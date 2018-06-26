钉钉跨界玩招聘、玩新零售 背后的焦虑和压力是什么

6月24日，钉钉2018春夏新品发布会上，创造101选手范薇与钉钉CEO陈航互动，范薇扮演了一名找工作的毕业生。来源：被访者供图

值得注意的是，钉钉团队已从阿里旗下剥离出来独立运营，今年3月成立了网钉科技公司。

文｜《中国企业家》记者 杨倩

编辑 | 林文龙

“听说钉钉变化很大，还要入局短视频？”

6月24日，钉钉CEO陈航站在了聚光灯下，解开了此前媒体的疑问。在这次的钉钉2018春夏新品发布会上，“95后”、创造101选手范薇与他同台，二人以小品的形式互动，演示了一段“短视频简历”招聘过程，介绍了钉钉APP内新增项目“新校招”的功能和使用方法。

除此之外，钉钉在新品发布会上宣布了一系列软硬件升级。

软件方面，还有商业场景全套解决方案，主要包括AI实时翻译、智能导购、企业主页、企业广场、智能云客服等；硬件方面则推出智能打印云盒、智能门禁，形成了7款智能硬件产品的阵列。

值得注意的是，钉钉团队已从阿里旗下剥离出来独立运营，今年3月成立了网钉科技公司。另外，此前一直对企业免费的钉钉，早已开始了盈利方面的试水，收费产品包括智能硬件，以及企业专有云。虽然其盈利状况尚未对外披露，天猫上也不乏用户对硬件的差评，但烧掉100亿元，钉钉是时候寻找变现方式了。

成立四年多，钉钉保持了快速的更新迭代，几乎每半年就有重大升级。无招透露，截至2018年3月31日，钉钉已经被超过700万家企业组织使用。据QuestMobile数据显示，钉钉在智能移动办公领域市场份额占比最高，活跃用户数排名第一，超过第二至第十名的总和。

然而战场瞬息万变，本次软硬件全面升级的背后，钉钉的野心和焦虑是什么？

跨界玩招聘，争夺95后

又是一轮毕业季来临，钉钉拉来创造101的人气小姐姐，发力校园招聘，拓展企业应用新场景，能够成为争夺年轻用户的“大杀招”吗？无论如何，钉钉上已有700万家用人单位，攻破拉勾等线上招聘网站的防线似乎轻而易举。

钉钉“新校招”以视频简历的方式展示个人信息，将800万毕业生的就业需求同中国最有活力中小企业的用人需求相匹配。这项针对95后的新功能，似乎想要将他们从抖音们的娱乐至死中拯救出来，让短视频发挥“正经”功能，同时也是钉钉在招聘社交上的尝试。但有多少HR会全部看完“魔性”的视频简历呢？

中企哥尝试了一下这项新功能，发现“新校招”的使用方为用人单位和在读大学生，而大学生必须经过身份验证，与支付宝签订协议，成为芝麻信用用户，并授权芝麻信用查询信用信息。这一书验证服务协议可谓暗藏玄机，这样一来，征信闭环完成，钉钉绑定即将步入社会的消费主力人群，也就意味着绑定未来。

而入驻“新校招”的公司都是阿里生态中的公司，例如哈罗单车、小鹏汽车、大搜车、林清轩、瑞德设计、网钉科技（也就是钉钉自己）、微贷网、顾家家居等，钉钉由此成为巩固阿里生态联盟、输送人才的基础设施，促进内部的良性循环。

“新校招”也有望打破传统招聘中对“双非” （非985、非211）高校的歧视、帮助中小企业降低招聘成本。

当天，阿里巴巴集团董事局执行副主席蔡崇信也以视频求职的特别方式“露面”，他表示，钉钉要用技术创新的力量帮助大学生群体、特别是贫困地区大学生拥有公平透明的就业机会。

蔡崇信表示，很多偏远地区的高校都是“双非”高校，其中的很多学子也都是贫困地区生源。“如何让这些贫困地区的大学生能获得和其他地区一样的教育资源和就业机会，这是阿里巴巴一直关注的。”

新零售线上线下联动

此次发布会另一个备受瞩目的产品是智能导购，将线上线下变为共生共赢关系。

无招宣布，智能导购产品实现钉钉与手机淘宝打通，解决了零售型企业的客户管理和精准化营销问题。“钉钉和手机淘宝的互通，让中国最强的组织管理平台，与中国最强的消费平台强强联合，企业开始真正跨越线上线下边界，实现组织化的全域精准营销和在线数字化。”

具体来说，由于网购更便宜，线下店往往沦为了试衣间、试用区，顾客转身就会选择网购，导购的辛勤工作往往得不到回报。而智能导购能够将线下客人导入线上，实现门店线下和线上会员系统的打通，各品牌门店实现从个人导购单兵作战到组织化精准营销的升级。导购在门店招募的会员，后续专属维护，会员无论在天猫或线下复购，导购都可以得到佣金提成。

据了解，钉钉和天猫推出的新零售解决方案已经采用邀请方式开放，目前已有超过300个品牌的2.5万家门店和近7万名导购正在使用智能导购产品。

与钉钉手淘打通相对应的，是企业微信+小程序的凌厉攻势。5月8日，企业微信新版本单独增加“连接微信”板块，率先上线了“消息互通”、“小程序”、“企业支付”、“微工作台”四大基础能力。除了个人微信、名片、微信群等社交信息之外，还包括对微信钱包、小程序、微信支付、卡券、电子发票等工具的全部支持。

微信目前已有超过10亿用户，企业微信和小程序打通，将直接导入小程序的用户购物、服务数据，制定精准化营销策略。

5月4日，企业微信成立两周年之际，宣布其注册企业数达150万家，活跃用户数3000万，已经渗透到50多个行业，其中，中国500强企业里已经有80%开通了企业微信。相比去年，企业微信今年注册企业数量整体增长180%，用户数增长500%。其中，北京、上海、深圳成为使用企业微信最活跃的地区。

聚光灯下，无招的发际线变高了，这是一个无法隐藏的事实，他对媒体坦言，“累死了”。对手紧追不舍，钉钉现在显然还没有到松懈的时候。1亿用户的小目标已经实现，颠覆微信之路，还有多长？