深交所关注乐视网追债 贾跃亭旗下72.8亿元欠款待解

原标题：深交所关注乐视网“追债” 贾跃亭旗下72.8亿元欠款待解

■本报记者 矫 月

近期媒体报道，在乐视网2017年度股东大会现场，公司董事、高管发表了“关于非上市公司体系债务问题，公司与非上市公司体系的沟通、交流，取得了一定的进展，尚未签署正式的协议”和“关于上市公司今年 7月份和8 月份即将到期的债务，公司正与金融企业积极沟通中，现已取得一定进展”等言论。

上述言论引起了深交所的关注。6月25日，深交所向乐视网发布问询函，问询公司债务问题，并请乐视网说明公司与非上市公司体系相关债务的解决进展，是否有明确的工作时间表。

深交所要求乐视网报备公司截止到 8 月底即将到期的债务明细，包括负债主体、负债金额、到期日、利率、利息负担、融资用途等，补充披露截至目前公司债务总额、债务类型、是否存在逾期未清偿债务。

同时，深交所还要求乐视网补充披露“公司与债权人沟通取得进展的详细情况，包括还款计划、是否展期及其他，并结合公司的资产状况和现金流情况，说明公司的偿债计划、资金来源及筹措安排，是否存在偿债风险以及应对措施”。

2017年财报显示，贾跃亭控制的关联方对乐视网欠款余额高达72.8亿元。此外，乐视网短期贷款达27.5亿元。

另外，深交所还要乐视网结合公司及乐视控股所持乐融致新的股权质押冻结情况、乐融致新增资协议和章程条款、乐融致新董事会成员及经营管理团队构成等，核实说明乐融致新控制权是否会发生变更，以及乐融致新出表对于公司的影响，包括对于资产、收入、利润等主要财务指标的影响，以及对公司业务经营和合作模式的影响，并进行充分的风险提示。

深交所还要求公司披露与腾讯、京东等战略合作伙伴的合作进展具体情况，对公司业务经营和财务业绩的具体影响，以及上述战略合作伙伴对于乐融致新的增资进展情况。