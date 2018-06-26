人民网评“头腾大战”：大，应该有大的样子

作者：任民望

连日来，被誉为“互联网界年度大戏”的“头腾大战”，剧情再起波澜。继之前的叫板互掐升级为 “不正当竞争”的互诉之后，这回腾讯与今日头条纷纷宣称遭遇了“黑公关”并报案。

即便在真相还未查明的情况下，但是神同步的时间节点、针锋相对的暗指影射，不得不令公众怀疑这是两家公司又一轮“较量”。“头腾大战”令人头疼，让以“开放、平等、协作、快速、分享”为精神内核的互联网，只是看上去很美。

真相不明，是非难断。何不暂且跳出“黑公关”的纠纷，来审视互联网时代的商业竞争。毫无疑问，互联网市场的蛋糕越做越大，让中国互联网企业迎来了快速增长阶段，甚至赢得了世界的声誉。然而，有一个问题值得思考，互联网公司之间该采取何种竞争手段来分享这块蛋糕？是越“野蛮”越给力、越“出位”越有为，还是有别的更好方式？

不遵循商业道德的商战，只能是一场“伤战”。犹记得，从抹黑竞争对手的乳企公关战，到褫夺用户权利的所谓“艰难的决定”，再到逼迫供应商“二选一”的电商互怼风波，都将共享的互联网变成肆意厮杀的战场。

明枪互攻、暗箭互射，从而引发商业秩序混乱、商业伦理失范、经营环境恶化，导致消费者利益被绑架甚至弱化，最终造成用户对企业严重不信任。如果不汲取教训，依然走在非理性的竞争道路上，不管企业规模多大、名头多响，都只会“伤敌一千自损八百”。

商业文明一日未深入骨髓，野蛮商战便终难除根。进入信息时代，今天商业文明的要求更高。这种文明，是在竞合中创造机会，让协同共赢成为商业生态的主流。

有一个“伟大的对手”是值得庆幸的。纵观商业史，失去商业伦理支撑的企业，难有基业长青，或可显赫一时，未必能在社会尊重下持续辉煌。有句话说得好，“你是我的对手，但不是我的敌人。”在体育赛场上，拥有对手，才会自我抛弃懒惰，激发奋进，勇攀世界纪录的高峰。

商场也一样，并非你死我活的战场，即便是竞争对手，也可以是共同开拓商业疆域、做大市场蛋糕的事业伙伴。就像可口可乐与百事可乐、麦当劳与肯德基、苹果与三星等等，正是强劲对手的存在，彼此不敢懈怠，互相促进、共同进步，保障了消费者的利益最大化。竞合的信条，既能促使双方维护整个行业的健康发展，也能保证自身利益持续发展。

商业竞争不是一时的“斗鸡竞赛”，而是长期的健康博弈。任何时候，“不作恶”是商业伦理的底线，而不是商业文明的天花板。营商环境压力再大，也不能成为企业“使坏”的理由。

但如今，仍有一些竞争对手，制造似是而非的信息，刻意抹黑对手，污染商业生态。这警醒我们：政府部门介入只可解得一时之痒，法律制度还需给力。当前，与网络世界更新速度相比，法律规定相对滞后，一些法条相对模糊，互联网企业难以及时有效低成本地通过法律途径解决利益纠纷，就缺乏足够的主观动力和客观标准来规范自身行为。推动相关立法、司法走向完善，是我们需要努力的方向。

“以义制事，则知所利矣”。互联网巨头，大，应该有大的样子。不仅要成为更有效率的经营者，还应顺应时势成为更高价值的实践者、新时期商业文明的有力建设者，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范，成为中国经济的价值标杆和推动力量，进而让中国特色社会主义企业家精神点亮全世界。

（来源：人民网-观点频道）