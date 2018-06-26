蚂蚁金服再获太保寿险投资16亿 集齐四大险企入股

每经记者 胡杨 每经编辑 王可然

蚂蚁金服又获投资大单。日前，中国太保（601601，SH）子公司太保寿险在中保协网站发布公告称，将使用保险责任准备金对蚂蚁金服投资近16亿元，目前该项目已处于实际出资阶段。

事实上，这并不是太保寿险首次投资蚂蚁金服。早在2015年3月与2016年4月，太保寿险曾分别出资约9亿元和10亿元，参与了蚂蚁金服此前的融资进程。值得一提的是，中国人寿、新华保险以及人保资本投资管理有限公司（以下简称人保资本）等也在蚂蚁金服的股东之列。

经济学家宋清辉对《每日经济新闻》记者表示，借助蚂蚁金服这一平台，太保寿险可以更好地在互联网保险市场谋求“一杯羹”。“此举预计会对整个保险行业产生积极影响，未来可能会有越来越多的险企布局互联网平台。”

三次向蚂蚁金服投资约35亿

两周前，尚处在协议签署阶段的太保寿险曾发布消息称，将向蚂蚁金服投资1599999967.44元（近16亿元）。而最新披露的公告则透露了此番出资的更多细节：太保寿险将使用保险责任准备金对蚂蚁金服投资，分别涉及传统险账户保险资金近11.2亿元、分红险账户保险资金近4.8亿元，目前该项目已经进入实际出资阶段。

《每日经济新闻》记者梳理发现，就蚂蚁金服此前完成的融资而言，太保寿险也曾经参与其中。2015年3月，太保寿险首次投资蚂蚁金服股权，金额约9亿元；2016年4月，其参与了蚂蚁金服的增资扩股，出资额约10亿元。

蚂蚁金服方面向《每日经济新闻》记者透露，该公司新一轮的融资总金额为140亿美元，将主要用于支付宝的全球化拓展，自主科研投入和全球顶尖人才的招募。除太保寿险等原有股东继续跟投外，新增的战略投资者还包括新加坡政府投资公司、马来西亚国库控股、华平投资、加拿大养老基金投资公司、银湖投资、淡马锡、泛大西洋资本集团等。

而截至目前，太保寿险已累计向蚂蚁金服投资35亿元。太保寿险方面介绍，因为属于大额未上市股权投资，所以在本次投资完成后，公司权益类资产账面余额占上季末总资产的比重将升至13.45%；投资单一权益类资产、单一法人主体的账面余额占比则均为0.39%。

拟联合推出税延养老险产品

不久前，银保监会曾公布第一批经营个人税收递延型商业养老保险（以下简称税延养老险）业务的险企名单，太保寿险位列其中。目前来看，作为股东的太保寿险也有意将税延养老险置于蚂蚁金服的平台上进行推广。

根据《每日经济新闻》记者获得的消息，太保寿险已经与蚂蚁金服旗下的保险平台完成签约，双方将联合推出一系列的税延养老保险产品和服务。而从记者拿到的这份战略合作协议来看，蚂蚁金服希望通过连接用户、便捷理赔、反欺诈等环节支持税延养老险发展。

宋清辉表示，对于正在实施数字化转型的中国太保来讲，投资蚂蚁金服具有协同布局的综合考量。“在共同分享保险行业这块‘蛋糕’的过程中，这个‘组合’预计会创造一些实质性的成果，有助于快速将税延养老险产品与服务精准地推广到适合的人群。”

在支付宝内的蚂蚁保险服务平台上，包括中国人寿、新华保险等在内的数十家险企均有产品销售。值得注意的是，其中几家保险巨头同时也是蚂蚁金服的发起人及股东。

《每日经济新闻》记者查询国家企业信用信息公示系统发现，除本次追加投资的太保寿险外，中国人寿、新华保险以及人保集团直接控股的全资子公司——人保资本亦早就处于蚂蚁金服的股东之列。

事情要追溯到2015年，在蚂蚁金服当时完成的一轮融资中，人保财险认购了人保资本—蚂蚁金服股权投资计划。相关资料显示，该项目由人保资本设立并担任受托管理人，计划募集额度为9亿元，无固定投资期限，人保财险全额认购。据悉，人保财险的持股比例仅在0.5%左右，属一般性财务投资。

在宋清辉看来，保险公司将触角伸向蚂蚁金服等互联网企业，是看中了互联网保险的光明前景。他指出：“10年后，中国的互联网保险规模有望达到10万亿元。这种背景之下，提前布局者届时可能优先受益，并借助互联网平台流量等优势重塑行业市场格局。”