京东回应谷歌"曲线重回中国"：愿意帮助谷歌拓展市场

新京报快讯(记者 杨砺)6月26日，据美国科技媒体TheInformation援引知情人士称，谷歌试图借助京东网上商城在华售卖谷歌的消费级硬件。

根据报道中的一名知情人士透露，谷歌和京东从2017年11月开始进行洽谈。在协商期间，两家公司曾讨论过在京东的在线商城上销售Home等智能音箱产品。谷歌希望借在京东网站上提供部分设备可以吸引消费者对公司其他应用的兴趣。销售硬件对于谷歌来说也是重回中国市场一个较为委婉的方式。

对此，京东方面回应新京报记者称，京东愿意帮助包括google在内的企业拓展市场。

在6月18日，谷歌将以5.5亿美元现金投资京东，双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。

在双方的声明中，仅提到双方将结合京东在供应链、物流领域的专业能力与谷歌的技术优势为消费者提供更简便的电子商务和零售服务。以及京东将通过Google shopping在全球多个地区销售商品。

有数据显示，亚马逊已经取代谷歌成为多数美国用户在购物时的首选搜索引擎。这意味着谷歌正在被亚马逊的搜索引擎分流。因此，谷歌已经在财务报告中将亚马逊视为自己的头号竞争对手。

“谷歌投资京东更多是为了对抗亚马逊，与腾讯投资京东对抗阿里是相似的逻辑。”电商行业观察人士李成东表示，拥有搜索、youtubu、google play等诸多流量入口的谷歌，作为全球最大的流量入口之一，显然有流量变现的需求，也不会彻底放弃中国市场。

值得注意的是，在投资京东的同时，谷歌正试图加强其在中国的关系。去年12月，谷歌在北京建立了人工智能实验室，以利用不断增长的人工智能人才市场。谷歌在中国的交易活动则主要局限于其风险投资企业对创业公司的投资。

对于谷歌“曲线回归中国”有论断，有声音认为，目前谷歌在中国市场能够使用的app仅限于翻译和文件管理，如何谷歌的硬件产品在华销售，需要中国厂商为其提供核心引擎和服务。