勾勒“两点一线”的美团到底值多少钱？

来源：南方都市报

6月25日，美团点评终于也准备上市了，继小米之后香港联合交易所再度迎来一家数百亿美元估值的“独角兽”。从团购开始，到酒店、打车、外卖等各种业务，美团已经不能对标团购“祖师爷”Groupon了。就像小米一样，美团这一个新故事不能做下一个“谁”，只能做第一个“自己”。

从财报上看，美团2017年总营收339亿，经营亏损38.2亿，而除了到店业务占据超过70%份额的市场主导地位，其还在打车对标滴滴、酒旅对标携程、外卖对标饿了么，甚至还有新零售的阿里，漫长的战线与形形色色的“敌人”，南都记者也从其招股书中看到美团的底气所在。

高流量带动高毛利

“如果你是一个单业务公司，无论什么业务都会到，你的员工、你的投资人都会给你压力。要避免这个事情发生，并不是坚守用户体验就行了，而是要在已有的业务达到天花板之前开始新业务。”此前，美团副总裁王慧文曾在一次活动上如是表示。有人说，美团一直“不务正业”四处伸手，但反过来，我们从财报上也看到美团的协同效应正在产生。

财报显示，2017年，美团点评实现收入339.28亿元，年内亏损189.88亿元，经调整亏损净额为28.53亿元，营收三年翻了7倍。这其中主要的两大板块分别是“餐饮外卖”及“到店+酒旅”两个部分，分别为210亿与108亿，加起来总占比超过94%。

从这两项业务我们也能看到美团的“协同效应”。从交易单量看，美团2017年总共完成58亿笔订单，而外卖日均订单1120万笔，也就是全年订单40.88亿笔。虽然目前是个亏损业务，但为酒旅则带来较低的获客成本。

财报显示，美团酒旅80%的新增用户来源于即时配送及到店餐饮用户，其酒旅+到店总共产生交易总额1580亿元，相当于客单价92元左右，对照其营收变现率为6.8%。较低的获客成本则获得较高的毛利。其2017年到店（餐饮）+酒旅（酒店、旅游）毛利率达到88.3%，比只专注酒旅的携程毛利高出5%，这也为其打车、外卖等流量战储备了充足的弹药。

452亿现金弹药支撑补贴大战

从财报上看，美团的四面出击也带来较高的成本增长。从外卖分部门看，其销售成本由2016年的57亿元增至2017年的193亿元，增幅达238.8%；营销开支从2016年的17亿元增至2017年的23亿元，上涨了30.1%。相比之下，相对成熟的酒旅业务销售成本仅有13亿，增幅仅为18%。

相比于成熟的酒旅业务，外卖依然是亏损状态。其外卖总交易额1710亿元，营收210亿元，与40。88亿笔相除相当于每单外卖营收只有5元。

“美团的持续投入，主要还是稳定用户，不断地完善服务、技术，让用户不断形成使用习惯，最终形成覆盖吃喝住行的综合性生活服务电商平台。”中国电子商务研究中心O2O生活服务部分析师陈礼腾告诉南都记者，在现阶段，这种烧钱依然是必不可少。尤其是滴滴外卖正在强势攻城掠地的情况下。

这时候，酒旅则反过来成为外卖业务的坚实后盾。截至2017年底，美团的现金及现金等价物达194亿元，短期投资（理财资金）为258亿元，累计现金储备452亿元。这也为其在外卖，甚至是打车提供了充足的弹药。美团2017年的营销成本108亿，销售成本220亿，总体的经营成本330亿元，按照现有现金储备，如果现有的补贴大战不进一步升级，美团光自有资金还能打1.3年。

想象空间在于“路面网”

如果将外卖理解成到家，酒旅与餐饮则是到店，美团的吃喝玩乐主要布局在用户两个“停留点”。单独拆开美团业务看，酒旅对标的携程目前估值265亿美元，外卖对标的饿了么两个月前被阿里收购时作价95亿美元，以此为参照，美团酒旅+外卖的业务估值就接近400亿美元了。但如果进一步提高其想象空间，更多是两点之间的“线”。

从目前看，外卖骑手已经形成一个成熟的“美团路面网”。目前，美团日均活跃配送骑手数量约53.1万人，相比之下最大的快递网络顺丰的快递员为21。3万人，美团单均外卖成本为7.89元，比2016年的8.3元有所下降。在密集的网络覆盖下，美团外卖配送时间30分钟，这使“美团跑腿”的同城速递业务用户体验将明显高于快递公司。

更重要的则是使用频率更高的出行业务。按照财报显示，去年美团在南京试点10个月总共投入2.71亿的网约车司机成本，而美团董事长王兴也在今年宣布拿出10亿毫不犹豫做打车市场。美团打车今年3月在上海上线后3天后宣布日均订单超过30万单，这个成绩坚持一年，光一个城市就相当于美团去年全年总订单2%。美团更大的流量来源于27亿收购的摩拜，后者目前覆盖200个城市，按照其宣布最高日订单量过千万，相当于美团去年总订单50%以上。不过因为其单车与打车均在今年才开始正式运营，财报中并没有更多的经营数据，这个订单量的涨势有待招股书进一步更新。

采写：南都记者 蔡辉 徐冰倩