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红杉资本完成60亿美元募资 挑战软银愿景基金

红杉资本完成60亿美元募资 挑战软银愿景基金
2018年06月26日 21:30 新浪科技
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红杉资本中国创始人沈南鹏红杉资本中国创始人沈南鹏

　　新浪科技讯 北京时间6月26日消息，英国《金融时报》今日报道称，作为80亿美元全球基金的一部分，红杉资本(Sequoia Capital)日前完成了第一轮60亿美元的募资。

　　路透社今年1月底曾援引多位知情人士的消息称，红杉资本正计划募资80亿美元，并已将目光瞄向中国投资者。募资80亿美元也是红杉资本自1972年创办以来最大规模的募资。

　　当前，许多科技投资公司都试图成了更大规模的基金，以对抗软银的愿景基金。报道称，红杉资本此举也是为了寻求更多火来力挑战愿景基金。分析人士称，拥有更多资金能让红杉资本进一步实施多元化投资战略，把注意力从此前的“初期和成长期”投资转向“IPO前”投资。

　　关于融资规模，红杉资本中国基金创始人沈南鹏(Neil Shen)称：“企业在变化，投资规模也在变化。如今，要想成为一家企业的领先投资者，投资1亿美元已经不够了。要想打造一家价值数十亿美元的企业，你需要投资4亿美元或5亿美元。”

　　路透社之前曾报道称，红杉资本中国基金正在为旗下的第五个人民币基金募集最多150亿元人民币(约合23.7亿美元)，主要针对中国初创公司进行投资。

　　红杉资本此次获得的60亿美元投资，全部来自新投资者，之前与红杉资本没有合作关系，凸显了其极大的吸引力。

　　当前，红杉资本持有大量股权的中国企业包括美团点评(正寻求以600亿美元的估值在香港IPO)、今日头条母公司北京字节跳动科技有限公司(去年夏季估值200亿美元)、滴滴出行和拼多多等。有业内人士预计，红杉资本的投资规模在1000亿美元至2000亿美元之间。

　　随着中国经济的持续发展，中国的最成功的初创公司的发展速度越来越快，规模越来越多。沈南鹏称，携程网用了18年时间估值才达到270亿美元，而美团2010才成立。

　　这一变化也促使沈南鹏调整了投资战略，从之前的专注于年轻企业的早期融资转向了后期融资。

　　与此同时，红杉资本的竞争对手也在扩大投资规模。去年，KKR完成了93亿美元的亚洲三期基金融资。此外，高瓴资本和华平投资等也都在亚洲市场大规模融资。(李明)

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