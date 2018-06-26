摘要：小米尚未挂牌，美团接踵而至

原标题：美团赴港上市，巨亏能否支撑600亿美元的市值！王兴：要么牛逼，要么滚蛋！

来源：IT时报

作者：挨踢妹

反阿里、战饿了么、袭滴滴、收摩拜，美团点评的CEO王兴曾经被认为是最倒霉的连续创业者，模范和抄袭的标签始终跟随着他。从校内网的UI全抄FB，饭否对推特的抄袭，美团对Groupon的模仿，一直延续跟风的策略。

如今，小米尚未挂牌，美团接踵而至。王兴被认为是半个互联网圈的敌人，和模范、抄袭的标签相比，“半个互联网圈的敌人”更像是褒义。6月25日早上，美团点评正式向港交所递交IPO申请和招股书，高盛、摩根斯坦利等担任保荐人，华兴担任财务顾问。

在市场传言了一个多月后，美团点评上市一事终于落下实锤。总说不着急上市的王兴终于站在了二级市场的大门口。只是，现在的美团点评能支撑起600亿美元的市值吗？



1 三年累计净亏损141亿元

前几年，美团网墙上贴着的标语很火：要么牛逼、要么滚蛋。这翻译自Facebook的口号：go big or go home.

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这句话体现了王兴的野心与决心，创业十四年，王兴终于将把一家企业带到上市。

美团点评的招股书显示，2017年其营业收入为339亿元，同比增长161%；和收入的增幅相比，美团点评的GMV（Gross Merchandise Volume，成交金额）增速稍慢。2017年，美团点评的GMV为3570亿元，同比增长50.6%。另外，2015年至2017年三年，按非国际财务报告准则计量，美团点评累积净亏损了141亿元。

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过去几年的大幅度亏损，侧面反映出美团点评所在的领域激烈竞争。无论是主营的、较为成熟的外卖业务，还是新兴的打车、共享单车业务，都需要美团点评大额度投入。客观来说，美团点评的资金使用效率已经很高，但依然面临巨大的资金压力。

总结来看，美团亏损主要来自两方面，一方面它多线作战，无边界扩张；另一方面各个业务线均有强有力地对手，即便大手笔投入，也难以看到胜负终局。

虽然美团点评在招股书中未透露募集资金、发行量及发行价等信息，但据彭博社报道，美团的目标是以约600亿美元的估值募集60亿美元资金。只是曾经风光无限的团购行业已是落寞，从“团购”业务成长而来的美团在竭力摆脱这一标签，业务逐渐扩展至酒店旅游、餐饮、外卖、出行、新零售……

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当下，外界更关心的是，亏损是否会成为美团IPO的最大阻力？美团要用一个怎样的商业逻辑去支撑其600亿美元的IPO预期？

2 如何撑起600亿美元估值？

如何撑起600亿美元的估值是业内正热烈讨论的问题，有人不看好，认为美团模式太重。分析师认为，美团点评的故事主要由美团外卖+美团点评酒旅+美团打车+摩拜+其它构成，冲击600亿美元有一定难度。

美团的野心写在脸上，2015年10月，美团合并大众点评，2018年4月，美团收购摩拜。美团，已经不再是人们固有思维里的团购平台，美团点评这次上市也被普遍解读为王兴需要更多的资金来保证多线业务开战。

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那美团会讲出一个怎样的故事，来说服资本市场？王兴在去年9月份的一次演讲中提到“不像腾讯可以对标facebook，阿里可以对标亚马逊，美国没有哪一个现成的互联网企业可以单一对标美团点评。”他认为这是件好事，因为这意味着“我们在这个领域（吃喝玩乐）已经走到了在世界前列。”

不过，也有人认为全服务平台会美团陷入树敌和封闭的境地。虎嗅作者郝亚洲在其《美团为什么始终无法成为一线互联网公司》一文中就提到：“如果美团成为了全服务平台，那就应该囊括所有用户。”但“美团如果在所有涉足的领域里，都没能做到“数一数二”的话，其叠加效应一定不是1+1>2。”

人们期待王兴讲一个好故事，但毋庸置疑的是，发展壮大的美团点评面临的对手也在进阶。从拉手、窝窝团，变为饿了么携程，再到现在出行上与滴滴一战，新零售领域在阿里巴巴虎口夺食。

招股书披露，腾讯为美团最大股东，总持股比例约20.14%；创始团队方面，王兴的持股比例约11.44%，穆荣均持股比例约2.51%，王慧文持股比例为0.7264%；红杉资本持股比例约11.44%；阿里在美团点评依然持有74352299股，持股比例约1.48%。

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不用算，以上几位肯定都是亿万富翁。对美团点评而言，腾讯是最大股东，阿里是最大对手，但对于用户而言关心的依然是服务。比如这个看似非常无厘头的问题：叫外卖能用Q币吗？