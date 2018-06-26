来源：北京商报

美团点评上市 王兴的新挑战

美团点评的上市传闻终于落实。6月25日，美团点评赴港递交招股书，数据显示，2017年，美团点评总营收339亿元，同比增长161.2%，交易笔数超过58亿，交易金额为3570亿元。作为继小米之后，港股迎来的第二家募资数十亿美元的互联网平台公司，美团点评招股书的每一项数据都备受关注。业内人士认为，美团点评的上市，是创业者王兴（美团点评联合创始人兼CEO）第一次踏进资本市场的门槛，这也将是王兴与美团点评新挑战的开始。

当前重在扩大客户群

6月25日，美团点评正式在港交所提交招股书。据消息人士透露，美团点评的融资目标为60亿美元。

招股书显示，2015-2017年，美团点评营收分别为40.19亿元、129.88亿元及339.28亿元，以2017年为例，美团点评年度营收相当于阿里2017年单季营收，同比增长161.2%。

营收增长的同时，美团点评的亏损面在收窄，2015-2017年经调整后亏损额分别为59.14亿元、53.53亿元和28.53亿元。

招股书披露，美团点评主要收入来源为三个部分：餐饮外卖、到店酒旅和新业务。其中，餐饮外卖收入占比从2015年的4.3%增长至2016年的40.8%，2017年进一步增长至62%，首次超过到店酒旅的占比。2017年到店酒旅收入占比为32%，新业务及其他占比6%。

2017年，餐饮外卖收入为美团点评营收增长的主要贡献者，且毛利由负转正，达到8.1%。到店酒旅业务毛利则一直维持高值且逐年增长，毛利率从2015年的80.4%增长至2016年的84.6%，2017年进一步增长至88.3%；新业务毛利率则从2016年由负转正，于2017年达到46%。

综合三大业务板块，美团点评2017年整体毛利率为36%，从2015年起连续下滑，对此美团点评解释，主要由于收入结构因餐饮外卖业务的快速增长而发生变动。虽然到店酒旅的毛利率持续上涨，但是营收占比却逐年降低，三年间，该业务板块的营收占比从93.9%降到32%。

不过到店酒旅业务的增长数据可观。招股书数据显示，2017年，美团点评的到店酒旅年度交易金额达1580亿元。艾瑞报告指出，2017年美团点评平台预订的国内酒店间夜量共计约2.05亿，较2016年增长56%。

招股书还显示，2017年美团点评餐饮外卖的交易金额为1710亿元，2017年四季度日均餐饮外卖交易笔数为1470万，日均活跃配送骑手数53.1万。

自我扩张和投资的双重进击模式让美团点评在各个领域遭遇诸多对手：来自餐饮市场的阿里系企业、旅游市场的携程以及移动出行的滴滴。不同于当年的团购大战，目前各大细分行业的头部企业都已建立了自己的生态布局，且市场格局相对稳定。为此，美团点评提出无法在未来保证增长动力，公司当前努力于扩大的客户群，满足客户需求并强化网络，而非注重于变现，未来可能会继续产生较大亏损。

骑手成本由51亿增至183亿

除了各类营收数据外，招股书还披露了美团点评的成本支出。

根据招股书，2015-2017年，美团点评的销售成本分别为12.4亿元、70.47亿元和217.08亿元，2016年与2017年的增幅分别达到468.31%和208.1%。其中2016-2017年餐饮外卖业务为主要成本，从2016年的57.06亿元增至2017年的193.32亿元，分别占比81%和89.1%，按此计算，2017年餐饮外卖销售成本238.8%的增幅高于整体的销售成本。这部分成本包括配送骑手的成本、支付处理成本等五部分。

招股书指出，餐饮外卖销售成本的增加主要是由于餐饮外卖次数的增加，从2016年的5.93亿次增至2017年的23.19亿次，这令外卖骑手的成本从51亿元增加到183亿元。

餐饮外卖业务之外，到店酒旅业务的销售成本仅有小幅增长，由2016年的11亿元增加17.8%到2017年的13亿元，不过以上业务的销售成本占比逐年下降，从2015年的59.8%到2016年15.3%，再降至2017年的5.9%。

事实上，自2013年，美团点评推出酒店预订和外卖业务之后，市场补贴、推广和对手竞争，让美团点评在这部分投入不断。根据招股书，2016年美团点评在推广及广告开支方面，自2015年的10亿元增加66.9%至2016年的17亿元，主要是由于美团的营销及品牌推广活动增加所致。而那个阶段，正值外卖大战时期。

不过，美团点评并不是对所有业务都全情投入。2015年美团砍掉实物电商业务，同年为猫眼电影选择了独立发展的路径，并在2016年引入光线传媒重组猫眼电影。除了线上服务外，美团点评也开始各种线下布局。2017年，美团点评推出生鲜超市，将外卖业务积累的配送服务能力作为生鲜超市的重要竞争力，并陆续推出网约车等出行服务，2018年4月更是斥资27亿美元收购了共享单车企业摩拜。

管理层持有超六成投票权

八年来，虽然美团点评不断进入新的领域，但几乎从不当第一个吃螃蟹的人。用今日资本创始人徐新的话说，“王兴做的很多业务，都不是第一个，却能后来居上，把前人PK掉”。对此，有人归因于王兴与管理团队对美团点评自始至终的控制力。

公开信息显示，在完成合并后，美团点评共完成了两轮融资。根据招股书，目前腾讯为美团点评第一大股东，持股比例为20.1363%，红杉资本与其他投资者分别持有美团点评11.4368%和53.7478%的股份。

根据招股书，目前腾讯为美团点评第一大股东，持股比例为20.1363%，红杉资本与其他投资者分别持有美团点评11.4368%和53.7478%的股份。

不过美团点评管理层却掌握着公司的投票权。招股书披露，美团点评此次上市采用不同投票权架构，美团点评目前总股本约52.2亿股，其中A类股7.36亿股，B类股44.84亿股。在投票权方面，每股A类股可行使10票，每股B类股可行使1票。

根据招股书，王兴持有5.73亿股A类股份，美团点评联合创始人兼高级副总裁穆荣均持有1.26亿股A类股份，美团点评联合创始人兼高级副总裁王慧文持有0.364亿股A类股份。照此计算，以上三人的A类股持有量为美团点评A类股的总和，按照A类股可投10票计算，其中王兴在美团点评的投票权为48.41%，穆荣均投票权为10.64%，王慧文投票权为3.07%，三人共持有美团点评62.12%的投票权。

对于未来，美团点评计划将此次募集资本的35%用于美团点评的技术并提升研发能力；35%用于开发新服务及产品；20%用于收购或投资；20%用于营运资金及一般企业用途。北京商报记者 魏蔚