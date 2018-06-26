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打击“黑公关”，从源头上遏制“网络水军”

打击“黑公关”，从源头上遏制“网络水军”
2018年06月26日 17:54 澎湃新闻
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　　澎湃特约评论员 与归

　　这几天，今日头条和腾讯之争，陷入了不点名式指责“黑公关”的风暴。其中纠葛，孰是孰非，暂且不论，但“黑公关”确实需要管一管、治一治了。 

　　这也不禁让人想起今年2月份的一则新闻：自2017年5月公安部组织开展打击“网络水军”违法犯罪活动专项行动以来，已破获“网络水军”违法犯罪案件40余起，涉案总金额上亿元，抓获违法犯罪嫌疑人200余名，查获并关停涉嫌非法炒作的网络账号5000余个，关闭违法违规网站上万个，涉及网上恶意炒作信息数千万条。

　　尤其值得注意的是，一段时间以来，在诸多公共事件和重大公共话题当中，也不乏“网络水军”“黑公关”的身影，他们恶意攻击、上纲上线，甚至利用一条龙产业链带偏舆论节奏。他们不仅有经济上、利益上的诉求，更掺杂着其他别有用心的目的，这背后的问题更值得警惕。 

　　有人戏称，“网络水军”是下游产业，“黑公关”是上游产业。其实，所谓“黑公关”，无非是“水军”的“体面”称呼罢了。相较于原始的以留言、点赞、转发为主要工作方式的游兵散勇式“水军”，如今的“黑公关”，已经高度职业化、市场化。

　　从用户需求沟通，到“黑文章”策划，再到联系专业枪手写作，成稿后还要寻求平台发表、扩散，进而制造话题，最终形成舆论攻击目标。可以说，这是成熟的、完整的一条龙产业链了。擒贼先擒王，打击“黑公关”，就是从源头上遏制“网络水军”的重要途径之一。 

　　这种黑色产业链的可怕之处，首先是对其所攻击的对象。当用户因为“黑公关”的迷惑于误导被带了节奏，盲目地选择用脚投票，对网络平台往往是很致命的打击。尤其对于诸多被攻击的网络平台等互联网企业来说，用户是它们赖以生存在基础，是命脉所在。“黑公关”横生的乱象，既不利于新兴企业的健康成长，也不利于营造舒心的创业创新环境。 

　　更要警惕的是，“黑公关”之“黑”在于，侵害的远不只是企业利益。“黑公关”的惯用套路，很多都是基于公众关心的重大公共事件，花式蹭热点，一边倒地夸大其词、肆意渲染，所谓事不离奇不收手、语不惊人死不休。当他们开始从夸大事实走向曲解事实、捏造事实，并借此引导舆论、煽动公众情绪时，就变成了社会公害。 

　　为了自己的利益诉求雇佣枪手发言，动辄危言耸听、上纲上线，这不仅仅是不择手段的不正当竞争，更是携公共舆论这一社会公器谋私。这样的画面，说得形象一点，很像武侠仙侠剧里，反派大boss手握江湖至宝，却修炼起了邪门功法，只顾增强自身功力打击对手，哪管身外洪水滔天、流毒蔓延。  

　　在腾讯的报案声明中，称“黑公关”破坏互联网生态。事实上，“黑公关”伤害的何止是互联网的商业生态，如今的个人生活和公共生活早已聚焦于网络，这种伤害会波及到亿万人的观感和认知，这种认知又会作用于实践，最终会带来不必要的社会成本。

　　在强相关、高互动的移动互联网时代，公共舆论变得更加强大，但也更加脆弱。强大在于，它可以在短时间内迅速形成强大的精神攻势或心理压力，并高效作用于实践，令德行缺憾者俯首悔过；脆弱在于，它很容易被别有用心地煽动利用，淹没真相、伤及无辜、制造不必要的恐慌和焦虑。 

　　更重要的是，网络水军的泛滥，毁掉了一个信任生态，这对社会的文明进步是十分不利的。其制造的诸多浮夸、偏激、惊吓式的谣言，会挑战公共秩序、动摇社会的互信基石，甚至引发伦理担忧。而从长远、从全局看，“装备精良”的升级版网络水军的肆虐，必将使公共舆论陷入混乱无序，让舆论监督无从开展。

　　因此，我们必须旗帜鲜明地反对“黑公关”、打击网络水军，相关部门也应彻查“黑公关”、深挖“网络水军”产业链，早日剔除这一隐藏在互联网汪洋大海中的暗流。并在此基础上建立透明、高效的反击澄清机制，挤压“水文”的生存空间，恢复舆论场的公共性。

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