小米首日公开认购表现平淡 李嘉诚投资3000万美元

新浪科技讯 6月26日早间消息，据港媒《香港信报》报道，集资规模为近两年最大的新股小米集团（01810），昨天首日公开招股即“出闸脱脚”。综合多间券商数据显示，小米首日只录得45.52亿元孖展认购，以在港公开发售集资额23.98亿元计，相当于超购仅约0.9倍，为自去年9月新经济新股热潮开展以来，首日招股反应最冷淡的一只。小米首日孖展额远低于阅文集团（00772）单日录得近千亿元的纪录，也及不上雷蛇（01337）受阅文冻资影响下，仍然录得的200亿元孖展额[图]。

李嘉诚基金会认购2.34亿

另外，对于日前传出长和系创办人兼资深顾问李嘉诚以私人名义认购小米，长和（00001）联席董事总经理霍建宁昨证实，李嘉诚是透过基金会斥资3000万美元（约2.34亿港元）投资小米。

尽管有星级投资者“入飞”撑场，暂时仍未能促使散户对认购小米转热。其中，本已预留100亿元孖展额予小米的辉立证券，昨日只获得12亿元认购[表]，企业融资副经理陈英杰坦言反应远差过预期，令人大跌眼镜，估计未来几天的招股表现亦与昨日相若，认购额不会突然暴增。不过，包销商之一的富途证券却唱好，指首日认购反应良好，“不如外界讲到咁差”，但不愿透露首日借出的孖展额。

拆息照升 一周高见2.43厘

信诚证券联席董事张智威同样指出，小米招股反应比原先预计的情况更失色，“在招股前小米已经录得5亿元孖展预订，本来亦只估计首日招股约增至6亿至7亿元，最后却竟与预订时一样，实在是始料不及。”他认为，小米招股反应差的“死因”，是定价过高，加上银行拆息抽升，恐防小米会步上平安好医生（01833）“赚价蚀息”的后尘，相信往后数日其招股反应不会大跃进，因投资者对连日新股吹淡风及股市波动有戒心。

受小米招股及半年结资金需求紧绌影响，港元拆息昨日进一步飙升，反映短钱成本的隔夜拆息上升近0.296厘至1.80357厘，一周拆息更涨0.49厘，冲至2.43厘；与按揭相关的一个月拆息连升19天，至2.125厘，再创逾9年半新高，息率更高过3个月拆息2.07607厘。

中国光大银行香港分行金融市场部资金业务总经理兼联席主管颜剑文指出，小米收票行昨日以2.5厘在市场拆出资金，若市场有人维持秩序，1个月拆息未必会进一步抽升太多，隔夜拆息昨日在同业市场亦有所回落，曾低见0.8至0.9厘。

料水位有限 未录头槌飞

小米孖展息率相对较高，介乎2.45厘至3.38厘之间。多家券商均明言，小米的认购反应冷淡，抽走资金不多，预计对其后几日的孖展息率影响不大，相对前几次的新经济股份招股，料不会出现孖展息抽升的情况。

据券商透露，今次小米招股尚未见到一张需斥资约12亿元的“顶头槌飞”。张智威分析，由于小米孖展值博率不高，“新经济新股相信不会再出现首日抽升两至三成的盛况，目前有券商孖展息高逾3厘，换言之小米挂牌后股价起码要升10%才可以回本。”