来源：北京商报

央行再度发文 互联网黄金行业将迎整顿

北京商报讯（记者 崔启斌 宋亦桐）为加强对黄金市场的监督管理，规范黄金资产管理业务，6月26日，央行金融市场司印发《关于征求黄金积存业务暂行管理办法意见的函》，起草了《黄金积存业务暂行管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。央行明确，黄金积存业务仅限银行业存款类金融机构开办。代理销售黄金积存产品的金融机构和互联网机构不得提供黄金账户、清算、结算、交割等服务。

所谓“黄金积存”，是指金融机构按照和客户的约定，为客户开立黄金账户，记录客户在一定时期内存入一定重量黄金的负债类业务。黄金积存产品最小业务单位为1克。

《征求意见稿》提出，黄金积存仅限银行业存款类金融机构开办。银行业存款类金融机构可委托其他金融机构或互联网机构代理销售黄金积存产品。代理销售黄金积存产品的金融机构和互联网机构不得提供黄金账户、清算、结算、交割等服务，不得将代理的产品转给其他机构进行二级或多级代理。

据北京商报记者不完全统计，市面上一共有百余家互联网黄金理财平台在为投资者提供买卖黄金、黄金生息的产品。早在2014年，支付宝就与博时基金联合上线“存金宝”，2016年9月，京东金融与黄金管家联合推出“京生金”黄金业务平台。2017年春节，腾讯旗下财付通和工商银行合作上线“腾讯微黄金”，此外，还有主流风投系平台黄金钱包，为普通消费者和投资者提供“低价买黄金”、“存金生息”和“黄金结构化产品”等一站式服务。

苏宁金融研究院互联网金融研究中心主任薛洪言介绍，目前市面上的黄金理财产品名目繁多，看上去眼花缭乱，不过产品设计原则并不复杂，基本上都是围绕黄金价格波动展开，再根据购买的渠道不同（金店、银行、黄金交易所、期货交易所、证券交易所、互联网理财平台等）设计不同的交易门槛，附加上是否可以加杠杆、是否可以多空交易、是否需要实物交割等产品元素，最终展现出来不同的产品表现形式。

事实上，5月9日，央行金融市场司就已发布《互联网黄金业务暂行管理办法（征求意见稿）》，明确要求，在互联网黄金业务中，由金融机构提供黄金账户服务，互联网机构不得提供任何形式的黄金账户服务。

网贷之家研究院院长于百程指出，“近两年，互联网黄金网站及产品陆续推出，但很多并没有相关资质，也并未受到明确监管，此次一系列的黄金相关监管办法推出，就是为了维护黄金市场秩序，保护投资人的合法利益”。于百程补充道。