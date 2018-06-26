科技巨头组织将于周三召开会议 探讨在线隐私问题

新浪科技讯 北京时间6月26日中午消息，根据外媒“Axios”的报道，信息技术行业委员会（“ITI”，代表主要科技公司的华盛顿贸易组织）计划于周三在旧金山召开会议，商讨消费者在线隐私问题以及如何最好地处理围绕Facebook剑桥分析丑闻带来的日益增长的关注的问题。

信息技术行业委员会的成员包括有苹果、Facebook、谷歌、三星、亚马逊等巨头，以及其他企业。虽然ITI表示，其希望来自多个不同行业领域的多家公司代表参与会议，但并未明确透露哪些公司会出席。

ITI的首席执行官兼总裁Dean Garfield就用户隐私与Axios分享了其成员公司的想法，讲述了他们在当前环境中对问题认识的提高：

“我的经验是，他们始终把隐私视为基本原则，但是如何赋予隐私意义并以能为大众理解的方式讨论这个问题是目前最为紧迫的。”

另外，欧洲最近出台的“通用数据保护条例”（GDRR）让会议的召开更为重要。欧洲的这项新条例上月生效，旨在给予个人更多的个人数据控制权，并统一了欧洲的在线隐私条例。现在很多人都在呼吁美国采取相似的条例，且白宫最近也在探索这一可行性。(图尔)