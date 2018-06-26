钉钉“新生”：不讲逻辑 重在问题

图：钉钉 CEO 无招

新浪科技 李楠

在6月24日超级发布会前一天的采访中，无招穿着和去年几乎同样的T恤。如果不开口说话，可能会觉得他面容憔悴，但开口之后，便可见其精神状态的饱满。

有媒体表示感觉到无招的喜悦和开心，无招则说：“喜悦说不上，痛并快乐着”。

他曾是阿里来往的产品线负责人，然而在来往的苦闷期，员工们士气低落。虽然努力，产品数据仍在持续下跌。向前看没有希望，向后又没有退路。当时，没有人曾想到痛苦会激发一个叫钉钉的产品。

湖畔花园成为钉钉崛起之路的起点。2014年5月26日，无招带了几位工程师进驻湖畔花园。2015年1月，钉钉上线。2017年12月，钉钉用户数突破一亿。2018年4月，根据QuestMobile数据，在移动办公软件领域，钉钉活跃数排名第一，超过第二名到第十名活跃用户数总和。

钉钉成了。有评论认为这是阿里在社交领域的异军突起。钉钉涉及到社交，不过它真正要做的，是一个服务企业的工作商务平台。

6月24日，钉钉发布“新工作方式”。在发布会上，无招宣布，钉钉上的企业组织数已超过700万家。紧接着，钉钉推出一系列硬件软件更新。

进军新零售，发力新校招，钉钉掀开新一页。

“五新”的基础

无招称，钉钉实际上将成为阿里巴巴“五新战略”的基础。

2016年10月，马云首次提出“五新”概念：新零售、新制造、新金融、新技术、新能源。2017年1月，阿里巴巴宣布组织结构全面升级，全面拥抱五新。再到7月，阿里巴巴五新执行委员会成立，其成员几乎囊括阿里系主要业务线负责人。

可以说五新战略承载着阿里巴巴的未来，现在，钉钉首先切入新零售。

发布会上，钉钉推出商业场景全套解决方案——新商业套件，包括企业主页、企业广场、智能云客服、AI实时翻译、智能导购、企业邮箱、智能办公电话等一系列应用。其中，智能导购将钉钉与手机淘宝打通，被称为阿里新零售的“王炸”产品。

在无招看来，新零售的核心不是其应用。他表示，手淘是消费者使用，钉钉是线下门店及管理人员等公司内部人员使用。两者互通，本质是通过钉钉实现组织变革。“我们认为，一个公司要真正实现新零售变革，首先要对线上线下有全新的认识。线上等于线下，线下等于线上”。

无招提到了对手。他认为，如果是企业微信与微信打通，便是在做导购管理，但这不重要。因为线下导购时，在意的是自己作为通道，而线上与线下没有产生利益联系。重要的是，线上电商部门与线下门店的联动。

实际在日常生活中，常会发生顾客在线下问询商品，而到线上购物的情况，如此，线下导购的付出得不到回报，与线上销售平台之间便形成利益冲突。上海林清轩化妆品公司创始人孙来春提到，传统零售时代中，线下导购和线上销售平台之间在某种程度上是一种“仇视”关系。

而通过智能导购产品，导购在门店招募的会员，后续专属维护，会员无论在天猫或线下复购，导购都可以得到佣金提成。如此，门店导购和线上销售平台之间的关系转变为共生共赢。

无招认为，新零售从“新工作方式”开始。他总结了“五个在线”：组织在线、沟通在线、协同在线、业务在线、生态在线。其逻辑是，通过钉钉实现组织的透明扁平，提升沟通协作效率，来激发组织中每个个体的创造创新力。

在他看来，一个企业或组织只有掌握了新工作方式之后，才能承接新零售、新制造、新技术。

校招短视频

发布会之前，因为一幅预热海报，外界猜测钉钉将进军短视频，但疑惑于两者间的关系。钉钉服务于办公领域，与偏向娱乐的短视频似乎难有关联。

钉钉给出的答案是，短视频简历。

据统计，中国每年针对大中专毕业生的招聘需求在600万左右，每年的毕业生约为800万，但无论是在企业招聘，还是学生应聘，都有着种种困难。

无招提到，通过走访调研，发现平均一家企业能覆盖本地三所院校，接触到600名左右的学生，花费差旅、物料、人员成本在3000元左右。总结起来，耗时、费力、低效。而在学生侧，平均一名学生能接触到和自身技能专业对口的企业不到20家。“企业和学生都无法有效找到对方”。

对钉钉来说，恰巧积累了庞大数量的企业组织，而这些企业自然会有招聘需求。于是发布“新校招”产品，进入校招市场，便顺理成章。与目前其他招聘平台不同的是，钉钉主打了短视频简历的形式。

钉钉希望新校招可以促进学生求职就业的公平。阿里巴巴执行副总裁蔡崇信通过短视频接入发布会现场，提到了偏远地区“双非”（非985，非211）高校，以及贫困地区生源的就业问题，这一点，无招在采访中也有提及。

一个人的优秀与否，并不一定体现在简历上的毕业院校和成绩。无招认为，视频是最丰富的信息表现形式，比传统简历能更真实地展现一个人的状况。比如“擅长踢球”，用文字显然不如用视频更有说服力。

而在企业方面，求职者可在钉钉查看企业的认证信息，工商信息，以及芝麻信用分。企业也可以通过视频的方式，来展示企业风貌、办公环境、发展历史等来吸引人才。

无招表示，推出校招视频，最令其触动的一点便是：“看到很多的学生真的很优秀，但没有企业知道他。有很多企业也很优秀，但没有学生知道它。”

钉钉的“逻辑”

网络流传的钉钉内部讲话中，无招曾说“不能和满嘴逻辑的人一起做事，那些人做不成大事”。在采访时，无招也提到“逻辑”。

为什么要做校招短视频？无招表示，钉钉是在“看这个问题有多痛苦”，“这个痛苦程度足够深刻的时候，这个事情就必须要干，这跟逻辑没关系。”

他反复强调“问题”。新校招是解决问题，做外部联系人是解决问题，做硬件是解决问题，做新零售也是解决问题——跟集团决策关系不大，只是认为现阶段这件事很重要。

不过钉钉对资源的消耗极多，虽然背靠阿里，但“烧钱”最终需要回报。

在服务企业，不断解决问题的前提下，钉钉有了出乎意料的成长。而伴随这种增长，钉钉面对的挑战也一直都在。尽管目前看，钉钉市场份额超过第二到第十名之和，不过对第二名的领先程度或许还不足以让其高枕无忧。

如果说海量的个人用户是QQ和微信最重要的资源和最稳固的城墙，那么钉钉所连接的规模庞大的企业，也开始正扮演类似的角色。

新校招发布之前，钉钉在发布预热海报时配上文字，说将引起“短视频界”的地震，而在发布之后，可以发现钉钉真正将冲击到的是招聘市场。这里值得注意的是，此前钉钉的使用者多为职场人士，而一旦成功切入校招，钉钉的用户数有机会获得一轮明显增长。

早先回顾钉钉的发展，无招曾如此形容 ：“我们像绝壁求生的猎人，不经意却闯入一个深藏宝贝的山洞。”这次发布会上，无论是打通手淘与钉钉，还是上线新校招，都有明确的问题指向。钉钉走进了新的战场，有风险也有宝矿。

以前，没有人想到钉钉会有今天的规模。现在值得关注的是，钉钉的明天会是怎样？