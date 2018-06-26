Uber承认之前所犯错误 欲重新获得伦敦运营许可

新浪科技讯 北京时间6月26日上午消息，Uber承认之前犯下的错误，但周一法庭上辩称公司已经做出了改变。此前，Uber被认定不适合在其最重要的欧洲市场上运营出租车服务而被吊销了伦敦运营执照。对此，Uber希望能扭转局面。

Uber估值一度高达700亿美元，背后投资者不乏高盛和贝莱德等大公司。因为Uber的应用给传统出租车运营商带来威胁又惹怒不少公会，公司在全球遭遇了各样的抵制、禁止和限制。

因而，伦敦交通局（TfL）在9月份拒绝更新Uber的运营执照，理由是后者在报告严重刑事犯罪以及调查司机背景方面存在问题。

对簿公堂也可以说是Uber证明其改进程度的一个检验，并且尽管上诉过程仍在进行中，Uber可以继续在伦敦运营业务。

法官Emma Arbuthnot表示，在听取了伦敦交通局的证据之后，她可能会在周二对案件进行裁决。

这家硅谷公司的首席执行官达拉·科斯罗萨西上任于伦敦交通局决策前的几个月，随后他承诺要让伦敦的业务“重回正轨”。为此，Uber也推出了数个新举措，包括全天候电话服务和主动向伦敦警方报告严重事故等。公司的高层管理也进行了更换。

Uber的律师Thomas de la Mare说，公司接受裁决，此次上诉的重点在公司内部的改革。

“伦敦交通局的裁决我们接受，他们的决策是对的，”de la Mare在法庭上说道，但又补充说他们已经解决了伦敦交通局的顾虑。“承认错误的态度让我们决心彻底整改我们开展业务的方式。”

不准确、不完善、不充分

Uber英国的总经理Tom Elvidge承认，公司跟伦敦交通局之间的沟通有时不够准确、不完善也不充分。

但是，Elvidge表示，人员和政策的更改将有助于在未来避免类似的问题发生，并赞赏了科斯罗萨西对企业文化调整做出的努力。

Uber的Laurel Powers-Freeling也说，她确实看到了公司内部文化的转变。

“我看到了很多文化上的改变，也看到了系列和流程方面的诸多改进。”自11月份上任的Powers-Freeling说道。

英国总工会说，Uber需要证明公司在其确保乘客安全上已经采取了“切实的改变”，这样才能重新获得运营许可。

Uber在去年申请延续五年的运营许可，但是遭伦敦交通局拒绝。这一次，Uber重新申请了18个月的运营许可，期望借此向当局证明公司确实做出了改变。

Uber也可以对法官Arbuthnot的裁决再进行上诉，意味着整个法律程序可能会延续数年。但是，Arbuthnot表示可能会允许较短时间的许可延续。

“我觉得，18个月的许可延续可能会时间太长了。”她说。

伦敦交通局的律师Martin Chamberlain说，Uber所采取的步骤应该以公司过去的行为做参照，法官授予的任何许可应该是短时期的，且须符合监管机构与Uber达成的更为严苛的条件。

伦敦是这家美国公司最重要的海外市场之一。公司在英国大约有6万名司机，其中4.5万名司机在伦敦。

自9月份的决策以来，南部沿海城市布莱顿和北部城市约克也相继吊销了Uber的运营执照。

但好消息是，Uber在谢菲尔德、剑桥、诺丁汉和莱斯特已经获得了新的许可。(图尔)