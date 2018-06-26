美团赴港IPO 知情人士：公司融资目标超40亿美元

新浪科技讯 北京时间6月26日早间消息，美团点评已申请赴港进行首次公开募股（IPO）。据三位知情人士向路透社透露，该公司融资目标超过40亿美元。

这是继小米之后，申请在香港上市的第二个融资数十亿美元的高科技企业。美团点评也是香港推出吸引高科技公司的新规后，涌现出来的最新一家拥有双重股权结构的公司。

美团点评公司的总部位于北京，背后有腾讯支持，在去年一轮融资活动中，估值为300亿美元左右。

本次IPO的筹集目标是40亿美元，但业内人士表示，由于该公司仍在亏损，并依靠烧钱的商业模式来推动业绩增长，可能难以实现这一目标。

知情人士说，该公司可能会在今年十月上市，但拒绝透露未公开信息。

美团点评没有详细说明打算出售多少股份、目标资金或申请上市的时间表，这些内容将在星期五晚些时候准备齐全。该公司拒绝就其IPO计划加以评论。

美团点评在2010年由王兴创办，当前的竞争对手包括阿里巴巴支持的饿了么，以及滴滴出行。

“美团点评面临的一大挑战是如何在与竞争对手的激烈竞争中加速未来的发展，特别是如何应对阿里巴巴支持的饿了么，”研究公司亿欧的联合创始人黄渊普（Huang Yuanpu）说。

“阿里巴巴不会介意烧掉更多资本，来帮助饿了么从美团手中夺得更多的市场份额，这将对美团的现金流、业务扩张和目标估值带来巨大压力。”(斯眉)