直击|阿里倡导成立“罗汉堂” 6名诺贝尔奖得主加入

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新浪科技讯 6月26日晚间消息，由阿里巴巴倡导，全球社会学、经济学、心理学等多领域顶尖学者共同发起的研究机构罗汉堂今日在杭州成立，将研究与科技创新伴生的社会经济形态变化等课题。阿里巴巴方面表示罗汉堂的研究成果将为全社会服务。

此前一天，15名全球顶尖学者已在杭州与包括阿里巴巴集团董事局主席马云在内的阿里巴巴和蚂蚁金服管理层进行两天的闭门探讨。

“科技的高速进步改变了人类社会的方方面面，我们在享受科技带来好处的同时，更要理解科技给社会带来的挑战并思考解决方案。作为一家科技公司，阿里巴巴有责任倾尽全力研究如何帮助社会适应科技进步并迎接随之而来的挑战。这也是我们倡议成立罗汉堂的初衷。”马云在和学者们交流时说，阿里巴巴将邀请全世界顶尖学者在一个开放、合作的研究平台上为此一起努力，但罗汉堂不是为阿里巴巴而建的，通过罗汉堂累积的观点、研究报告和成果，是为全世界服务的。

他说，阿里巴巴成立的时候就说过要做一家102年的公司，“在今天之前，我希望湖畔大学、达摩院和马云教育基金会比阿里巴巴能够更长久的存在。今天宣布罗汉堂的倡议，我希望罗汉堂也能存在300年。”

阿里巴巴介绍，罗汉堂的首批学术委员会的15位成员以经济学家为主，包括6位诺贝尔经济奖获得者。罗汉堂未来会邀请更多全球顶尖的社会学家、心理学家、人类学家等跨学科、多领域的学者加入。

蚂蚁金服将支持罗汉堂学者的研究，“这是蚂蚁金服新一轮融资之后最大的一件事，” 负责罗汉堂的陈龙教授说，去年10月，阿里巴巴在成立“以科技创新世界”的达摩院，3年投入1000亿元探索前沿科技。“简单来说，达摩院是研究解决未来问题的先进生产力，罗汉堂是研究随之而来的生产关系。”陈龙说。

罗汉堂的闭门会上，学者们还一起发表了《罗汉堂使命宣言》。宣言称，世界正在迈入全新的数字经济时代。但就像每一次科技革命都曾在争吵与忧虑中最终清晰方向，我们的社会并未准备好应对由大数据、机器学习、人工智能、机器人和其他数字技术而营造的全新的世界。社会科学家们有责任更好地协作，帮助人类社会适应这场数字革命。

此次闭门会议上，达摩院的相关负责人也公布了团队成立8个月以来的重要成果进展：今年4月，达摩院宣布正研发一款神经网络芯片--Ali-NPU，该芯片将运用于图像视频分析、机器学习等AI推理计算。5月，达摩院量子实验室宣布，研制出世界最强的量子电路模拟器“太章”。美国南加州大学的教授 Itay Hen形容这一发现，“使量子计算的游戏规则发生改变”。 此外，达摩院已经引进数十位国际顶尖科学家，并将在全球成立研发中心。

以下为罗汉堂使命宣言全文

世界正在迈入全新的数字经济时代。和人类所经历的的农业革命、工业革命、信息革命一样，这是又一场影响深远的立体变革。

我们总是希望，科技的变革朝着改善人类福祉的方向前进，它应该是赋能经济，裨益消费者，鼓励创新和利于社会治理的，它应该实现更低成本、更及时有效的服务、更广泛的社会连接和更健康可持续的结果。

它甚至不仅仅只是对既有经济和社会的改良，数字经济一定会孕育出全新的生产力和生产关系。

但就像每一次科技革命都曾在争吵与忧虑中最终清晰方向，我们的社会并未准备好应对由大数据、机器学习、人工智能、机器人和其他数字技术而营造的全新的世界。

个体权利与社会包容，商业效率与权益公正，技术鸿沟与平等机会，政府监管与社会创新，个人隐私和公共价值，资源有限与可持续的未来….这些恒久命题，都需要我们给出全新的回应。

社会科学家们有责任更好地协作，帮助人类社会适应这场数字革命。学术界的使命就在于答疑解惑，探索未知，我们相信，一个组织良好的研究社区可以极大地促进和加速这些研究工作。

当下，是把学术思想与实践洞见结合起来的时候了。

罗汉堂背负双重使命而生：一是理解数字技术如何帮助实现社会共同利益。其次是帮助建立一个广泛的研究社区，聚合共识与力量，为解决新问题提供新范式。为此，罗汉堂将秉承科学研究的开放精神，以正直、包容、多元、的原则独立运作。

这是一个令人振奋的创举，全世界有责任感的社会科学家们，我们期待您的加入！

附：罗汉堂学术委员会首批委员名单

1

Bengt Holmstrom

（本特·霍姆斯特罗姆）

麻省理工学院教授，美国人文与科学院院士，契约理论的奠基人之一，2016年获得诺贝尔经济学奖。

2

Lars Peter Hansen

（拉尔斯·彼得·汉森）

芝加哥大学经济学教授，2013年诺贝尔经济学奖得主。

3

E. Roth

（阿尔文·罗思）

哈佛商学院教授，美国文理科学院院士，美国经济学会主席， 2012年获得诺贝尔经济学奖。

4

Alvin Christopher A. Pissarides

（克里斯托弗·皮萨里德斯）

伦敦经济学院教授，英国社会科学院院士，2010年因在市场搜寻理论和宏观经济方面的突出贡献获得诺贝尔经济学奖。

5

Michael Spence

（迈克尔·斯宾塞）

美国社会科学院院士， 2001年获得诺贝尔经济学奖。2017年，斯宾塞等的《中国经济中长期发展和转型：国际视角的思考与建议》获第17届孙冶方经济科学奖。

6

Thomas Sargent

（托马斯·萨金特）

纽约大学教授， 2011年获诺贝尔经济学奖。

7

Patrick Bolton

（帕特里克·博尔顿）

哥伦比亚大学教授，美国艺术与科学院院士、英国科学院院士、美国金融学会院士，当代最著名的金融学家之一。

8

Markus Brunnermeier

（马科斯·布鲁纳米尔）

普林斯顿大学Bendheim金融中心主任，美国国家经济研究中心和经济政策研究中心成员，撰写有大量关于金融危机和货币政策的著作。

9

Preston McAfee

（普斯顿·麦法宜）

前谷歌战略技术主管、微软首席经济学家，重视根据微观经济学基础，提出商业战略和竞争解决办法。

10

Yingyi Qian（钱颖一）

清华大学经济与管理研究院院长，2012年当选为世界计量经济学会会士、2018年当选为清华大学首批文科资深教授。获2009年度孙冶方经济科学奖；获2016年度首届中国经济学奖。

11

Steve Tadelis

（史蒂文·泰迪里斯）

加州大学伯克利分校哈斯商学院教授，研究致力于理解企业和市场的契约机制如何影响价值创造，著有《博弈论导论》等。

12

Neng Wang（王能）

美国哥伦比亚大学商学院教授、上海财经大学金融学院院长，研究领域包括公司金融学，宏观经济学，资产定价理论，私募及对冲基金等。

13

Shangjin Wei（魏尚进）

美国哥伦比亚商学院金融学经济学教授，美国国民经济研究局中国经济研究组主任。2014年孙冶方经济科学奖。

14

Wei Xiong （熊伟）

普林斯顿大学教授，香港中文大学（深圳）经管学院院长，国际顶级期刊《Journal of Finance》联合主编， 2015年首届孙冶方金融创新奖。

15

Chengang Xu （许成钢）

长江商学院教授、香港大学经济学教授，中国政府治理研究专家，2013年获孙冶方经济科学奖。