新浪科技> 互联网 > 正文

Andreessen Horowitz组建加密货币专项投资基金

Andreessen Horowitz组建加密货币专项投资基金
2018年06月26日 10:05 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 北京时间6月26日上午消息，尽管比特币等加密货币今年表现不佳，但顶尖风投Andreessen Horowitz还是对加密货币加倍下注。

　　Andreessen Horowitz周一宣布，该公司的第一支加密货币专项基金刚刚融资3亿美元。该公司计划在两三年内将资金投入各类加密货币企业，持有时间最长可达10年。

　　Andreessen Horowitz普通合伙人克里斯·迪克松（Chris Dixon）表示，该公司对这一领域抱有长期观点，而且很有耐心。

　　“加密货币市场正在经历起伏动荡，预计还或有更多这种情况发生。”他周一接受CNBC采访时说，“这项技术的确有前景，低迷时期会成为最佳的投资。”

　　他将此称作一个“全天候”基金，也就是说，无论在什么市场情况下，该基金都会持续展开投资。即使今年比特币价格下跌50%，成为“加密货币寒冬”，Andreessen Horowitz仍将展开积极投资。

　　“价格存在很大波动，我们将此视作机会。”迪克松说，“我们不会受到影响，而是会继续投资。”

　　迪克松提到了2009和2010年，当时有很多创业者和开发者都在开发智能手机应用。与之类似，他认为2018年将成为加密货币“最好的投资时机之一”。

　　Andreessen Horowitz最早于2013年通过入股Coinbase投资该领域，但尚未出售该领域的任何股票。他透露，该基金的投资标准很灵活，而且会涉足不同的阶段、资产类型和地理区域。

　　“我们认为加密货币运动还处在早期。”他说。

　　该公司还引入了第一位女性普通合伙人、美国司法部前联邦检察官凯蒂·豪恩（Katie Haun）负责该基金。豪恩曾经组建了美国政府针对加密货币的第一个专案组，并且处理过与加密货币有关的著名“丝路”案件。她还担任Coinbase董事，并在斯坦福法学院开设了第一门数字货币和网络犯罪课程。

　　豪恩的监管背景对帮助创业公司遵守监管规定很有帮助。

　　“我们希望看到加密货币运动脱离投机阶段，最终解决数十亿的现实问题。”她说，“我们可能会投资那些还没有发明出来的东西。”(书聿)

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有