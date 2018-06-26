新浪科技> 互联网> 美团点评正式在港提交招股书专题 > 正文

勾勒“两点一线”的美团到底值多少钱？

勾勒“两点一线”的美团到底值多少钱？
2018年06月26日 06:24 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：南方都市报

　　6月25日，美团点评终于也准备上市了，继小米之后香港联合交易所再度迎来一家数百亿美元估值的“独角兽”。从团购开始，到酒店、打车、外卖等各种业务，美团已经不能对标团购“祖师爷”Groupon了。就像小米一样，美团这一个新故事不能做下一个“谁”，只能做第一个“自己”。

　　从财报上看，美团2017年总营收339亿，经营亏损38.2亿，而除了到店业务占据超过70%份额的市场主导地位，其还在打车对标滴滴、酒旅对标携程、外卖对标饿了么，甚至还有新零售的阿里，漫长的战线与形形色色的“敌人”，南都记者也从其招股书中看到美团的底气所在。

　　高流量带动高毛利

　　“如果你是一个单业务公司，无论什么业务都会到，你的员工、你的投资人都会给你压力。要避免这个事情发生，并不是坚守用户体验就行了，而是要在已有的业务达到天花板之前开始新业务。”此前，美团副总裁王慧文曾在一次活动上如是表示。有人说，美团一直“不务正业”四处伸手，但反过来，我们从财报上也看到美团的协同效应正在产生。

　　财报显示，2017年，美团点评实现收入339.28亿元，年内亏损189.88亿元，经调整亏损净额为28.53亿元，营收三年翻了7倍。这其中主要的两大板块分别是“餐饮外卖”及“到店+酒旅”两个部分，分别为210亿与108亿，加起来总占比超过94%。

　　从这两项业务我们也能看到美团的“协同效应”。从交易单量看，美团2017年总共完成58亿笔订单，而外卖日均订单1120万笔，也就是全年订单40.88亿笔。虽然目前是个亏损业务，但为酒旅则带来较低的获客成本。

　　财报显示，美团酒旅80%的新增用户来源于即时配送及到店餐饮用户，其酒旅+到店总共产生交易总额1580亿元，相当于客单价92元左右，对照其营收变现率为6.8%。较低的获客成本则获得较高的毛利。其2017年到店（餐饮）+酒旅（酒店、旅游）毛利率达到88.3%，比只专注酒旅的携程毛利高出5%，这也为其打车、外卖等流量战储备了充足的弹药。

　　452亿现金弹药支撑补贴大战

　　从财报上看，美团的四面出击也带来较高的成本增长。从外卖分部门看，其销售成本由2016年的57亿元增至2017年的193亿元，增幅达238.8%；营销开支从2016年的17亿元增至2017年的23亿元，上涨了30.1%。相比之下，相对成熟的酒旅业务销售成本仅有13亿，增幅仅为18%。

　　相比于成熟的酒旅业务，外卖依然是亏损状态。其外卖总交易额1710亿元，营收210亿元，与40。88亿笔相除相当于每单外卖营收只有5元。

　　“美团的持续投入，主要还是稳定用户，不断地完善服务、技术，让用户不断形成使用习惯，最终形成覆盖吃喝住行的综合性生活服务电商平台。”中国电子商务研究中心O2O生活服务部分析师陈礼腾告诉南都记者，在现阶段，这种烧钱依然是必不可少。尤其是滴滴外卖正在强势攻城掠地的情况下。

　　这时候，酒旅则反过来成为外卖业务的坚实后盾。截至2017年底，美团的现金及现金等价物达194亿元，短期投资（理财资金）为258亿元，累计现金储备452亿元。这也为其在外卖，甚至是打车提供了充足的弹药。美团2017年的营销成本108亿，销售成本220亿，总体的经营成本330亿元，按照现有现金储备，如果现有的补贴大战不进一步升级，美团光自有资金还能打1.3年。

　　想象空间在于“路面网”

　　如果将外卖理解成到家，酒旅与餐饮则是到店，美团的吃喝玩乐主要布局在用户两个“停留点”。单独拆开美团业务看，酒旅对标的携程目前估值265亿美元，外卖对标的饿了么两个月前被阿里收购时作价95亿美元，以此为参照，美团酒旅+外卖的业务估值就接近400亿美元了。但如果进一步提高其想象空间，更多是两点之间的“线”。

　　从目前看，外卖骑手已经形成一个成熟的“美团路面网”。目前，美团日均活跃配送骑手数量约53.1万人，相比之下最大的快递网络顺丰的快递员为21。3万人，美团单均外卖成本为7.89元，比2016年的8.3元有所下降。在密集的网络覆盖下，美团外卖配送时间30分钟，这使“美团跑腿”的同城速递业务用户体验将明显高于快递公司。

　　更重要的则是使用频率更高的出行业务。按照财报显示，去年美团在南京试点10个月总共投入2.71亿的网约车司机成本，而美团董事长王兴也在今年宣布拿出10亿毫不犹豫做打车市场。美团打车今年3月在上海上线后3天后宣布日均订单超过30万单，这个成绩坚持一年，光一个城市就相当于美团去年全年总订单2%。美团更大的流量来源于27亿收购的摩拜，后者目前覆盖200个城市，按照其宣布最高日订单量过千万，相当于美团去年总订单50%以上。不过因为其单车与打车均在今年才开始正式运营，财报中并没有更多的经营数据，这个订单量的涨势有待招股书进一步更新。

　　采写：南都记者　蔡辉　徐冰倩

外卖美团打车
我要反馈
相关专题： 美团点评正式在港提交招股书
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有