问及其是否是IFO时，陈阳赶忙否定，并表示，IFO是用一些主流数字货币换自己平台的币，我们这个不属于IFO。

陈阳所在交易平台确实不是利用主流数字货币兑换平台币。但实际上，其平台币相对于IFO更加没有价值，就连其交易平台也是属于非法平台，而被其高昂回报率吸引的投资者将会一步步掉进所谓平台币的陷阱中。

陈阳坚信其平台币会涨起来，也向投资者释放出这个信号，而群内买卖平台币的“炒币者”也在不遗余力地吹嘘，总之平台币绝对会涨起来，机不可失。然而，在你“上车”的过程中，也有一些套路在里面，让平台币在完成圈钱套路整个流程时，还能额外骗点外快。

支付漏洞易致钱币两空

陈阳所在平台的知名度并不如FCoin，毕竟FCoin创始人张健自带IP效应，但不论是已经进场的投资者还是制造了这种虚假繁荣的陈阳等内部人士，都对平台币的未来抱有不切实际的幻想。

他们从早到晚在群里刷消息出售或者购买平台币，然而《每日经济新闻》记者通过注册、参与交易，发现其中的陷阱不止一处。除了通过类似上述“交易即挖矿”的发行、交易机制吸引高价接盘者之外，陈阳等人还会利用支付漏洞骗取投资者钱财，而王小就是受骗人之一。

几天前，已经“上车”的王小在群内收购平台币，价格为6元/枚，在喊了一会儿后，有人联系到王小，说是要出售平台币。王小通过和出售者私聊，确定了交易的数量。接下来，王小会在平台上挂买单，而出售者的平台界面上将会显示售卖。

支付行为并不是像在淘宝内购买物品一样，可以直接支付，而是要在出售和购买匹配后，根据买方和卖方事先在平台填写的姓名、手机号、支付宝账号等信息，通过支付宝或者微信进行转账，然后将转账成功的消息截图，并上传至平台系统内，此时由平台客服人员进行确认，完成交易。

在王小转过钱之后，出售者却直接取消了订单，导致王小直接损失了购买款。王小在群内说了这一事情，很多人出来发言，让他联系客服。而交易平台的客服联系方式均为微信号或者QQ号，联系电话和公司地址是没有的，只能通过线上的这两种方式进行联系。

而在群内喊话购买，也会遭遇被“放鸽子”的情况，陈阳在群内喊话收购平台币时，有人和他联系出售，在谈好了价格和数量之后，陈阳突然以“在交易平台捡了漏，买到了几个便宜的平台币”在群内大肆宣扬，而之前说要出售平台币的人却没有再出现。

此外，群内禁止议价、高于平台价格3倍的交易不被管理者支持，否则会被封号，这种行为营造出一种对于平台币有很严格管理机制的错觉。但是，不论是收币还是出售者，都是那么几个人。

等到平台币的交易量达到一定的规模，其价格也相应被内部人员以这种方式炒高，后来者必然会以更高的价格收购。而到那时，以预发型获得平台币的人，会将手中毫无价值的平台币出售，以收割韭菜。而在此之前，交易平台也用大量毫无价值的平台币获得有价值的比特币等数字货币。

而接盘者面临的最终结局，既可能是类似86bex和Cattleex等平台跑路的情况，也可能是高价收来的平台币由于没有足够的后续接盘资金进行炒币，而遭遇无止境的下跌。