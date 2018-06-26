美团的股东名单，写着它与阿里腾讯的爱恨情仇

来源：界面

作者：方园婧

近日，美团在港交所递交了招股申请书。根据招股书显示，目前腾讯是美团的最大股东，占股20.1363%。紧接着红杉资本和王兴本人的股份旗鼓相当，均在11%左右。除穆荣均和王慧文两大高管2.5%及0.7%左右的持股外，其他投资者持股53.7478%。

尽管目前看来，美团和阿里巴巴关系已经今非昔比，剑拔弩张，但根据招股书，阿里巴巴仍然持有少量美团的股份未退出，阿里在美团点评持有74352299股，持股比例约1.48%。

这就是王兴之前在采访中谈到的，阿里巴巴在美团剩余的一部分股份，不退出的原因是因为，“或许是向给我们继续制造一点麻烦”。

分手阿里，握手腾讯

美团点评和阿里巴巴、腾讯之间纠缠的“三角关系”始于2015年。当年十月，美团宣布和大众点评合并，在此之前两家之间在融资上曾展开了接近一年的“军备竞赛”，融资规模和金额都已经庞大到一定量级。

自2014年5月美团完成了近3亿美元的C轮融资后，半年后就进行了D轮7亿美元的融资，紧接着就是此次“15-20亿美元”的E轮融资。阿里系的饿了么也是相同的光景，2014年5月饿了么接受了大众点评D轮8000万美元的融资后，便一发不可收拾，也以半年为期进行一轮新融资。

对于美团和大众点评来说，2015年都是一个疲惫的时间节点，漫长的市场份额竞争和高居不下的融资金额，消磨着两家公司及其投资人的耐心。资本预测到了第二年的“资金荒”，也在接盘时诸多谨慎。

在这样的大背景下，腾讯促成了二者的合并，合并后的新公司获得了一笔30多亿美元级别的新融资，并将新公司的估值提高到了200亿美元的水平。

伴随而来的是，是阿里巴巴和美团的关系骤降至冰点。就在宣布新融资的同一个月，阿里巴巴宣布要开放支付宝旗下的餐饮O2O口碑网的平台API接口，吸引更多的线下商户加盟，主要是为了和大众点评的业务抗衡。

美团也不甘示弱，要求和美团合作的商户不许继续使用支付宝进行结算，也不允许商户在门店内摆放支付宝的海报和付款指示牌，甚至强硬要求商家关闭在支付宝上开通的线上门店。在美团的APP中，支付宝支付的接口也被拿掉，这一改变沿用至今。

曾经王兴以为，阿里巴巴和腾讯之促成过嘀嘀与快的打车的合并，美团与大众点评的结合也能顺理成章。然而阿里巴巴对此的回应却是，“一个失败的例子，我们不会让这个错误再次发生”。阿里巴巴对美团下一轮融资给出的意见是，拿了阿里的钱就不能拿腾讯的，非此即彼。

王兴无奈选择了看起来更友好的腾讯，原因是腾讯更像是美团的朋友。在一次公开采访中，他还评价，阿里巴巴虽然战斗力很强，“但如果更有底线一点，我会更尊敬他们”。

在去年王兴接受《财经》的采访中，他曾谈到过阿里巴巴在美团点评剩余股份的事情，“它（阿里巴巴）去年（2016年）之所以兜售我们的老股室韦了干扰我们融资。如果你不看好这家公司，那干脆卖光好了”，王兴说，阿里巴巴一定要留一点股份，“或许是为了将来能给我们继续制造点麻烦”。

焦灼的业务竞争

王兴预测到了阿里巴巴的“后手”，还有他们想要带给美团的“麻烦”。王兴表示，为了给美团制造麻烦，阿里巴巴肯定会不惜一切代价的扶持饿了么。

今年4月份，阿里巴巴联合蚂蚁金服完成了对饿了么95亿美元的全资收购。饿了么成为了阿里巴巴线下零售的重要棋子，一旦顺利接入阿里巴巴，首先就是和口碑之间进行打通，通过天猫、盒马、饿了么和口碑打造自己的零售版图。

慢慢地，阿里巴巴零售布局中的每一环，都成为了美团产品系下的最大竞品。除了美团外卖和饿了么，大众点评和口碑，美团也推出了小象生鲜来制衡阿里巴巴的盒马鲜生、旅行服务上美团酒旅绕不过阿里飞猪等等。

但目前看来，阿里巴巴收购饿了么还是最让美团担心的事情。根据招股书，美团点评的营收大头还是来自外卖业务，从2015年到2017年，外卖营收从1.747亿增长到210.3亿，占比62%。其次是到店、酒店和旅游业务，占比达到了32%。

在美团的整个发展历史里，“追逐”是一个关键词。

最开始，美团在团购市场的市场份额达到了80%，曾一度封自己是团购市场的老大。但团购市场的天花板很快就到了，或者说，行业内出现了外卖以后，团购这件事情又显得不那么重要了。相比外卖，团购实际上只是满足商户提高效率的一个过渡性产物，难以撑起一个市场。

于是美团又很快的跟进外卖业务。在和饿了么谈崩了以后，美团马上做起了自己的外卖，两年多的时间逐步爬升到行业第一。尽管外卖业务支撑了美团的主要营收，但还未实现盈利。很快，美团又进入了打车市场和线下零售的战争。

且不算阿里巴巴的竞争，美团本身的业务就有非常有争议，无论是外卖、打车、线下零售还是旅游，都是需要通过“烧钱”来赢取市场份额的，而且其中任何一块业务美团都还未实现盈利。

招股书显示，2017年美团净亏损达到190亿元，除去优先股公允价值后的数据，2017年美团经调整后净亏损也有29亿元。

但王兴认为，现金储备是检验这家公司能不能支撑多元化业务的重要标准。根据招股书显示，截至2017年年底，公司的现金及现金等价物为194亿元，短期理财258亿元，总计接近452亿元的现金储备。这些现金能够支撑起美团在打车与新零售大战中的战斗力。

美团和阿里巴巴的关系还会继续缠斗下去。美团在招股书中提出，这次募得的资金，“约35%用于开发新服务及产品；约20%用于有选择地进行收购或投资于与美团的业务互补并符合美团策略的资产及业务”。

也就是说，美团还会继续扩张它的业务版图，并增强它已有业务的竞争实力。用王兴自己的话说，“自返而缩，虽千万人，吾往矣！”