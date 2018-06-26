苹果将在美国中期选举前推出Apple News独家新闻报道

【TechWeb报道】6月26日消息，据国外媒体报道，苹果公司周一表示，将在美国中期选举到来前向Apple News用户提供独家新闻报道。

苹果正在其Apple News应用中推出新的中期选举板块，该板块将提供由Apple News富有经验的编辑团队精选出来的来自可靠消息源的突发新闻、独家关注和分析。苹果的独家报道将包含一个《华盛顿邮报》版面，和一个来自新媒体公司Axios的每周简报。

美国中期选举（Midterm Election），指美国每四年的总统任期中点附近举行的定期选举。美国国会大部分成员皆会在中期选举中改选，包括众议院的435个全部席位及在参议院100个席位里33或34个席位。中期选举一般在选举年11月的第一个星期一后的星期二举行。

周一收盘，苹果股价下跌1.49%至182.17美元，总市值约8953.91亿美元。