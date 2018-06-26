分析师：内容创作将成为苹果的下一项百亿美元业务

新浪科技讯 北京时间6月26日消息，加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)日前在一份报告称，苹果公司(以下简称“苹果”)赖以生存的产品毫无疑问是iPhone，但苹果也有机会通过服务业务来推动利润增长，尤其是内容创作业务。

加拿大皇家银行资本市场分析师阿米特·德亚纳尼(Amit Daryanani)在报告中称：“通过强化原创媒体内容，提高用户黏度，苹果可以实现其服务的个性化。苹果注重质量，而不是数量，但原创内容有助于苹果实现个性化，通过绑定音乐和内容来获得更高的平均销售价格。”

德亚纳尼还指出，苹果最近与知名脱口秀主持人奥普拉·温弗瑞(Oprah Winfrey)和芝麻工作室(Sesame Workshop)签署的合作关系，表明了其进军娱乐行业，挑战在线电影租赁服务Netflix的雄心。加拿大皇家银行资本市场称，苹果今年在内容收购和制作方面的预算为10亿美元。

除了电视和电影制作，苹果还在发展音乐业务。加拿大皇家银行资本市场预计，苹果当前的付费音乐用户数量约为4000万至4200万。如果苹果能保持当前每月新增200万用户的发展速度，则未来三年内其付费音乐用户数量有望增至1亿。

加拿大皇家银行资本市场认为，苹果音乐服务和原创内容可能会成为苹果下一个年营收规模总计达到100亿至120亿美元的业务，这将给苹果的每股摊薄收益贡献25美分至75美分。(李明)