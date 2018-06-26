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大数据时代 你的隐私谁来保护？

大数据时代 你的隐私谁来保护？
2018年06月26日 18:30 新浪科技综合
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中国政法大学教授、互联网金融法律研究院院长 李爱君中国政法大学教授、互联网金融法律研究院院长 李爱君

　　大数据为人们描绘出一幅信息通畅、高效便捷的美好景象，但背后的交易市场仍处于初期粗放阶段。在大数据上升为国家战略的背景下，数据交易迎来市场和政策的双重机遇，但宽松的监管、用户对隐私的忽视，使数据市场乱象丛生。如何做到管理与保护并重，是必须直面的课题。

　　针对大数据的管理问题，财国君近日采访了中国政法大学教授、互联网金融法律研究院院长李爱君。

　　来源：财经国家周刊

　　点击“同意”，你的隐私已经泄漏

　　当你用手机的时候，或者是接受某种服务的时候，它都会让你点击允许或者同意，你会发现在这上面都会有一条信息，收集你的公开信息、收集你的头像、收集你的好友等等这些，如果你拒绝，你就接受不了这种服务，这样就违反了平等原则。如果这个服务没有可替代性，而且是刚需的服务（无条件兑付），我们必须牺牲我们的个人信息。这样在无形当中，我们在接受此的服务的时候，是在以我们的个人信息作为代价。

　　这种设计的程序，它就是违法的，为什么违法？没有给客户一个选择权，我应该有选择同意的权利，也有选择拒绝的权利。还有一个是它违反了知情权，它应该告知我。即使我允许或同意，也应该事先要告知我，你所收集我的信息，要干什么？同时提供服务的主体，也没有尽到告知的义务和风险提示。而对于收集信息的主体，目前我们国家现有的法律制度，实际上都有规定，所以它就是知法犯法。

　　你以为的精准推送，可能是精准“杀熟”

　　网络社会在做营销的时候，与传统的营销场所和场景是不同的，网络营销更隐蔽了，可以一对一。首先通过数据能分析出你个人的喜好、个人的需求以及需求的欲望，以及你的财力、对价格的敏感性，都分析得非常透彻。

　　第二个，技术达到之后，它可以精准推送，别人不知道我推送给你的价格，你不知道我推送给别人的价格，这种现象现实当中确实是有的。比如说我的学生，他经常回家坐飞机，有一天他的手机有问题了，他就用别的学生的手机去订机票，远远比他用自己手机订机票要便宜。

　　第一，它感觉你经常来回坐飞机，可能你用的是公款不在乎价格多少。第二，你经常回家都这么订机票了，可能你有经济实力。第三很可能说你必须要回的就是刚性需求，根据它的判断就给你价格要高。

　　数据安全关乎你我的生命安全

　　无论是中国还是其它国家，在大数据的应用过程当中，确实出现了很多的恶性事件。比如说在我们国家，8·19徐玉玉电信诈骗案，由于个人信息的泄露，导致自己失去了宝贵的生命。另外国际上的事件，比如说Facebook事件，它用APP软件下载的方式收集数据，然后在下载的过程当中，又收集了所服务对象好友的数据，所以从2.7万多的数据发展到5000万多数据。

　　当这些海量的数据在存储过程当中，由于技术达不到标准，或者管理出现了漏洞，出现了数据的泄露或者数据的被盗取，那么社会的影响面会很大。这些数据当中，最主要是个人数据，个人数据里面很可能有一些敏感性数据。甚至一些敏感性数据里面，是个人隐私的数据。那么它做为海量数据里的一部分，一旦泄露的话，对个人的安全甚至生命的安全，都会受到侵害。

　　无所不能的大数据

　　无所不能的大数据

　　大数据发展到今天，对它的定义已经基本形成了一个共识：对海量的数据通过技术的处理，生成有价值的数据。它的特征基本是第一规模大，第二种类多，第三存取技术处理速度快，第四价值是低密度的，经过处理才能生成有价值的数据。大数据利用的领域是非常广泛的，比如通过政府对大数据的应用，改变政府职能服务的方式，由管理型向服务型转变。

　　第二个就是商业上的应用，比如商业通过数据的分析，作为一种精准的营销手段，这是应用最广泛的。在商业应用当中，还可以细分金融的应用、非金融的应用。

　　第三，科技上面的应用，比如说现在大家都谈到的智能机器人，它作为智能技术最基础的一个支撑，就是数据的分析。

　　再有是医疗方面，还有环境、天气、农业等等，可以说它应用到了人类的方方面面。

　　“人人都在搜集数据”的时代

　　到了大数据时代，大家可能都在关注、收集大数据，因为都有这种大数据的意识。可以说现在只要是一个经营主体，都在通过各种方式去收集数据。很可能他都不知道数据收集来以后怎么去用，但是他就觉得这数据会有用，早晚一天会有用。或者是说我没有用，也可以卖数据获得收益，想尽一切办法收集。

　　数据与信息不同

　　现在对信息的定义实质上也是有争议的，对数据的定义也是有争议的。我们的《民法总则》里分别规定了数据和个人信息，而且把数据和虚拟财产放在同一条款当中。

　　但信息的定义相比数据，形成了清晰的共识。信息是要有一定内容的，举个例子，比如说身份证号，一个完整的身份证号，一看就能通过这样的一个身份证号找到对应的一个主体，这叫信息。如果说是把身份证号里边的几位拿掉，就通过这样的一段数字，你是不能够指向一个特定的自然人的。缺失几个数字的身份证号就可以叫做数据。这是信息和数据的区别。

　　然后是信息的载体，我们原有的信息可能是存储在，像墙上的这些图片、电视、书，都是信息的载体。数据的载体更多的是什么？比如说比特，我们说数据的时候，一定是通过比特这样的技术承载。所以数据包括信息，它远远的大于信息量，就这样的区别。

　　对不起，你的数据可能不属于你

　　政府企业金融机构各自手握大数据

　　从历史的发展来看，原有数据掌握的主体，实际上是政府拥有大量的数据。第二个就是互联网企业，因为它网上有流量，接触的社会各界覆盖面大，因此互联网企业，比如说三大BAT，他们手上有大量的数据。

　　再一个就是金融机构，比如说商业银行手上数据也是大量的。因为第一，金融业就是信用行业，去评估客户风险承受能力和道德风险的时候，它的风控技术就是利用数据来进行。

　　比如说贷款时，你所填上的信息，都是自己的基本信息和敏感信息，你的财产信息。这些信息都属于个人信息的范围之内，甚至这些信息都是敏感信息，这些就是拥有数据的主体。

　　你的数据属于谁至今没有定论

　　在中国，数据应用也属于初级阶段，无论是对技术还是应用的场景，以及在应用过程当中对各方主体权益的保护，都是起步阶段。比如说我们对现在数据的客体是什么样的权利属性，还没有达成共识。另外就是数据的归属，数据权利的归属也没有形成共识。很多在立法层面以及在运用层面，还有学术讨论、学术研究层面也没有形成共识。

　　我的观点是这样，首先把数据分成不同的种类，根据数据种类不同，去谈权利归属的问题。如果说这个数据是个人信息，不管你经过不经过处理，你处理后的信息能够指向一个特定的自然人，已经指向或可能指向，或者结合其它的数据能够指向，数据权利就不能归属于收集的主体或数据控制的主体，信息控制的主体。

　　在英国也好，欧盟也好，德国这些国家在对个人数据保护的时候，它已经避开了数据权利属性的问题，而是赋予了数据的控制主体、数据主体、数据使用主体各自承担什么样的权利和义务。它通过权利和义务进行匹配，从而去保护个人数据的安全和发展的一个平衡。

　　数据发展与信息保护如何平衡？

　　收集、存储、交易每个环节严防死守

　　确实我们公民对自己的个人数据、个人隐私没有一定的认知，从保护的层面意识很淡漠。在大数据时代，首先要增加自己的个人信息保护意识，因为你是信息源，这是第一道关口。因此在别人收集你信息的时候，一定要注意它收集你了什么性质的信息，然后收集你的信息会做什么用途？另外收集你信息的程序是否合法，大家要有这样的一个意识。

　　企业收集要合理要合法，要最小化原则，要正当性原则。在收集敏感信息的时候，一定要经过信息主体的明示同意。

　　收集之后还有存储，还有处理和使用，这些行为都有相应的法律规定。存储个人信息要防泄露，在技术上要加强。一旦发生泄漏，还要及时报告，如果说数据泄露指向特定的自然人，你要通知自然人与及时排除侵害。

　　消除数据壁垒合理共享大数据

　　现在大家经常会提到数据孤岛，数据壁垒。数据共享讨论的问题很多，实际上也没有形成一个共识，喊着共享的人也不希望把自己的数据让别人共享。无论是政府部门还是社会各界，都应消除数据的壁垒，然后进行数据的共享。

　　法律条款散落，不代表无法可依

　　如果数据应用，没有法治作为支撑，不用法治建造一个良好的环境，这样的发展是不可持续的。因为当有一天每个人对数据的保护意识都处在危机状态的时候，任何部门收集你的数据都不会提供。实际上现在很多人已经达到这种状态了，一看APP需要收集什么数据大家都不点击了，我宁肯不装这个软件，甚至软件装了我都要去卸掉。这就意味着，我们的数据应用在有法不依的情况下，数据主体已经对自己封闭了。如果到这样的状况下，真的就会影响数据应用的发展。所以说一定要把数据应用回归法治的路径，法治的框架下。

　　我们国家现在没有《个人信息保护法》，但是在《网络安全法》里面第40条到第50条，架构了一个个人信息保护体系。比如说对个人信息的定义，收集信息要有什么样的原则，怎么去收集，怎么去使用，怎么去处理，大的规定是有的。

　　另外《消费者权益保护法》，明确了消费者怎么去做到个人信息保护？另外我们很多部门法里面也散落了对个人信息的保护，比如说像《商业银行法》、《保险法》、《证券法》，这些法律都有相应的条款去针对客户的信息的保护，只是散落在各个部门法里，没有一个独立的个人信息保护法。

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