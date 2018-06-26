三年亏损353亿 美团上市梦“临门一脚”

赵陈婷

【在持股比例上，腾讯是美团点评目前的第一大股东，持股20.1363%。在公司高管团队中，王兴持股11.4386%，穆荣均持股2.5141%，王慧文持股0.7264%。】

总说不着急上市的王兴这一次终于正式站在了二级市场的大门口。

在市场传言了一个多月后，美团点评上市一事终于落下实锤。6月25日上午，港交所网站上挂出了美团点评递交的招股书。

资金渴求

时间回拨到美团点评合并之前的2015年年初，当时美团刚完成新一轮融资，面对第一财经记者，王兴强调，“上市是一个未来一定会发生的事情，但上市并不是最近一两年关注的事情。”

那一年，忙着和大众点评最终一战的王兴狠话放过不少。最经典的那句是“如果2015年有谁先上市了，就基本意味着它放弃了、投降了”。

两年多过去，美团点评合并之后公司整体架构大调整了两回，王兴依然坚持上市是一件很远的事情。“我们想上市的话，立刻就可以上市。但目前没有明确的时间表。”2017年10月，王兴再次出面否认了上市一事。

按照当时业界广为流传的对赌协议，美团点评合并后第一轮融资的代价是，王兴许诺要在2018年完成公司上市，同时保证IPO估值不低于200亿美元，若无法完成美团点评将赔付投资金额的120%。

但王兴否认了上述对赌协议的存在。“投资人不会催我们上市。我们也不会和投资人签订有关什么时候上市的协议，之前也没有签订过，投资人关心的不是你有没有上市，而是你有没有持续创造价值。”

现在再去讨论上述对赌协议的真实性已经没什么价值了。但转眼也就半年的时间，一直对上市表现得足够耐心的王兴为什么坐不住了？

市场最为普遍的观点是，当下多线作战的美团点评对资金有强烈的需求。

2018年年初，美团杀入了以烧钱见长的打车领域，随后又以近37亿美元的总价格（以股权、现金、债务相结合的形式）买下了摩拜。

通过上述运作，美团点评成功跻身出行市场不可忽略的一极，但这个位置也的确是真金白银砸出来的。除了外卖和到店业务外（团购），美团如今的业务还涵盖酒店、旅游、打车、票务、短租、美业、家政、共享充电宝、生鲜电商等各个方面。而这些领域，聚集着饿了么、携程、滴滴出行、ofo、百度糯米、盒马鲜生等各领域的强劲对手。

在IPO之前，市场还有消息称美团考虑再启动一轮30亿美元的私募融资缓解资金压力。

但对于运营了8年的美团而言，不可忽视的现实是国内知名的投资方基本都投过美团。为此，也有投资者直言，美团现在是“融无可融，必须上市”。

不过，美团官方并不认可上述说法，一直坚持自家手头有足够的现金储备。

本次公布的招股书披露了美团目前手上到底有多少弹药。截至2017年年底，公司的现金及现金等价物为194亿元，短期理财258亿。

600亿美元估值

美团点评正式提交IPO申请之前，坊间流传，为避免稀释股权，美团点评计划按照港交所规定考虑出售该公司约10%的股份，以此计算，美团点评的目标市值将达到600亿美元。

去年10月，美团点评完成一笔40亿美元的融资，投后估值约为300亿美元。

这也意味着，如果按照王兴设想的600亿美元目标，美团点评的估值需要在不到一年内实现翻番。

按照上述招股书披露的信息，在持股比例上，腾讯是美团点评目前的第一大股东，持股20.1363%。在公司高管团队中，王兴持股11.4386%，穆荣均持股2.5141%，王慧文持股0.7264%。此外，红杉资本持股11.4368%，其他投资者持股53.7478%。

这意味着，如果美团点评真的能以600亿美元的估值上市，王兴的个人资产将会超过60亿美元。

第一财经记者此前了解到，虽然王兴团队手里股权被稀释得很厉害，但是王兴在决策上有一票否决权。

招股书此次也披露了美团点评的不同投票权架构。根据该架构，公司股本将分为A类股份和B类股份。对于公司股东大会的任何决议，A类股份持有人每股可投10票，B类股份持有人每股可投1票。其中，王兴拥有约占总股本10.9%的A类股份。换而言之，王兴如今对美团点评依旧拥有控制权。

从目前的经营数据来看，美团点评的交易金额在2015年是1610亿元，2016年这一数据为2370亿元，同比增长46.8%；2017年为3570亿元，同比增长51.0%。

2017年，美团点评的餐饮外卖服务的年度交易金额为1710亿元，而到店、酒店及旅游业务的年度交易金额为1580亿元。

此外，公司营业收入2015年至2017年分别实现40亿元、130亿元、339亿元，三年收入增长超过七倍。

在净利表现上，美团点评2015-2017年亏损分别为105亿、58亿和190亿。

通过不断布局新业务扩充估值的同时，由于先后进入一个个已经布满竞争者的赛道，美团点评的商业模式也一直难以摆脱质疑之声。

值得一提的是，虽然美团点评如今还有着鲜明的外卖公司标签，但在王兴规划中，公司的未来是服务电商平台，美团的假想敌是亚马逊。

“虽然我们看起来像是在发展很多不同的业务，但实际上只是朝着一个目标在努力。”王兴曾表示，美团点评是一家围绕用户需求为中心的公司。“仔细观察所有垂直领域后，你会发现他们总会在某个用户群体形成交集。而就餐、点餐、看电影、旅游、租车的用户，基本上就是同一群人。”