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微商代购猫腻多：商品包装真假难辨

微商代购猫腻多：商品包装真假难辨
2018年06月25日 17:27 新浪科技综合
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代购造假者的“套路”。视频截图 央视 代购造假者的“套路”。视频截图 央视

　　来源：福州日报

　　近年来，一些知名高端品牌的代购开始在微商的朋友圈中流行起来。面对和专柜动辄几倍甚至几十倍的价格差，购买的消费者总会有疑虑，到底通过微商代购来的知名高端品牌商品是不是真品？

　　日前，南京市质监局稽查分局的执法人员对朋友圈中一家微店的进货渠道、销售策略以及商品真伪进行了全面调查，揭开了这些高端品牌商品代购的重重猫腻。

　　商品包装真假难辨

　　执法人员在网店买回来的爱马仕丝巾，外包装盒非常精美，打开包装盒，品牌身份卡、购买时的发票以及品牌包装丝带一应俱全。里面的丝巾用带LO?GO的塑料袋整齐地包装好，外面再用印着品牌LOGO的包装纸包住，包装的规格看起来非常正规。

　　南京质监局稽查分局副科长唐晶晶说：“这样做的目的就是让消费者相信，这个是他们所谓的尾单或者是代购商品，让消费者相信买到的是正品。”

　　尽管包装和正品看起来没有差别，但这件商品经品牌所有者鉴定为假货。

　　购买凭证一应俱全

　　在现场，记者还发现一款包装精美的香奈儿手表，不仅包装盒精美，包装盒里面还附有很多的票据。

　　打开包装盒，首先看到的是一张瑞士珠宝钟表店的销售发票。发票显示，这家店的地址位于香港英皇道293号，发票标明表的销售价格是38000元。除了有发票，里面还附有一张名表鉴定证书，以及交易付款时POS机的刷卡单据。

　　可是，记者在网络上查询香港瑞士珠宝钟表店地址时，相关结果却显示，英皇道293号是一个普通的商场，里面并没有瑞士钟表店，意味着这款瑞士钟表是假货。

　　南京质监局稽查分局副局长张建明说：“通过这一系列的发票证书、付款凭证来证明，这个产品确实是从香港这个专卖店购买的，以期达到让消费者相信这就是正品的目的。”

　　追溯体系以假乱真

　　记者还注意到，一些商品的外包装盒上贴了3个不干胶标签。一个上面印有品牌LOGO，一个印有海关通关标签，还有一个印有海关完税放行许可。

　　用手机扫描路易威登LOGO旁边的二维码，手机上立刻显示出一个LV在香港的专卖店地址：路易威登香港铜锣湾西胜道33号丽园商城G01店。

　　张建明说：“其实这三个标志都经不起核实，全部是假的。”

　　以假乱真的包装，搭配各种伪造的单据，再利用二维码可追溯体系伪造产品的销售出处，让消费者确信自己购买的商品是正品，这些都是代购造假者设下的陷阱。这些猫腻，让所谓的国际名牌商品有了“身份”，随后通过微商在微信里面大肆宣传销售。

微商代购真假
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