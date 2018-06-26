近七成“流量”依赖腾讯 同程艺龙上市或藏风险

来源：南方都市报

2017年，腾讯为同程艺龙带来了近8000万平均月活跃用户，同程艺龙65%以上的活跃用户来自腾讯。

继6月21日同程艺龙向港交所递交招股书后，6月25日美团点评（以下简称“美团”）再次于港交所递交IPO招股书，两家的第一大股东均为腾讯，南都记者梳理发现这也是今年以来腾讯投资的至少第6家企业走上IPO之路。

值得注意的是招股书显示，2017年，美团点评约89%的餐饮外卖交易通过移动应用美团、美团外卖及大众点评获得，通过腾讯的微信及QQ入口获得的交易占比仅11%；2017年，腾讯为同程艺龙带来了近8000万平均月活跃用户，同程及艺龙的App端仅2800万平均月活跃用户，网站端仅1400万，以由此计算同程艺龙65%以上的活跃用户来自腾讯。

资本助推IPO

招股书显示，2017年同程艺龙总营收52.26亿元，实现净利润约7亿元，其中同程网络2017年营收27.07亿元，净利润4.91亿元，90%的营收来自机票、火车票等交通票务预订佣金；艺龙2017年营收25.18亿元，净利润1.94亿元，95%以上营收来源于主业务酒店预订。

事实上同程自2012年便有意上市，直至去年才正式提上议程。2017年6月同程宣布分拆为以休闲度假游及景区目的地为核心的同程旅行社（集团），以及以机票、酒店、火车票等标品为主要业务的同程网络，其中同程网络将先行独立上市；2017年12月29日，同程旅游集团旗下的同程网络与艺龙旅行网宣布合并为新公司“同程艺龙”；半年后同程艺龙如期走上IPO之路。之所以在近期踏上IPO之路，一方面得益于资本的力量助推。

在同程网与艺龙网两家公司合并之前，都曾获得腾讯、携程的重金投资；此次同程艺龙的招股书披露，公司目前最大的股东为腾讯，持有47621574普通股，持股占比24.92%，携程为第二大股东，持有43723978普通股，持股占比22.88%。

在业内人士看来，同程艺龙从合并到IPO，背后都是双方的共同资本方腾讯和携程的推动，一旦上市，腾讯和携程将成为最大的受益者。此外，6月4日华侨城20亿元战略投资同程旅游加速了同程艺龙的上市进程。

另一方面则来自于同程艺龙近年的整合效益逐渐显现。从财务数据看，同程艺龙2015年、2016年、2017年分别实现营收16.1亿元、36.3亿元、52.26亿元，2016年、2017年营收增速分别为125.5%、44%。利润方面，经历了2015、2016年两年亏损后，同程和艺龙在2017年实现盈利，净利润分别为4.91亿元和1.94亿元，合计6.85亿元。此外招股书数据显示，同程和艺龙的毛利率连续3年增长，其中艺龙的毛利率由2015年的37.7%增长至2017年的67.8%；同程在2015年至2017年的毛利率分别为60.6%、63.1%及68.3%。

腾讯流量或是双刃剑

此外，同程艺龙招股书中披露的另一个较为亮眼的数据是，活跃用户的增长。数据显示同程及艺龙的合并平均月活跃用户从2015年的接近9000万增至2017年的1.2亿，年复合增长率为16.9%。同期，同程及艺龙的合并平均月付费用户由2015年的400万增加至2017年的1500万，复合年增长率为99.6%。

值得注意的是，腾讯的流量扶持成为同程艺龙近些年活跃用户以及付费用户的主要增长动力，但另一方面对于腾讯流量的过度依赖也成为同程艺龙的潜在风险。据了解，同程艺龙目前运作微信及移动Q Q支付平台“钱包”界面内的“火车票机票”及“酒店”独家端口，同时也在微信平台上开通了同程艺龙小程序。

招股书数据显示2017年，腾讯通过上述平台为同程艺龙带来了近8000万平均月活跃用户，同程及艺龙的App端仅2800万平均月活跃用户，网站端仅1400万，由此可以计算同程艺龙65%以上的活跃用户来自腾讯。

同程艺龙的月付费用户来自腾讯的比例甚至会更高，“2017年我们的月活跃用户大部分以及月付费用户绝大部分来自腾讯旗下平台”，同程艺龙也在招股书的风险因素部分中如是描述，“与腾讯关系的变差可能对我们的业务及增长前景，尤其就我们腾讯旗下平台，造成重大不利影响。”

“在线旅游已经进入标品+流量的最后收割时代，目前在线旅游行业的新增流量不是来自OTA平台本身，而是一些场景化的生活方式产品比如微信支付、抖音短视频等”，智慧旅游创始人刘照慧称。

对比美团约89%的餐饮外卖交易来自美团、美团外卖及大众点评，来自腾讯的微信、QQ等入口的交易比例仅11%。“原因在于美团以餐饮等高频消费品类为主，同程艺龙是以机票、酒店等为主的低频消费，在用户规模上相对较小是正常的，另外产品品类属性不同导致平台对用户的吸附能力也不同，同程确实需要提高自身平台的用户消费频次和粘性”，劲旅咨询CEO魏长仁向南都记者表示，“腾讯作为同程艺龙第一大股东，给予长期支持在情理之中，同程艺龙依靠腾讯的流量来源风险相对不大，但未来同程艺龙需用更多营销方式来减小对腾讯流量依赖，获得更良性发展。”

采写：南都记者马宁宁 实习生李瑞丹

相关链接

2018年腾讯系企业上市进程梳理：

20 18年3月26日映客向港交所提交招股书，腾讯持股不到1%。

2018年3月28日哔哩哔哩弹幕网（N asdaq：BILI），于美国上市，腾讯持股5.2%。

2018年5月11日虎牙直播在纽交所上市，腾讯持股34.6%，为第二大股东。

2018年5月25日深圳市创梦天地科技有限公司向港交所提交上市申请，腾讯系持股20.65%，为最大机构股东。

2018年6月21日同程艺龙向港交所递交招股书，腾讯持股24.92%，为第一大股东。

2018年6月22日美团向港交所递交IPO申请，腾讯持股20.1%，为第一大股东。