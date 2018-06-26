网易严选被指无忧退货成摆设，万元商品退货费1000多

来源： 玩机情报局 玩机小王子

如果你网购一款上万元的贵重商品，突然看到购物者评价商品不好，你会怎么做？肯定是立即退货，对么？你没收到货，就立即退货了，请问你还需要承担费用么？

很多网友肯定会说，我没拿到货，没拆封，我凭什么要承担费用？但是一位宋先生在网易严选这样的B2C电商平台上购买一款价格高达11999元的网易严选自营按摩椅，没收到货就选择退货，却被网易严选要求支付运费712元以及翻新包材料费400元。

宋先生顿时觉得自己被骗了，这哪里是电商平台，简直是“雁过拔毛”的销售模式啊！

买了件豪华按摩椅，发现大量差评

据宋先生介绍，他一直是网易严选的老客户，家里很多东西都是在严选上购买的。最近，肩膀不舒服，想买个按摩椅，于是又想到严选。看了一套11999元的“网易智造太空舱按摩大师椅”，感觉功能齐全，于是就下单购买了。

然后就一直在刷网易严选APP查看物流状态，无意间看到这款按摩椅后面购买者评价，一共6条评价里有三条是差评。其中一条列举了这款按摩椅的五大罪状：太大占地方、气味大有毒、加热不在腰部、肩颈按摩不到、气囊没有按摩作用等，总之花钱买了个没地方扔的大家伙。

宋先生看到这条评价后，非常担心自己花10000多元买个废物，放在家里占地方，看着心烦。于是立即选择了退货。

30无忧退换货成谎言？想退货要缴1112元

在网易严选这款按摩椅的正下方，清楚的写着“30天无忧退换货、48小时快速退款、网易自营品牌、满88元包邮”，显然这是告知消费者，按摩椅买后如果不满意，30天之内可以无忧退货。

据宋先生介绍，由于网易严选标明这款按摩椅是30天无忧退货，于是他才选择的退货。可是却被网易严选电话客服告知，需要缴纳2000多元的退货费，包含了来回运费、检查费、包装费等。宋先生告诉客服，他根本没收货，没看到货，你们收什么检查费？

然后，他收到网易严选客服发来的短信，产品退回费712元+翻新包材费400元，共计1112元。

买个了10000多的30天无忧退货商品，消费者根本没碰商品，退货就收1112元。宋先生说：“这哪里是无忧退货，简直是敲诈消费者。”

笔者就此咨询了某律师事务所孙律师，她认为，在网易严选该按摩椅下方告知消费者“30天无忧退货“的说明中，严选并未明确声明该商品的退换货费用，默认就是“无忧免费退货”。现在消费者退货却又要收钱，这显然涉嫌欺诈消费者。

这里还有个小插曲。宋先生已经在网易严选App上选择退货，可是第二天的夜里12点，还是收到配送和安装公司的短信，告知第二天要上门安装。

宋先生第二天紧急打严选客服电话告知自己已经网上退货，不需要送货安装，这才没上门。他感叹，这网易严选的电商平台和物流信息难道还是割裂的？购物体验实在是堪忧。

电商越来越普及的时代，消费者关心的不再只是商品价格，更在乎购物服务水平、购物体验好坏，网易严选作为一家号称严格控制品质，为消费者创造“好生活”的电商平台，却与消费者玩文字游戏，为消费者挖坑，这必然损害品牌和口碑。

以后，谁还敢在网易严选购物，这种“雁过拔毛”的销售方式，实在是太可怕了！