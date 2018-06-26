开城爆单并不难 但滴滴外卖成都首日下午才爆单

滴滴外卖每个站点都会限制骑手的数量，加上初期上线滴滴的商家并不多，开城爆单其实并不难。

原标题：滴滴外卖成都首日下午才爆单 骑手收入不及无锡南京开城

来源：界面新闻

作者：唐俊

6月25日，滴滴外卖在成都上线，这是其进入的第四座城市。与之前的无锡和南京开城即爆单不同，25日上午，成都多位滴滴外卖骑手表示没单子，其中有骑手一早出门巡游3个小时没有接到1单。

上午11点左右，用户在滴滴外卖一度不能下单，页面所有餐厅都显示“订单火爆，暂停配送”。但真实原因并非订单火爆，骑手当时也不能接单，滴滴工作人员对骑手解释称是系统问题。这一问题持续了大约半个小时，然后成都迎来了一场暴雨，不少骑手因此而暂时收工。

滴滴外卖在成都开城初期给予骑手的待遇为，高峰期13元每单，平峰期10元每单，高峰时间为11点-13点、17点-20点。

系统问题和这场暴雨让不少骑手错过了中午时段的高峰期，一位骑手直到下午两点才接到一单。

两点多雨停后，滴滴外卖开启了爆单模式，骑手们几乎没有休息时间，一单接一单配送。但从界面新闻记者走访的商家来看，并没有出现外卖堆积如山的情况。

一家花甲米线店的老板向记者介绍，因为有优惠券，滴滴外卖的上线确实给他的店铺带来了更多的客流。在25日的晚上8点，餐馆当天所有的备菜都卖光了，得以提前关门。老板表示，全天的外卖订单中，滴滴外卖和美团外卖的数量差不多。

老板口中的优惠券是滴滴外卖每开一城都会给用户发放的。4月9日第一站无锡上线时，滴滴发放了多张低门槛的18元券；但等到6月1日南京上线时，优惠力度开始下降。此次成都上线，滴滴给每位用户发放了50元的优惠券，但只有一张低门槛的16元券，还有一些满50减14、满30减8的优惠券。

从南京开始的补贴下调，与此前南京多部门约谈密切有关。5月30日，南京市工商局联合公安、物价、食药监、商务等部门对南京市场外卖服务平台开展行政指导。在指导会上，各政府部门负责人纷纷表示市场新入局者要遵守法律法规，严禁出现高额补贴、低价倾销等扰乱市场秩序的行为。

滴滴外卖在无锡上线时，有骑手凭借跑200奖200、跑400奖400的政策，一天跑出了上千元的收入；南京上线时，随着补贴下降，骑手们说能跑到500就不错了；等到成都上线，滴滴的奖励变为跑7单奖励30元，10单奖励55元，骑手们讨论说能超过300就不错了。

到晚上9点多时，有在线将近7小时的骑手拿到了200多元，也有在线12小时45分钟的骑手收入将近400元。在晚上8点半时，记者碰到一位跑了16单的骑手，他表示，能跑到二十多单就算不错了。

滴滴外卖在无锡上线时曾推出过忠诚骑手，保底月薪1万元，但在随后上线的城市中开始只招募自由骑手，无保底薪资。

外卖骑手转换平台成本非常低，由此导致骑手对于平台的忠诚度也不高。据了解，此次滴滴外卖成都站的许多骑手就是从美团和饿了么过来的。一位外卖骑手表示，他原本在跑美团，但滴滴上线初期有补贴，所以过来兼职，后续看哪个平台效益好就继续待在哪个平台。

也有快递小哥加入滴滴外卖做兼职。一位兼职的顺丰小哥说，他自己有电瓶车，只需缴纳299元的装备费就可以跑滴滴外卖，这点钱在开城前几天就可以赚回来，要是后面补贴和单量都下降了，不跑便是了。

在滴滴外卖上线成都当日，记者还看到有一些骑手载着两个品牌的外卖箱进行送餐。一位身着滴滴外卖T恤的骑手，车后座上放着滴滴外卖餐箱，脚踏板上放着美团外卖的餐箱。“对于第一天上线的滴滴，效果到底如何并不清楚，所以把两个箱子都带上，谁有单跑谁。”这位骑手解释。

滴滴外卖此次在成都并非全城上线，主要的运营区域是在三环内。滴滴称此次外卖上线受到了本地广大商户的全力支持，开城伊始有上万家商户与滴滴外卖合作。不过与美团和饿了么相比，滴滴的商家数量依旧偏少。

界面新闻记者走访了成都二环边上的多家餐厅，美团和饿了么的覆盖率很高，但只有部分餐厅上线了滴滴外卖。在天府新区上班的唐小姐本来打算中午用滴滴外卖点餐，但发现自己平时喜欢吃的餐厅没有上线滴滴外卖，于是转投美团外卖。

不过唐小姐也并没有太大损失，因为美团外卖最近也在派发大额的优惠券。唐小姐领到了一张35减15的优惠券，她说从来没有领过这么大的红包。

与此同时，饿了么也在不停的派券。

在此前骑手招募阶段，界面新闻曾探访过招募站点，工作人员称滴滴的目标是开城必须爆单，以振士气。不过由于每个站点都会限制骑手的数量，招满即停，加上初期上线滴滴外卖的商家并不多，滴滴外卖开城爆单其实并不难。

对于滴滴外卖的爆单，一位美团外卖骑手表示自己并不太在意，并称滴滴外卖上线对于自己当天的业绩没有太大影响。

晚上，在一个外卖骑手群里，成都的滴滴骑手成为焦点，跟其他人分享自己一天的成果。有人分享出《大河报》关于郑州正在招募滴滴外卖骑手的新闻，引起一阵关于滴滴下一步开城计划的讨论。

一位滴滴外卖骑手在微信群里说：“明天跑不到500元不回家，前提是不下雨。”

但天气预报成都接下来一周都有雨，或多或少会对骑手的收入和滴滴外卖的开城单量产生影响。