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《读者》涨价50%：从6元涨到9元/册 受纸张涨价影响

《读者》涨价50%：从6元涨到9元/册 受纸张涨价影响
2018年06月26日 20:47 澎湃新闻
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　　原标题：《读者》涨价50%：从6元涨到9元/册，受纸张涨价等影响

　　澎湃新闻记者 徐宏文

　　《读者》杂志也涨价了，涨幅高达50%。

　　6月26日晚间，读者传媒（603999）发布提高定价公告称，自2018年第15期起（2018年7月15日上市），将《读者》《读者》（校园版）杂志提价3元，定价变为9元/册。

　　对于涨价的原因，公告称，2017年以来，受纸张等原材料大幅涨价和印制成本提高的影响，期刊产品成本大幅增加。为合理传导上游成本增加的影响，保证《读者》及相关期刊持续稳定发展，维护公司广大股东利益，经公司反复调研、论证，决定对《读者》及相关期刊提高定价。

　　调价后，《读者》《读者》（校园版）全彩印刷，印张数量不变。对于2018年度内订阅用户、形象刊用户按6元/册价格结算，不收取差价，零售用户按照新价格9元/册结算，现有结算费率不变。对于2019年的订阅用户、形象刊用户按照8元/册优惠结算，零售用户按照9元/册结算，结算费率不变。

　　读者传媒2017年年报显示，《读者》主刊2017年的营业收入为15509.41万元，订阅的发行量为2432.84万份，零售的发行量为2501.48万份。《读者》主刊营业收入，占读者传媒2017年营业收入78979.342619万元的19.64%。

　　读者传媒表示，《读者》及相关期刊的提价将会有效传导成本压力，预计将会增加公司期刊经营收入及利润。同时，此次提价可能导致期刊发行量下降。

　　读者传媒核心产品《读者》杂志是全国最具影响力的期刊之一，单刊期销量位列全国同类期刊出版物市场首位。

涨价读者期刊
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