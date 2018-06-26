Andreessen Horowitz组建加密货币专项投资基金

新浪科技讯 北京时间6月26日上午消息，尽管比特币等加密货币今年表现不佳，但顶尖风投Andreessen Horowitz还是对加密货币加倍下注。

Andreessen Horowitz周一宣布，该公司的第一支加密货币专项基金刚刚融资3亿美元。该公司计划在两三年内将资金投入各类加密货币企业，持有时间最长可达10年。

Andreessen Horowitz普通合伙人克里斯·迪克松（Chris Dixon）表示，该公司对这一领域抱有长期观点，而且很有耐心。

“加密货币市场正在经历起伏动荡，预计还或有更多这种情况发生。”他周一接受CNBC采访时说，“这项技术的确有前景，低迷时期会成为最佳的投资。”

他将此称作一个“全天候”基金，也就是说，无论在什么市场情况下，该基金都会持续展开投资。即使今年比特币价格下跌50%，成为“加密货币寒冬”，Andreessen Horowitz仍将展开积极投资。

“价格存在很大波动，我们将此视作机会。”迪克松说，“我们不会受到影响，而是会继续投资。”

迪克松提到了2009和2010年，当时有很多创业者和开发者都在开发智能手机应用。与之类似，他认为2018年将成为加密货币“最好的投资时机之一”。

Andreessen Horowitz最早于2013年通过入股Coinbase投资该领域，但尚未出售该领域的任何股票。他透露，该基金的投资标准很灵活，而且会涉足不同的阶段、资产类型和地理区域。

“我们认为加密货币运动还处在早期。”他说。

该公司还引入了第一位女性普通合伙人、美国司法部前联邦检察官凯蒂·豪恩（Katie Haun）负责该基金。豪恩曾经组建了美国政府针对加密货币的第一个专案组，并且处理过与加密货币有关的著名“丝路”案件。她还担任Coinbase董事，并在斯坦福法学院开设了第一门数字货币和网络犯罪课程。

豪恩的监管背景对帮助创业公司遵守监管规定很有帮助。

“我们希望看到加密货币运动脱离投机阶段，最终解决数十亿的现实问题。”她说，“我们可能会投资那些还没有发明出来的东西。”(书聿)