阿里巴巴与香港运营商战略合作 重点布局物联网领域

【TechWeb报道】6月26日，阿里巴巴集团与香港运营商3香港在杭州签署战略合作协议，双方将在云计算、智能大数据、物联网、基础网络及信息安全领域展开全面合作，携手打造香港数字新经济生态圈。

根据协议，双方将在物联网领域展开重点合作，阿里巴巴旗下阿里云作为全球三大云服务商之一，在物联网领域有着领先的技术优势。3香港和阿里巴巴将结合双方的资源优势，在香港和海外联合推进物联网技术和业务合作，为不同行业搭建生态平台，双方将共同打造物联网平台，以支援物联网特定的通信模式，同时，3香港将根据香港本地市场的需求，在物联网平台上，引入最适合香港的应用方案，覆盖智能楼宇、智能物流和智能交通等范畴，提升香港市民的生活素质，加快香港迈向智慧城市的步伐，预计第一阶段的商业应用项目最快可在今年年底推出市场。

除物联网平台外，双方还将有多项合作计划。其中阿里云将提供云计算技术及相应设备，配合3香港优质网络等渠道，将云计算、智能大数据、生态能力输出赋能香港。同时，阿里巴巴还将协助3香港将其业务云化，以及构建智能大数据平台，实现其业务数据的互通互联。阿里巴巴方面表示，阿里云经过多年的发展沉淀了丰富的行业解决方案，希望通过物联网以及新零售、新金融、智慧环保、智慧商超、智能楼宇、智慧供应链、智能物流、区块链等领域和香港深度合作，通过普惠科技推动香港企业转型和社会进步。

据资料显示，近年来，全球物联网市场发展迅速，有分析师指出，到2025年，全球物联网市场重点将由连接层面，转移到平台、应用及服务层面，而市场规模预计也将达到1.1万亿美元。3香港作为香港领先的移动通信运营商，拥有海量的消费模式数据和高速顺畅的连接优势，配合阿里巴巴先进的云计算和物联网技术，相信双方将可为各行各业开创全新的应用场景，共同推动智慧生活的步伐。