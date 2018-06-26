找钢网递交IPO招股书：2017年营收175亿元

新浪科技讯 6月26日晚间消息，钢铁电商平台找钢网已于近日向香港联交所正式递交招股书，申请赴港上市，成为第一批向港交所提交上市申请的AB股结构公司之一。据招股书公开信息显示，找钢网在2015、2016、2017年营收规模分别约为人民币61亿元、90亿元、175亿元；三年交易额分别约为人民币182亿元、363亿元、639亿元，年复合增长率为87.5%。找钢网的总毛利由2016 年的人民币3.41亿元增加41.5%，至2017年的人民币4.83 亿元，毛利率由2015年的0.6% 增加至2017年的2.8%，2017年公司纯利润为1.014亿元。

招股书资料显示，找钢网主要营收来自于联营和自营业务。在2015 年、2016 年及2017 年，找钢网联营模式下的钢铁贸易营收分别为人民币1,788万元、1.01亿元及1.40亿元，复合年增长率为179.7%；自营模式下的钢铁贸易营收分别为人民币60.67亿元、87.20 亿元及172.28 亿元，复合年增长率为67.9%。

据悉，找钢网于2012年在上海创立，目前已涵盖了网上钢铁贸易、物流、仓储加工以及供应链金融等服务。通过这些不断发展的生态系统，找钢网将钢贸行业价值链上的参与者联系起来，并有效解决了过往中间环节繁冗低效的行业痛点。截至2017年12月31日，来自全国31个省份、292个城市超过94,000 名客户成为成为找钢网的注册用户, 找钢商城向这些客户提供了超过388,000种不同的综合配套钢铁产品。借助于优秀的客户体验，过去3年，找钢网平台上重复购买的客户订单分別占网上平台订单总数的65.0%、73.4% 及79.9%。凭借着庞大的下游用户基础，找钢网吸引了超过100家钢材制造商与其建立长期合作关系，其中包括鞍钢、首钢、中天钢铁以及永钢等知名钢企。此外，找钢网还将业务扩展至韩国、越南、泰国、阿联酋、缅甸及坦桑尼亚等境外六个国家。

从IT到DT，在钢铁行业，数据分析能力至关重要，找钢网强大的行业竞争优势就来自于此。根据弗若斯特沙利文的资料，“找钢指数”是目前钢铁贸易行业中具影响力的资讯门户之一。找钢网的大数据能力已成为其提高网上平台用户黏性及推动网上平台客户及供应商增长的重要环节。

过去几年，找钢网相继投资了找油网、牛材网、秒加等电商平台，扩充了其在行业内的版图，而这些被投企业也在各自领域展现出较强的竞争力。

找钢网在已完成六轮融资，经纬中国、IDG 资本、华兴资本、华晟资本、雄牛资本、红杉资本、险峰长青、真格基金、京西创业、中泰证券、中俄投资基金等多家知名机构成为了找钢网的投资人。此外，找钢网还被商务部评为“电子商务示范企业”、工信部“制造业与互联网融合发展工业电子商务平台试点示范企业”，同时被中国互联网协会、中国人民共和国工业信息部评为“中国互联网企业100强”。