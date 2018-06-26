浙江网信办严肃惩处二更食堂：解散13人运营团队

来源：网信浙江

浙江省互联网信息办公室公开曝光自媒体传播有害信息典型案例

近期，省内部分自媒体放松审核管理，传播有害信息，破坏了网络传播秩序，违反了互联网管理相关法律法规，网信部门已依法依规对其作出严肃处理。为督促全省各地认真吸取教训，举一反三，切实加强属地自媒体监管，压实企业主体责任，营造健康有序的自媒体生态，现将5起典型案例通报如下：

1、杭州“二更食堂”微信公众号低俗炒作空姐顺风车遇害案。

2018年5月11日，杭州二更网络科技有限公司旗下公众号“二更食堂”头条推送推文，对空姐顺风车遇害事件进行不当描述，引发微博和微信朋友圈的强烈谴责。“二更食堂”的低俗炒作行为，违背了社会主义核心价值观导向，严重破坏网络传播秩序，背离了舆论传播伦理和操守，事件性质严重，社会影响恶劣。5月12日，浙江省网信办联合杭州市网信办依法约谈了二更网络科技有限公司负责人，责令其限期整改。5月25日，杭州市网信办联合市文广新局再次约谈二更网络科技有限公司负责人，要求对涉事人员进行严肃处理，严禁开设“二更食堂”的转世账号和返聘违规员工，并联合进驻公司督导落实整改要求，逐条对照验收。在省、市网信办严格监督下，二更网络科技有限公司已永久关停“二更食堂”公众号，承诺永不启用注册品牌保护性账号“食堂君”，免去事件直接责任人李某在公司的一切职务，解除其劳动合同，解散“二更食堂”公众号13人运营团队。

2、温州“乐清上班族”论坛发布当地上市公司不实信息案。

2018年5月14日，网民“余某赞”在“乐清上班族”论坛发布乐清某上市公司的不实信息。“乐清上班族”论坛未经核实，在其微博和公众号上发布相关信息，造成了不良社会影响。乐清市网信办依法约谈了该论坛负责人，责令该论坛微博停止更新3天，对当日值班编辑和总编辑进行追责，并协调公安机关对网民“余某赞”依法依规进行警示教育，要求其公开道歉。

3、温州杨某微博散布“黑人留学生轮奸中国女学生”谣言案。

2018年5月24日，乐清男子杨某在新浪微博发帖称，温州发生黑人留学生轮奸中国女学生事件，并附上多张聊天记录截图，造成恶劣社会影响。经查实，杨某所发信息为不实信息，杨某涉嫌编造、故意传播虚假信息被警方依法刑事拘留。

4、杭州微信公众号“层楼”炒作新开楼盘摇号案。

2018年6月3日，微信公众号“层楼”发布《创世纪、梧桐郡……四大神盘即将开盘，举城若狂，已经有人想退房重摇》一文，大力渲染炒房氛围，严重违背中央“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，干扰了市场正常秩序，对消费者构成误导，造成不良社会影响。杭州市网信办与杭州市住保房管局联合约谈了“层楼”公众号负责人，要求该公众号立即删除违规文章，对文章作者进行追责，并落实全面整改措施。

5、湖州“湖州房产超市网”微信公众号违规发布新闻类信息案。

2018年6月11日，微信公众号“湖州房产超市网”发文称，碧桂园南浔某项目营销展示中心出现拉横幅的抗议群众，并上传现场拍摄的一段视频。据查，湖州房产超市网不具备新闻报道资质，旗下公众号发布新闻性质的信息属于违规行为，且造成了不良社会影响。湖州市网信办依法约谈了该网站负责人，并责令其进行整改。

欢迎广大网民对网上违法违规行为进行举报，共同营造良好的网络生态。

浙江省互联网违法和不良信息举报中心

网址：

www.zjjubao.com；

举报电话：

0571-81050678；

举报微信：

wangxinzhejiang；

举报邮箱：

wangxinzhejiang@qq.com。

（来源：浙江省网信办）