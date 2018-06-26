新浪科技> 互联网 > 正文

网易严选被指无忧退货成摆设，万元商品退货费1000多

网易严选被指无忧退货成摆设，万元商品退货费1000多
2018年06月26日 11:53 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　远离消费陷阱，提升消费体验，黑猫投诉平台全天候服务，您的每一条投诉，都在改变这个世界。【投诉、就上黑猫

　　来源： 玩机情报局 玩机小王子

　　如果你网购一款上万元的贵重商品，突然看到购物者评价商品不好，你会怎么做？肯定是立即退货，对么？你没收到货，就立即退货了，请问你还需要承担费用么？

　　很多网友肯定会说，我没拿到货，没拆封，我凭什么要承担费用？但是一位宋先生在网易严选这样的B2C电商平台上购买一款价格高达11999元的网易严选自营按摩椅，没收到货就选择退货，却被网易严选要求支付运费712元以及翻新包材料费400元。

　　宋先生顿时觉得自己被骗了，这哪里是电商平台，简直是“雁过拔毛”的销售模式啊！

　　买了件豪华按摩椅，发现大量差评

　　据宋先生介绍，他一直是网易严选的老客户，家里很多东西都是在严选上购买的。最近，肩膀不舒服，想买个按摩椅，于是又想到严选。看了一套11999元的“网易智造太空舱按摩大师椅”，感觉功能齐全，于是就下单购买了。

　　然后就一直在刷网易严选APP查看物流状态，无意间看到这款按摩椅后面购买者评价，一共6条评价里有三条是差评。其中一条列举了这款按摩椅的五大罪状：太大占地方、气味大有毒、加热不在腰部、肩颈按摩不到、气囊没有按摩作用等，总之花钱买了个没地方扔的大家伙。

　　宋先生看到这条评价后，非常担心自己花10000多元买个废物，放在家里占地方，看着心烦。于是立即选择了退货。

　　30无忧退换货成谎言？想退货要缴1112元

　　在网易严选这款按摩椅的正下方，清楚的写着“30天无忧退换货、48小时快速退款、网易自营品牌、满88元包邮”，显然这是告知消费者，按摩椅买后如果不满意，30天之内可以无忧退货。

　　据宋先生介绍，由于网易严选标明这款按摩椅是30天无忧退货，于是他才选择的退货。可是却被网易严选电话客服告知，需要缴纳2000多元的退货费，包含了来回运费、检查费、包装费等。宋先生告诉客服，他根本没收货，没看到货，你们收什么检查费？

　　然后，他收到网易严选客服发来的短信，产品退回费712元+翻新包材费400元，共计1112元。

　　买个了10000多的30天无忧退货商品，消费者根本没碰商品，退货就收1112元。宋先生说：“这哪里是无忧退货，简直是敲诈消费者。”

　　笔者就此咨询了某律师事务所孙律师，她认为，在网易严选该按摩椅下方告知消费者“30天无忧退货“的说明中，严选并未明确声明该商品的退换货费用，默认就是“无忧免费退货”。现在消费者退货却又要收钱，这显然涉嫌欺诈消费者。

　　这里还有个小插曲。宋先生已经在网易严选App上选择退货，可是第二天的夜里12点，还是收到配送和安装公司的短信，告知第二天要上门安装。

　　宋先生第二天紧急打严选客服电话告知自己已经网上退货，不需要送货安装，这才没上门。他感叹，这网易严选的电商平台和物流信息难道还是割裂的？购物体验实在是堪忧。

　　电商越来越普及的时代，消费者关心的不再只是商品价格，更在乎购物服务水平、购物体验好坏，网易严选作为一家号称严格控制品质，为消费者创造“好生活”的电商平台，却与消费者玩文字游戏，为消费者挖坑，这必然损害品牌和口碑。

　　以后，谁还敢在网易严选购物，这种“雁过拔毛”的销售方式，实在是太可怕了！

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有