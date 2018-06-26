新浪科技> 互联网> 腾讯今日头条指责“黑公关”专题 > 正文

人民网评“头腾大战”：大，应该有大的样子

人民网评“头腾大战”：大，应该有大的样子
2018年06月26日 15:27 人民网
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　作者：任民望　　

　　连日来，被誉为“互联网界年度大戏”的“头腾大战”，剧情再起波澜。继之前的叫板互掐升级为 “不正当竞争”的互诉之后，这回腾讯与今日头条纷纷宣称遭遇了“黑公关”并报案。

　　即便在真相还未查明的情况下，但是神同步的时间节点、针锋相对的暗指影射，不得不令公众怀疑这是两家公司又一轮“较量”。“头腾大战”令人头疼，让以“开放、平等、协作、快速、分享”为精神内核的互联网，只是看上去很美。

　　真相不明，是非难断。何不暂且跳出“黑公关”的纠纷，来审视互联网时代的商业竞争。毫无疑问，互联网市场的蛋糕越做越大，让中国互联网企业迎来了快速增长阶段，甚至赢得了世界的声誉。然而，有一个问题值得思考，互联网公司之间该采取何种竞争手段来分享这块蛋糕？是越“野蛮”越给力、越“出位”越有为，还是有别的更好方式？

　　不遵循商业道德的商战，只能是一场“伤战”。犹记得，从抹黑竞争对手的乳企公关战，到褫夺用户权利的所谓“艰难的决定”，再到逼迫供应商“二选一”的电商互怼风波，都将共享的互联网变成肆意厮杀的战场。

　　明枪互攻、暗箭互射，从而引发商业秩序混乱、商业伦理失范、经营环境恶化，导致消费者利益被绑架甚至弱化，最终造成用户对企业严重不信任。如果不汲取教训，依然走在非理性的竞争道路上，不管企业规模多大、名头多响，都只会“伤敌一千自损八百”。

　　商业文明一日未深入骨髓，野蛮商战便终难除根。进入信息时代，今天商业文明的要求更高。这种文明，是在竞合中创造机会，让协同共赢成为商业生态的主流。

　　有一个“伟大的对手”是值得庆幸的。纵观商业史，失去商业伦理支撑的企业，难有基业长青，或可显赫一时，未必能在社会尊重下持续辉煌。有句话说得好，“你是我的对手，但不是我的敌人。”在体育赛场上，拥有对手，才会自我抛弃懒惰，激发奋进，勇攀世界纪录的高峰。

　　商场也一样，并非你死我活的战场，即便是竞争对手，也可以是共同开拓商业疆域、做大市场蛋糕的事业伙伴。就像可口可乐百事可乐麦当劳与肯德基、苹果与三星等等，正是强劲对手的存在，彼此不敢懈怠，互相促进、共同进步，保障了消费者的利益最大化。竞合的信条，既能促使双方维护整个行业的健康发展，也能保证自身利益持续发展。

　　商业竞争不是一时的“斗鸡竞赛”，而是长期的健康博弈。任何时候，“不作恶”是商业伦理的底线，而不是商业文明的天花板。营商环境压力再大，也不能成为企业“使坏”的理由。

　　但如今，仍有一些竞争对手，制造似是而非的信息，刻意抹黑对手，污染商业生态。这警醒我们：政府部门介入只可解得一时之痒，法律制度还需给力。当前，与网络世界更新速度相比，法律规定相对滞后，一些法条相对模糊，互联网企业难以及时有效低成本地通过法律途径解决利益纠纷，就缺乏足够的主观动力和客观标准来规范自身行为。推动相关立法、司法走向完善，是我们需要努力的方向。

　　“以义制事，则知所利矣”。互联网巨头，大，应该有大的样子。不仅要成为更有效率的经营者，还应顺应时势成为更高价值的实践者、新时期商业文明的有力建设者，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，成为中国经济的价值标杆和推动力量，进而让中国特色社会主义企业家精神点亮全世界。

　　（来源：人民网-观点频道）

我要反馈
相关专题： 腾讯今日头条指责“黑公关”
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有