国内公司境外IPO的最大推手华兴开启上市路

6月25日，包凡很忙。王兴携美团上市，华兴资本作为承销商之一，同一天，包凡带领华兴完成了从FA到投行的金融全链条跨越，并走向港股。

外交官家庭出身的包凡忠爱China Renaissance这样的说法，这也是华兴名字的由来。包凡如何定义伟大？

“一个伟大的企业，不能忘记身上所肩负的社会责任，只有这样才能更好地拥抱这个伟大时代”，在在4月2日，在“寻找中国创客”第四季启动峰会上，中国创客导师、华兴资本集团创始人兼首席执行官包凡说。他透过Facebook发生的用户数据泄露事件，警示创业者，“把客户数据变成公共资产，会给企业带来巨大伤害。成为伟大企业的同时，也不要忘记自己的责任。”包凡说。

而如今，包凡带领华兴赴港上市，成为一家更加备受公众瞩目的公司。对于包凡而言，上市或许是一个节点，意味着一个更加伟大的征程刚刚开始。

华兴开启上市路

6月25日晚间，港交所正式公布华兴资本提交的上市招股书申请版本，华兴资本正式开启上市流程。这意味着全球新经济金融服务“第一股”或将诞生。

根据招股书披露，截至2018年3月31日，华兴资本已为约700项交易提供顾问服务，交易金额超过1000亿美元，投资管理业务所管理的资产规模约41亿美元，华兴证券（香港）已担任28项香港及美国IPO的承销商，筹资共计141亿美元（行使超额配股权后）。

从2013年至2017年，华兴资本在中国新经济私募融资及并购顾问业务上始终排名第一；承销中国新经济公司境外IPO的交易数量，也在所有中国投行中排名第一。

截至去年年底，华兴资本现有客户群在中国前20名新经济公司中占据15席，所服务的独角兽客户市值占中国独角兽总市值的56%。

招股书显示，华兴资本2017年经调整后收入为2.12亿美元，同比增长47.6%，2018年一季度调整后收入更是达到9，292万美元，同比猛增1.75倍；同时，受益于投资银行及投资管理业务成长迅速，今年一季度经调整后净利润达3，567万美元，同比爆增4.22倍。中国新经济服务的红利显现。

为什么是华兴？它如何从被视作“投行手指缝里面漏下来”的私募融资顾问业务起家，发展成一家新经济金融服务者？寻找中国创客（ID：xjbmaker）通过梳理华兴资本集团创始人兼首席执行官包凡的个人经历和华兴资本业务版图，展现华兴之变。

国内FA行业的开拓者

2015年10月，彭博社旗下《彭博市场》杂志评选出了第五届全球金融50大最具影响力人物。时任美联储主席耶伦位列第一，巴菲特第五，奥巴马第六，彼时的内地首富王健林排第37位。

让许多人颇感意外的是，华兴资本创始人包凡在这次评选中位居第22位。《彭博市场》对他的评价是：“包凡有‘关系’，几乎能在中国蓬勃发展的科技行业中安排任何交易，比如滴滴和快的的60亿美元合并交易，该交易是2015年中国最大的互联网并购交易。”

如果你不身处创投圈，可能对包凡这个名字颇感陌生，但相信你一定听过美团大众点评、滴滴快的、58同城赶集这三起合并事件。正是包凡与他的华兴，一手撮合了这三起改变国内互联网发展的并购事件。

1970年出生于上海的包凡，父母均是外交官，爷爷是上海的银行高管。由于父母忙碌，包凡从小养成了独立自主的性格，在校园里一度被称作“老大”。

他17岁进入复旦大学，23岁毕业后入摩根士丹利，第一份工作的起点就是令人艳羡的世界顶级投行。

4年后包凡进入瑞士信贷，凭借帮助中国联通以56亿美元在香港上市而一战成名。30岁担任亚信科技的首席战略官，先后承建中国电信、中国联通、中国移动等六大全国性Internet骨干网工程，被称为“中国互联网的建筑师”。

此后四年，我国互联网大放异彩。新浪、搜狐、网易等门户争前恐后去美股敲门，国内互联网创业进入一波高潮。在亚信的包凡也因此与王志东、张朝阳、丁磊、马化腾、马云、李彦宏、李国庆等国内第一代互联网“大佬”建立起友谊。同时，电子商务、网络游戏、视频网站、社交娱乐等互联网领域的风口接踵而至，宣告了新经济的到来。

看到了新经济金融服务机会的包凡，在2005年创办华兴资本，为互联网企业做私募融资顾问。

因此，被称FA行业的“四大金刚”的易凯、汉能、汉理、华兴相继成立。以王冉、包凡为代表的华尔街投行精英也陆续成为了国内FA行业的开拓者和尝鲜者。

中国新经济领域的“并购之王”

华兴资本起家于顾问服务，包括私募融资及并购顾问。实际上2005年成立之初，华兴只做成了寥寥几笔单子。

一年后，华兴摇身一变成为资本市场的新星。当时颇受关注的几笔融资——陈一舟的千橡科技融资4800万美元、李国庆的当当网第三轮融资2700万美元、360的第二轮融资2500万美元，华兴都是独家财务顾问。

2014年3月，腾讯以2.14亿美元购买京东15%的股份。此后两家开启战略合作，腾讯将向京东提供微信和手机QQ客户端的一级入口位置及其他主要平台的支持，并将部分电商资产并入京东。这是国内互联网发展史上的重要一笔，华兴可谓功不可没。

实际上早在腾讯入股京东的两年前，包凡就曾劝说刘强东引入腾讯作为战略投资者。两人于2008年结识，当时京东准备融资，华兴因判断有风险未促成合作。尽管如此，刘强东强烈的信念和能成大事的实力与义气，给包凡留下了深刻印象。2011年，华兴促成DST以15亿美元投资京东，随着合作愈加紧密，俩人也成了“好哥们”。

这样的“哥们”情谊还有很多，也让华兴的名气越来越大，业务越做越多。“人脉”是一道敲门砖，终归要回到业务能力上去，而它的能力，则体现在驾驭一些“很难想象”的案子上。

2015年，滴滴与快的的烧钱大战已经进入“鏖战”阶段，持续的烧钱让两家公司疲惫尽显。最开始快的方面找到滴滴有意谈判，然而并未谈拢。此后双方找到华兴资本，让其担任两家企业共同的财务顾问。

2015年2月12日，包凡在酒店定下一间套房，然后把两家公司的创始人叫到一起，一共谈判了整整十三个小时，但是在股权方面，谁也说服不了谁，就此陷入僵局。

眼见谈判无法推进，包凡使出一招“关小黑屋”——在和其中一方谈的时候故意避开另一方，把最根本的诉求挖掘出来，然后尽量把双方的利益诉求拉回到中间线。隔天，包凡干脆把话挑明，一个背靠腾讯，一个背靠阿里，小钱不是烧不起，现在打到数十亿美金，再烧下去已经没有意义。

最后包凡抛下“狠话”，吃的喝的管够，但是搞不定别想出门。21天后，曾势同水火的滴滴与快的宣布合并。

此后同样在华兴资本的撮合下，美团与大众点评合并仅用两个星期，58同城与赶集合并耗时六个星期，当年国内互联网最受瞩目的三起并购案全是华兴之作。

此外，2012年的优酷土豆合并、2013年爱奇艺pps合并、2017年京东金融分拆、58速运与GOGOVAN合并也都是华兴之作。

根据IT桔子数据显示，2017年华兴资本完成私募融资交易55个（不含早期融资平台华兴Alpha），私募融资额超过120亿美元，约占中国私募融资总额20%；完成并购交易5个，交易总规模超过80亿美元，约占中国TMT领域并购总额12%。

据业内人士称，华兴资本在私募融资交易和并购领域的影响力更大，华兴也由此被认为是中国新经济领域的“并购之王”。

国内公司境外IPO的最大推手

当年美国爆发次贷危机，全球的投行业务都出现大幅度下跌，一些境外投行选择收缩，纷纷撤出中国市场。尽管业务也受影响，包凡却看到了另一场机遇，那就是原本境外投行在国内的“蛋糕。随即，华兴开始转向全业务投行，除了已有的FA、投资、并购之外，还布局证券业务。

2008年以后，IPO在一定程度上变得更像私募融资，前10个人（主要是指基石投资者）决定了股票做不做得成、定价在哪儿。而这恰恰就是包凡的长项，“一直都是做私募，客户关系非常稳定。”

此后2012年、2013年，华兴资本成立华兴证券（香港）开展证券业务，并陆续在香港和美国取得券商牌照。

2013年6月跨境电商兰亭集势在纽交所上市，主承销商为瑞士信贷，副承销商为华兴资本。这是华兴承接的第一个IPO项目，但包凡早在数年前就认识了兰亭集势创始人郭去疾，彼时郭去疾还是谷歌中国首席战略官。这种朋友情谊，让华兴轻松接下这笔业务。

尽管不担任主承销商，但在实际承销时，华兴资本仍为其带来超过融资额三分之一的订单。这种优势，被外界认为得益于其FA、投资、并购等业务打下的基础。

这让华兴资本在证券业务领域声名鹊起。2014年5月，京东商城在美IPO，华兴成为唯一参与承销的中国投行，并成为联席主承销商，一举创出当时中概股最大规模融资纪录。

此外在当年上市的聚美优品、途牛、乐居中，华兴也都担任了联席主承销商。2014年前8个月，中国公司赴美IPO承销商中华兴资本排在第二位，仅次于瑞银集团，超过瑞士信贷和美银美林。

根据独立第三方灼识咨询报告，在中国所有的国内外投资银行中，按2013年至2017年承销中国新经济公司境外IPO的交易数量计算，华兴名列第三，并在所有中国投行中排名第一。

除了涉足港股、美股的证券业务，华兴资本也在涉足国内股市的证券业务。

成立于2016年的华菁证券，是华兴重磅打造的聚焦A股的多牌照投行子公司，亦是根据CEPA批准设立的首批合资证券公司之一。华菁证券成立两年多来最新估值约70亿元。截至2018年3月31日，华菁已完成11个证券化项目，两个正在进行债券承销项目，融资总额约人民币176亿元，还有多个进行中的A股IPO项目。

互联网下半场华兴的机会

除了做新经济企业的融资服务和并购服务，华兴资本还成立了自己的私募股权基金进行投资。目前华兴资本管理着六支私募股权基金，截至2018年3月31日，华兴投资管理业务在新经济领域约90家公司投资额达19亿美元，资产管理规模达到约41亿美元，已进入投资新经济的中国私募股权基金排名前十位。

据了解，在华兴成立初期，就尝试将FA的佣金转成股权，相当于兼职做起了投资，当然股份占比比较小，回报有也限。直到2013年才成立了第一支私募股权基金，正式进军投资业务，投资客户主要是华兴FA的客户。

在包凡看来，互联网上半场解决“连接”的问题，人与信息的连接、人与商品的连接、人与服务的连接和人与人的连接，互联网基本把所有生活场景都连起来了。“连接”的过程中产生了大量的数字，数字又重新改造现实世界，从虚拟经济进入数字经济。

所以在互联网下半场，大数据、云计算将组成新的基础设施，通过为各行业赋能创造更大的长期价值，这也成为华兴资本投资的重点。

寻找中国创客（ID：xjbmaker）梳理发现，华兴资本投资过的新经济企业包括正在港交所提交招股书的美团点评，以及超级独角兽滴滴出行、链家、京东金融、乐信、分众传媒以及商汤科技等，此外还有找钢网、摩拜、快手、英雄互娱、车和家、蔚来、开云汽车等新经济明星企业。

能取得如此成绩，和华兴的FA业务不无关系。实际上华兴资本的FA业务和私募投资业务涉及的企业有60%以上的重合。此前华兴私募股权基金合伙人杜永波也曾透露，基金只有30%~40%投在了华兴FA业务范围外的公司。

2017年11月23日，华兴资本基金平台对外亮相，包括华兴新经济基金、华兴医疗产业基金以及筹备中的华兴夹层基金。至此，华兴资本将自己定位为“新经济伟大公司推手”的角色。

“在这个时代，一个互联网企业可能拥有前所未有的资源，前所未有的财富，对应的也有前所未有的影响力和前所未有的能力。当你有巨大能力的时候，同时也应该承担巨大的责任。”在今年4月2日“寻找中国创客”第四季启动峰会上，包凡如此说。

编辑：苏琦 倪雪莹