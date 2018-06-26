美团IPO 王兴“饭否”？

“汝皆水手，航于双洋。大千世界，与汝心房”。6月25日晚间，美团创始人兼CEO王兴没有表达美团赴港上市的任何信息，而是将三天前看到的英文诗做了个翻译。

而今日早间，王兴在饭否推了一句“听经历过空中加油的人说，那体验很不好，时间长达几十分钟，而且飞机跟在加油机后面，被气流干扰得很震很晕”。

王兴就是这样，2007年创办的饭否是他的“自留地”，记录着自己的所见、所思、亲情和工作一二等。

如今，相比饭否的“自留地”，上市是更广阔的天地。

一直喊着不上市的王兴，这次真的要带领美团上市了，王兴再一次站在了聚光灯下。

从校内网开始的王兴，在创业的路上屡败屡战，直到创立的美团在“千团大战”中一战成名，短短几年内将20人的团队，变成现在的“新美大”。

创业者王兴 从校内网到“千团大战”

“如果我一整天都没看到、想到、或做过什么值得在饭否上说的事，那这一天就太浑浑噩噩了。”

这是王兴在饭否上的自述。

相比王兴在公共场合的少言寡语，这位清华理工男在饭否是“通透的”、接地气的。

自2007年至今，十一年间，王兴在饭否上一共发布了一万多条动态。大致内容涵盖他的饮食习惯、品茶、文学和艺术作品、互联网热点事件思考、性格特点、爱好兴趣、和家庭成员及员工的关系等等。

身材瘦削，一副框架眼镜置于圆圆的脸上，极短的头发，处处散发着一个理工男的极简哲学。

看不出是典型社交达人的王兴，第一份创业是属于社交网络的。

一个鸡腿注册一个账号，王兴的创业故事始于2003年的校内网，曾风靡校园。

在王兴在15年的创业经历中，三件事对他影响最大：校内网、饭否和百团大战。

2003年，在美读博的王兴看到“改变信息传播的巨大机会”，于是给自己的5位同学都发了一封邮件。其中同学王慧文、赖斌强加入了他的“战队”。王兴中止了学业，在清华附近租房开始创业，受Facebook启发，2005年12月8日，校园SNS网站校内网上线了。

2006年校内网用户量暴增之际，由于没有钱增加服务器和带宽，王兴将校内网卖给千橡互动集团CEO陈一舟，后者从日本软银融资4.3亿美元，将校内网改为人人网，并于2011年成功上市。

这种“为他人做嫁衣”的例子已不是第一次。他总是能敏锐地发现新动向，最后却因经验不足、资金问题等不得不“拱手相送”。

2006年6年，埃文·威廉姆斯和杰克·多西创办了Twitter，一个只能发送140个英文字母的微型博客。这也吸引了王兴的目光。2007年5月，饭否网成立，一个类似Twitter的网站。2009年上半年，饭否网已经有了上百万的注册用户。

不过，这种快速、高效的传播方式也引来了审查的问题。2009年7月8日，饭否被突然关闭。在505天关闭之后，微博的兴起，已经没有人再记得饭否，只有王兴还一直更新到现在。

再次经历数个项目的尝试失败后，王兴看到了美国团购网站Groupon的机会，将“团购”这一概念引入了中国。而这种简单的商业模式，再次被轻易复制。根据公开报道，2011年上半年，多达5300多家同类网站已注册上线。

千团混战中，淘宝、腾讯、百度均卷入其中，最终只有王兴的美团网在这场厮杀中独立存活了下来。他再一次抓住了机会。

虽然王兴自己说美团的成功有一定的运气成分，但成功绝不仅仅是运气。

王兴在回顾让自己一战成名的“千团大战”时曾说，“除了运气之外，美团能存活下来主要还是因为能够把消费者放在第一位，在目标明确之后做正确的事情、抵御诱惑、克服困难、制造条件。”

“当你见识过王兴和他团队的狠劲，就会明白为什么他后来能成功。”而一位经历了“千团大战”的前美团内部人士透露，“有一次美团的一个高管去挖别人的员工时，是住在对方和对方老板的隔壁，当着老板的面说，你跟着他没前途，来美团吧。在千团大战时期，美团一个经理可以同时去开5座城市，正式这种狠劲和狼性，让美团能在千团围剿中活下来。”

腾讯联合创始人、CTO张志东认为，王兴对团购本身明智的理解超越了腾讯，也超越了Groupon，在大家都烧钱时，美团做了最经济、效率、持久的方式。

荣誉属于开拓者 收购摩拜曾一口气开13小时的会议

不喜张扬，做事低调，稳准狠，是多位接近王兴的人士对其共同的描述。

收购摩拜便是其风格的一个体现。

此前屡次陷入卖身传闻的共享单车摩拜，其接盘方包括阿里、滴滴、软银等数位“买主”。美团似乎并不在其中，然而，在最后时刻，美团便是高调的玩家。

4月3日晚间，东三环的嘉里中心聚集了摩拜创始人团队和数十位投资人，这里进行一轮紧张的表决，摩拜要不要卖给美团。

结果未定之前，王兴发文称，“四王抬棺震撼我的是价值观，也许不是哥伦布在世时西班牙的价值观，但这座雕塑今天屹立在塞维利亚大教堂里至少代表了后世的价值观：真正的荣誉属于开拓者！”

数小时后的投票结果是包括创始人胡玮炜在内的支持者们获得了胜利，最终的投票结果刚刚过法律认定的投票数，摩拜被美团以27亿美元“买入”。

不过，在股东大会上摩拜CEO王晓峰是投了反对票的少数派。他最后发表一番感言：“稍微让我有点欣慰的是，团队和公司还没有把大家的钱亏光，还有点小的收益。”

“规则就是规则，投票就是投票，如果大家做了这个决定，希望大家不要后悔。”王晓峰在最后说。他同时表示无论大家未来是否是摩拜的股东，希望大家继续支持摩拜，支持这一品牌。

4月4日零时许，新京报记者独家报道了美团收购摩拜的消息，市场哗然。

4月4日凌晨2点56分，王兴表示，摩拜是少有的真正的中国原创，是难得的有设计感的品牌，有着巨大的社会价值，将和美团一起开创更辉煌的未来。

为了稳定军心，4日上午，王兴和胡玮炜与摩拜员工召开了内部会议，并发内部信宣布摩拜创始团队留任。交易完成后，摩拜单车将保持品牌独立和运营独立，美团CEO王兴将出任摩拜董事长。

不过，当晚只睡了几个小时的王兴撑不住了，“一个接一个的会连开了13个小时，还剩今天最后一个。间隔时间里抽空给自己把了30秒钟的脉，37下，有点快。”

在6月25日的招股书中，美团披露了收购摩拜的代价为27亿美元。

美团招股书显示，2018年4月4日，美团、Tollan Holdings（为美团当时的全资附属公司）与摩拜 订立合并协议，据此，Tollan Holdings应与摩拜合并并合并入摩拜，而摩拜在合并中存续 并成为美团全资附属公司。截至2018 年4 月30 日，摩拜在全 球200 个城市拥有超过2.32 亿注册用户和620 万辆单车。

根据合并协议，摩拜所有已发行及发行在外普通股及优先股已注销，代价为结合美团支付现金及美团向摩拜前股东发行新设立系列A-12 优先股。招股书显示系列A-12 优先股每股面值 0.00001 美元，其中1.68亿 股份截至最后实际可行日期已发行，并由系列A 优先股股东持有。美团还向根据摩拜交易前的股份激励计划所授予价内购股权持有人授予美团若干购股权。收购代价合共为27亿 美元。

至于摩拜盈利情况，招股书称，2018 年4 月收购的摩拜单车自成立以来已产生亏损。无法保证摩拜或美团的整体业务在未来能获得盈利。

美团如此点评收购摩拜，为一次重要的战略收购，而上一次则是2015年与大众点评的战略并购。

到处抢蛋糕，王兴的野心有多大

如果现在问你，对当年美团和大众点评的印象，你还记得吗？”一位美团前高管告诉新京报记者，“当时很多人都觉得大众点评略胜一筹，但从执行力等各个方面，美团更迅猛。最终是美团合并了大众点评。”

看好美团的投资者认为，商品领域目前领头的是阿里和京东，服务领域目前美团已经基本没有对手了。而悲观者则认为，美团目前四处出击，树敌太多，担忧其管理能力以及未来亏损的加大。

事实上，美团点评与滴滴、携程、饿了么甚至是阿里的缠斗才刚刚开始。2018年上半年，王兴和美团点评最大的竞争对手是滴滴。

如果不是突然开打的美团滴滴外卖大战，很多人可能都不记得，程维和王兴曾是一席而谈的“朋友”。程维曾多次公开表示感谢王兴，称王兴是自己创业的偶像，甚至滴滴打车的第一个版本还特地拿去给王兴看。

2017年2月14日，王兴与程维吃了一顿“情人节”套餐。按照程维的说法，饭桌上王兴只字未提做打车的事情。然而，就在2月份，美团宣布已经在南京试水打车业务，并于2017年12月初成立了出行事业部。

美团高调在上海试水打车，而与之相对的是滴滴在无锡进军餐饮外卖业务。

6月25日，美团招股书显示，2017年网约车业务司机成本2.93亿元人民币。美团目前南京及上海提供试点网约车服务。通过试点项目正在评估网约车服务可能为平台带来的协同价值。

2017年12月，在南京测试了十个月的美团打车即将开始市场扩张，内部已拟定北京、上海、成都、杭州、福州、温州和厦门七个城市。然而美团打车进展并未十分顺利。今年1月份，北京市交通委相关负责人向新京报记者表示，目前“美团打车”尚未依法在本市申请开展网约车业务，尚不具备在本市从事网约车经营的资质。

3月21日，美团打车宣布正式登陆上海，提供出租车及快车两种服务。在上海一度与滴滴“烧钱补贴”，竞争火热，但其他城市不见进展。

招股书显示，美团计划在上海、成都、厦门、温州、北京、南京、郑州、福州、杭州和潍坊开展网约车服务，上述地方政府已出台详细实施细则，对网约车平台、车辆和驾驶员施加了更多要求。

“王兴和程维还是不错的朋友，但商场即战场，而且王兴做事是出了名的快狠准，在商场不考虑朋友，他只是单纯觉得，美团需要打车这块业务，然后就去做，去抢市场。”一位业内人士透露。

按照王兴的设想，美团点评将服务国内大约6.5亿的中产阶层，这一用户规模有着巨大的服务需求，包括旅行、出行等。

一位业内人士告诉新京报记者，“王兴是个不相信一家独大的人，他始终认为，在互联网领域，没有永远的第一。因此，美团的目标并不是颠覆滴滴争取第一名，如果作为行业第二，能够拿下20%至30%的市场份额，就已经足以让美团的市值大幅提高，王兴的目的就达到了。”

“不到两年时间，中国前十大互联网公司的门槛从100亿美元上升到300亿了。”6月2日，王兴在饭否上感叹。

现在，当美团点评从估值300亿美元走向600亿美元的上市路时，王兴会怎么理解自己的15年呢？

编辑：童北晨 陈维城 倪雪莹