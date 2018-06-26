彭博社：Instagram若是独立公司 估值现已超千亿美元

新浪科技讯 北京时间6月26日凌晨消息，据彭博社报道，Facebook旗下热门图片社交应用Instagram如果是一家独立公司的话，其如今的估值已超过1000亿美元。2012年Instagram被Facebook收购，该笔收购交易获得了近100倍的回报。

这个月早些时候，Instagram宣布该平台的月活跃用户数已达到10亿。彭博情报（Bloomberg Intelligence）分析师吉滕德拉·瓦拉尔（Jitendra Waral）在一份周一公布的报告中指出，10亿的月活跃用户将帮助Instagram在接下来的12个月内实现超过100亿美元的营收。该图片社交平台吸引新用户的速度远超Facebook，并有可能在5年后，用户数超过20亿。

尽管Facebook的用户数要比Instagram多很多，但后者的用户群更年轻，这使得Instagram更受广告主们青睐。并且，不像Facebook，Instagram目前在美国地区的用户数仍在持续增长。

据市场研究公司eMarketer的报告显示，明年Instagram创造的营收将约占Facebook总营收的16%。为实现持续高速增长，Instagram在上周发布了新的长视频平台IGTV，与YouTube等长视频平台形成竞争。由于IGTV还未完全推广开，Instagram在2018年的收入还将主要来自于用户主页广告。（小宝）