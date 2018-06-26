外媒：谷歌欲借京东销售智能音箱 曲线重回中国

新浪科技讯 北京时间6月26日下午消息，本周初，谷歌宣布与中国的京东商城达成一项价值5.5亿美元的战略合作，共同开展电子商务业务。今天的一篇新报道显示，交易不止表面看起来那么简单，谷歌同时有意向借此合作在中国销售消费硬件。

根据“The Information”的报道，京东的交易事实上自11月份开始就已经开始运作。周一的官方声明只是提到谷歌将如何利用其“技术优势”并京东的供应链和物流来为消费者提供更简便的电子商务和零售服务。

与此同时，如果按照营收计算，京东算得上中国最大的零售商。公司将利用Google Shopping扩大全球市场并提供商品，包括美国和欧洲市场。

根据报道中的一名知情人士透露，在协商期间，两家公司曾讨论过在京东的在线商城上销售Home等智能音箱产品。谷歌希望借在京东网站上提供部分设备可以吸引消费者对公司其他应用的兴趣。销售硬件对于谷歌来说也是重回中国市场一个较为委婉的方式。

鉴于谷歌已经采取一系列措施增加公司的市场份额，谷歌在中国这个潜力巨大的市场上扩大硬件销售的兴趣自然合情合理。谷歌去年在北京开设了一个人工智能中心（“AI Center”），并向开发人员提供TensorFlow和ARCore等软件以及位消费者带来了Files应用。

由于智能音箱是该报道中直接提及的唯一产品，其他可获得的细节很少。鉴于谷歌在2010年拒绝对内容进行审查的立场，公司的服务在中国依旧不可使用，同时两家公司之间的交易背后的技术运筹也不甚明朗。比如，谷歌曾借中国本地服务为Wear OS智能手表提供特定功能。

但是，像智能音箱这类产品，其基本的差别在于基于网络的服务以及背后提供支持的人工智能。因此，谷歌到底会采取什么模式来实际驱动这些互联产品仍是未知数。另外，考虑到Android普遍与开放性，Pixel手机这类产品实现起来可能会容易些。

根据“The Information”的报道，两家公司仍然在讨论这些硬件方案的可行性。(图尔)